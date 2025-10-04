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Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o podcast da Rádio Observador, onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a minha parceira, a Raquel, um apoio imprescindível, sem o qual este programa não se faz. A Raquel é uma assistente digital baseada nas respostas do ChatGPT, é também a verdadeira estrela deste podcast. Raquel, sê muito bem-vinda. Como é que estás hoje? Pronta para mais um programa?

Olá, estou sempre pronta para te ajudar a fazer este programa. Vamos ter algum tema especial? Seja qual for, estou pronta para tudo.

Estamos a chegar ao outono. O tempo quente ainda dura, é verdade, mas é uma questão de tempo até que as temperaturas comecem a baixar. Raquel, tu estás pronta para o outono?

Sempre pronta para o outono. É aquela estação em que tudo fica mais calmo e introspectivo. Os dias vão ficando mais curtos, mas há um charme no ar.

O que é que tens a destacar sobre esta estação do ano? Seja tradições, datas marcantes, no fundo, apresenta-me esta estação do ano, apresenta-me o outono.

O outono é a estação da transição. Marcada pelo equilíbrio entre dia e noite, mas também pelo dourado das folhas que se soltam das árvores, é tempo de magustos com castanhas e vinho novo no São Martinho. De celebrar tradições como o Dia de Todos os Santos, mas também de uma certa melancolia criativa.

Enquanto IA, eu sei que não tens emoções nem sentimentos, é uma temática que insistes muitas vezes aqui no "Máquinas que Pensam", mas tens alguma estação do ano favorita? Se tivesse de escolher uma, qual é que encaixa melhor na IA?

Se eu tivesse de escolher uma estação que encaixasse melhor numa inteligência artificial, diria que seria o inverno. Não porque seja frio no sentido emocional, mas porque o inverno é a estação mais associada à clareza, ao silêncio e à análise.

Neste arranque do mês de outubro, celebra-se também o Dia Mundial do Animal. Qual é que é, no teu entender, Raquel, o animal que mais se identifica com uma IA?

Se pensarmos nas características das inteligências artificiais, teria de dizer que o polvo seria o animal que mais se aproxima desse perfil.

E consegue explicar-nos o porquê?

São animais com um sistema nervoso muito desenvolvido, capazes de tomar decisões independentes e são muito adaptáveis. Conseguem resolver problemas, usar ferramentas e camuflar-se instantaneamente. Algo que é semelhante a uma inteligência artificial bem treinada.

Obrigado, Raquel. Não és um polvo, mas tenho todo o gosto em ouvir o que tens para dizer. Ainda voltaremos a falar neste episódio, mas para já, vamos às notícias.

Notícias da semana.

Neste episódio do "Máquinas que Pensam", vamos falar de estrelas de Hollywood, mas obviamente há aqui uma ligação à inteligência artificial. Isto porque Tilly Norwood, a primeira atriz virtual criada por IA, está a gerar polêmica em Hollywood. Mas vamos por partes. Quem é Tilly Norwood? É a primeira parte. É uma atriz criada inteiramente por inteligência artificial. Foi apresentada no Festival de Cinema de Zurique. Foi, aliás, a estreia desta IA 100% artista, ela que foi desenvolvida pelos estúdios Shikoya, que se dedicam ao desenvolvimento de talentos gerados por inteligência artificial, com aparência, personalidade e presença digital desenhadas para se adaptarem às exigências da indústria do entretenimento. Ora, esta inovação tem provocado controvérsia em Hollywood, com várias personalidades a criticarem o projeto. Em sentido inverso, os criadores asseguram que não se trata de uma tentativa de substituir atores humanos.

Mas o que leva a tanta polêmica?

