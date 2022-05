"Um lado meu diz 'eu não me quereria ter despedido dele'." Anna Westerlund fala sobre luto no 'Labirinto - Conversas sobre Saúde Mental'

Percebeu logo que precisava de ajuda para lidar com a morte do marido, o ator Pedro Lima. Mas teria de ser no momento certo. Anna Westerlund, este sábado, no 'Labirinto - Conversas sobre Saúde Mental'