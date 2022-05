Anna Westerlund. "Não deixo de sentir que houve uma Anna que morreu quando o Pedro morreu. E eu estou a nascer de novo."

No "Labirinto", Anna Westerlund fala de como a terapia a tem ajudado no luto, depois da morte do marido, o ator Pedro Lima, em 2020. E sobre como passou a olhar para a depressão como uma doença física