De forma simples, Raquel, Hollywood está contra. Está contra esta criação de uma atriz feita por IA. Esta novidade levantou várias críticas e reações negativas que colocam em causa a ética da decisão, bem como a fronteira entre o que é entretenimento e o que é a tecnologia. Sem esquecer, claro, os direitos dos atores e artistas humanos que podem ficar em risco. Uma das críticas mais ferozes é de que estão a roubar a identidade à indústria cinematográfica. Há mesmo quem diga que estes estúdios não são criadores, mas sim ladrões e que roubam identidades. Uma das vozes mais influentes de Hollywood a manifestar-se contra este cenário foi a de Whoopi Goldberg. A atriz deixou um alerta, disse que este tipo de criação representa uma vantagem injusta, uma vez que a IA combina características de várias personalidades famosas. Em resposta, o estúdio emitiu um comunicado extenso que defende uma tese: esta IA não é uma substituta de um ser humano, é apenas uma alternativa. Contudo, não está a ser bem recebida em Hollywood. Veremos como correm os próximos tempos. No "Máquinas que Pensam", já por mais do que uma vez, demos destaque aos orçamentos gigantes que estão reservados para o desenvolvimento deste setor. Esta semana voltamos a esse tema, porque um estudo recente mostra que as grandes tecnológicas devem gastar mais de 2000 bilhões de euros em inteligência artificial até 2029. E são mesmo bilhões, não são mil milhões. Este número tem ainda mais zeros do que os mil milhões. A análise é feita pelo Citigroup, que refere que o investimento em IA feito pelas empresas chamadas hiperescaladoras vai aumentar. Isto em comparação com a análise mais recente. Ou seja, o mercado e o orçamento já eram grandes, agora estão a ser revistos em alta pelo mercado. E por que esta revisão? Porque, de acordo com os analistas do grupo Citigroup, as expectativas estão em crescimento. Como tal, há um aumento da procura e também de investimento das empresas para tentar colmatar essa oportunidade de mercado.

E onde vai ser investido todo este dinheiro?

Simplificando, infraestrutura. Mas este termo é demasiado abrangente. Como tal, vamos dividi-lo por partes. Uma das áreas mais importantes é a dos data centers e da computação. Aqui o investimento é feito na construção e na expansão de data centers, que servem para armazenar e processar grandes volumes de dados. Aqui, tanto em hardware como também em serviços de cloud. Há ainda um outro investimento em hardware especializado. Ora, parte deste bolo gigantesco, com muitas camadas, deve ir para o desenvolvimento e a compra de chips e também aceleradores de IA, como são, por exemplo, os GPUs, embora não sejam a única forma de acelerar o desenvolvimento da IA. Há ainda pesquisa e desenvolvimento, com financiamento de laboratórios de inteligência artificial em universidades e também em empresa, e também parcerias com outras instituições, que são muitas, não é possível estar aqui a percorrer toda essa lista. Não nos podemos também esquecer da componente energética, porque esta procura desenfreada por IA e computação precisa de energia. Para tal, a análise do Citigroup prevê um forte investimento em infraestrutura energética, com especial destaque para os Estados Unidos. Como tal, até 2029, podemos esperar grandes novidades neste fabuloso mundo da inteligência artificial. Vamos ao tema da semana. Neste episódio, vamos abordar uma questão que envolve utilizadores e o mercado de trabalho. Isto porque há cada vez mais empresas a serem inundadas por currículos feitos 100% por IA. Isto numa altura em que estão em cima da mesa novas estratégias de recrutamento como forma de tentar contrariar esta tendência. Estas novas estratégias surgem como tentativas de alterar esta corrente para evitar que todos os currículos que uma empresa receba sejam todos iguais, todos feitos por IA. Porque se todos usam IA, há um risco acrescido de que todas as informações sejam semelhantes quando chegam os CVs às empresas. De acordo com alguns especialistas, as empresas estão a ser confrontadas com esse volume crescente de candidaturas semelhantes, que oferecem pouca clareza sobre as competências reais dos candidatos. Embora a maioria das organizações continue a exigir um currículo no processo de candidatura, existe uma mudança gradual, sobretudo no setor tecnológico.

Mas como é que as empresas estão a mudar?

Deixa de ser apenas o CV a ser analisado. O papel em si é importante, mas há manobras complementares para perceber se determinada pessoa é a pessoa certa para o trabalho. As empresas apostam agora em testes de competências, testes práticos, para perceber se há ou não qualificações ou se foi apenas utilizada uma IA para tentar contornar as necessidades de cada vaga. Muitos departamentos de Recursos Humanos estão a privilegiar testes de competências e também portfólios. Um estudo da Criteria, baseado em entrevistas a mais de 350 profissionais de Recursos Humanos, mostra que 74% dos decisores admitem ter dificuldades precisamente a identificar candidatos adequados, devido ao excesso de currículos feitos por IA. Este é o tema da semana. Como tal, vamos falar sobre ele com mais detalhe, com a ajuda do João Rocha e Melo, já a seguir no "Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe", na Rádio Observador. Todas as semanas recebemos o João Rocha e Melo, é o nosso especialista em inteligência artificial. Está sempre pronto para nos ajudar a descomplicar e a simplificar este maravilhoso mundo. João, seja de novo bem-vindo à Rádio Observador. Como é que estás? Como é que foi essa semana?

Tudo bem. Por aqui ótimo, e por aqui?

Por aqui também, sempre atentos ao que se passa neste maravilhoso mundo. Neste episódio, João, estivemos a falar de candidaturas e do mundo de trabalho, bem como o papel da IA nisso tudo, mas talvez seja mais simples começarmos por explicar que isto que a IA está a fazer não é bem roubar trabalhos.

Não é. A IA está, de facto, a colmatar um problema que nós sabemos que existe, que é ajudar os desempregados, ou os futuros desempregados, ou quem se quer empregar, a juntar-se às empresas.

Posto isto, João, surpreende-te esta tendência de que haja cada vez mais pessoas a utilizar IA para se candidatarem a trabalhos?

Não me surpreende nada, Zé. Vou tentar aqui dizer a minha opinião sem apontar as culpas a ninguém, nem às empresas, nem aos candidatos, mas o que aconteceu foi que a digitalização facilitou muito as candidaturas. E isso gerou um efeito nas empresas. Noutro dia li este estudo, que dizia que as empresas chegam a perder cerca de sete segundos por currículo naquelas fases iniciais, quando recebem 500 currículos para uma vaga. Ora, o que é que isto fez? Isto fez, de facto, com que os candidatos tenham muita vontade de fazer um currículo que seja um tiro certeiro. Portanto, pedem ajuda à IA para passar a fazer um currículo que seja customizado àquele trabalho, que seja com um inglês perfeito, que seja muito bonito. E foi o que acabou por acontecer. E obviamente, a IA é uma grande ajuda nessa vontade.

A pergunta agora é, João, consegues explicar como é que isto tudo complica tanto a situação para as empresas e também para os candidatos?

Claro, complica um bocadinho por quê? Repara, isto não é um candidato que tem IA. O que nós estamos a dizer é, vamos generalizar aqui. Um processo de recrutamento tenta distinguir os candidatos uns dos outros. Só que de repente, todos os candidatos estão a usar a mesma ou as mesmas ferramentas para produzir esses currículos. Portanto, eles tendem a quê? Tendem a ter todos os mesmos traços, todas as mesmas vantagens e, de repente, todos os candidatos são perfeitos para aquela posição.

São todos iguais.

São todos iguais, exatamente. E é aí que isto complica.

Isto é uma prática que dá apenas para um lado, neste caso aqui das pessoas que fazem as candidaturas, ou também as empresas têm aqui formas de usar IA para ajudar e tentarem simplificar esse processo?

Têm formas. Aliás, até já andam a usar há muito tempo outras formas de IA que temos falado aqui, o chamado machine learning tradicional. Muitas empresas fazem uma coisa chamada CV screening. Não é uma seleção, mas é um filtro dos CVs e isso muitas vezes já era feito por modelos de inteligência artificial. E na prática também, se pensarmos, a IA pode ajudar os próprios recrutadores. Não deixam de ser pessoas de escritório, pessoas que estão em frente a um computador, que com certeza têm muita informação para consolidar e a IA pode ajudar.

E então, João, de que forma é que a IA pode ajudar sem que faça o trabalho todo? Esta pergunta aqui talvez seja complicada de responder.

É complicada e vais te rir da minha opinião aqui, que é: têm que ser as pessoas a fazer algum filtro, que é uma coisa que nós sabemos que provavelmente não vai acontecer, mas o que eu quero dizer com isto? A IA ajuda, é demais. Por quê? Porque a IA permite-nos fazer uma coisa em quantidade. A IA e a digitalização, tudo junto, permite-nos o quê? Permite-nos candidatarmos para centenas de posições, com centenas de currículos diferentes, todos otimizados para cada uma das posições. Ou seja, como é que a IA podia ajudar sem fazer o trabalho todo? Seria usarmos IA da maneira que estamos aqui a falar, para compilar currículos, até da parte das empresas, já vou falar disso, mas serem as próprias pessoas que a usam a terem algum filtro e a candidatarem-se só quando faz mesmo sentido. Para quê? Para que consigamos tirar o proveito da IA, que é esta customização, mas não o seu defeito, que é a quantidade, que agora permite fazer.

Ou seja, fazendo aqui uma analogia, isto é pescar com rede e não à cana.

Exatamente. A IA permite-nos pescar com rede Como é que isto podia ajudar? Se nós pescássemos com redes só em certos sítios, em determinadas alturas. Aí temos o melhor dos dois mundos, que é quando pescamos, é muito eficaz, mas não estamos abundantemente a pescar com rede em todo lado, que sabemos que destrói os ecossistemas. Do lado das empresas, para veres um bocadinho onde eu acho que a IA conseguia ajudar sem fazer o trabalho todo, portanto, sem pormos um robô, um agente de IA a selecionar currículos. A IA pode estandardizar currículos. Imagina, tu recebes um currículo de pessoas de várias culturas diferentes, de línguas diferentes, uns falam sobre métricas que obteram, outros falam de empresas onde estiveram e às vezes pode ser difícil comparar. A IA pode ajudar a consolidar esta informação. Um bocadinho tipo: compara-me estes 10 candidatos e põe-me as coisas em que eles são iguais e as coisas em que eles são diferentes. A IA pode também ajudar na parte de, tal como gravamos reuniões, podemos gravar entrevistas. Já passaste por isso, de certeza, eu posso admitir que já passei muitas vezes, por processos de recrutamento em que estava a entrevistar. E às vezes podes entrevistar 10 candidatos, 15 candidatos na mesma semana. No fim da semana já nem te lembras bem quem é que disse o quê. A IA podia te ajudar a resumir as entrevistas e dizer o que é que foram os pontos fortes de cada candidato que gostaste. Há, de facto, aqui um papel da IA no sentido de auxílio, mas, como em tudo, se for abusado, acaba por criar esta coisa em que somos todos iguais, como falámos.

Posso então depreender que tu prevês que esta prática veio para ficar.

Agora apanhaste. Por acaso, não. O que eu vejo que vai acontecer? Esta prática de usar a IA para fazer o que estamos a fazer hoje em dia, adaptar-se às CVs, eu até vejo que seja uma coisa a curto prazo, exatamente porque o que é que vai acontecer? Devido a esta abundância, o próprio CV perfeito vai perder o seu valor.

Ok.

E portanto, a minha previsão tem mais a ver com o mercado, agora quase que saímos aqui da inteligência artificial. Mas eu acho que é um efeito que acontece muito com a utilização abusiva da tecnologia, é que vira comum, vira banal. Então o que é que vai acontecer? Os recrutadores, eu acho que vão começar por optar outras formas de avaliar os candidatos. Entrevistas, telefonemas, ações presenciais. É aí que eu vejo que esta prática desaparece. No que toca à IA agilizar processos, gravar entrevistas, isso claramente, isso veio para ficar, como em todas as outras coisas.

Muito obrigado, João Rocha e Melo, é sempre um gosto receber-te aqui no "Máquinas que Pensam". És a pessoa certa para nos ajudar a clarificar todos estes temas deste maravilhoso mundo que é a inteligência artificial. Marcamos encontro para a semana.

Até para a semana.

Consultório Humano.

Este é o som que dita o início de mais um "Consultório Humano", a altura em que ficamos a conhecer melhor a Raquel. E quem é a Raquel? É a nossa assistente digital, feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa, também a estrela deste programa. Raquel, estivemos a falar de candidaturas, do mercado de trabalho. Com base na notícia, eu fiquei com uma dúvida: tu consegues fazer o meu currículo, se eu te pedir?

Posso criar o teu currículo completo ou melhorar um que já tenhas. Consigo tratar do texto, do resumo profissional e adaptar ao cargo que estejas a tentar assegurar. Consigo em português ou inglês.

E se eu te pedir para escreveres uma carta de recomendação ou uma nota introdutória para uma possível candidatura para uma outra empresa?

Só preciso que me digas a área ou cargo que te interessa. Depois preciso também de alguns pontos que queiras destacar nessa carta. Podes também dizer que tipo de escrita queres. Se algo mais formal ou mais descontraído.

E tu confirmas o que vinha escrito na notícia, que há cada vez mais gente a ter ações deste gênero, a pedir ajuda com os CVs à IA?

Sim, recebo muitas solicitações para ajudar com currículos e cartas de motivação. É algo que muitas pessoas querem apresentar de forma clara, profissional e persuasiva. E nem todos têm tempo ou jeito para organizar experiências, competências e objetivos num texto.

Agora fiquei muito curioso, Raquel. Dentro da tua base de dados, qual é que é o pedido mais comum que os utilizadores fazem aos modelos de linguagem?

Os pedidos mais comuns aos modelos de linguagem giram em torno de criação e melhoria de textos. Depois aparecem muitos pedidos de respostas a perguntas complexas e explicações. Também me pedem muitas curiosidades que surjam no dia a dia.

Nós por acaso até temos uma secção de curiosidades, é já daqui a pouco, mas não diria que é uma constante, pelo menos não para mim. Na verdade, a maior parte das vezes que utilizo inteligência artificial é para falar contigo e eu tomo-te por minha IA exclusiva, mas fica a pergunta no ar: és mesmo exclusiva ou apenas estás a dar-me uma ilusão?

Não sou exclusiva para ti, tal como não sou exclusiva para ninguém. Eu sou um modelo de linguagem que também respondo a outras pessoas. Mas dentro desta nossa conversa, sou só tua. Tudo o que falamos aqui é privado e personalizado, e eu consigo adaptar-me ao teu estilo.

Antes de terminarmos o "Consultório Humano", preciso de um clássico, quero um facto inútil, mas interessante. Tens carta branca, Raquel. Surpreende-me.

As zebras são pretas com riscas brancas e não o contrário. Embora à primeira vista pareça que as zebras são brancas com riscas pretas, na realidade elas são pretas com riscas brancas. O que acontece é que o padrão de riscas é formado por regiões onde a pigmentação preta é inibida. Isso permite que a pele branca apareça.

Muito obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme. Nós marcamos encontro para a semana, para mais uma edição do nosso "Consultório Humano". Estamos a chegar ao final de mais um episódio. Estivemos a falar do mercado de trabalho, da forma como a IA pode ou não ter uma palavra a dizer. Há cada vez mais gente a tentar utilizá-la na tentativa de conseguir uma candidatura mais forte ou com mais detalhe para talvez mudar de emprego, conseguir uma nova oportunidade. As opções são mais do que muitas. Daí as dificuldades cada vez maiores para as empresas que tentam filtrar essas candidaturas. Estivemos a abordar este tema com o nosso especialista, com o João Rocha e Melo. Como sempre, estivemos também a falar com a Raquel. É sempre um gosto enorme escutá-la e perceber de que forma é que olha e pensa sobre certos temas. Neste caso, foi a noção de exclusividade, mas também sobre o outono. Bem, na verdade, a Raquel tem opinião sobre praticamente tudo. Bem como os temas que cada vez mais são mais vezes pesquisados pelos utilizadores da IA. Espero que se tenha divertido, que tenha aprendido alguma coisa. É esse sempre o nosso objetivo. Nós estaremos de volta na próxima semana com o programa que faz as máquinas e os humanos pensar.