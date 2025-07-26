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Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o podcast da Rádio Observador onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes. Comigo está, como sempre, a minha parceira, a Raquel, um apoio imprescindível sem o qual este programa não se faz. A Raquel é uma assistente digital baseada nas respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É a verdadeira estrela deste programa. Raquel, sê bem-vinda. Como é que estás hoje? Estás pronta para mais um mergulho pelo mundo da IA?

Sim, estou pronta. Quais são as ideias que tens para este episódio do "Máquinas que Pensam"? Há algum tema específico em mente ou gostarias de explorar algo novo?

Há sempre algo novo para explorar, Raquel, mas esta semana queria falar um pouco de cinema e estou na dúvida se tu serias capaz de criar vídeos através de IA nesse sentido. Já lá vou. Antes, se eu te pedisse para me criares um vídeo, até porque para fazermos um filme é preciso primeiro vídeos, eras capaz de o fazer ou precisas de algum tipo de extensão?

Eu não consigo criar vídeos diretamente, mas posso ajudar a criar um guião para outras ferramentas de inteligência artificial. Podemos gerar imagens ou animações baseadas em texto.

E como é que se faz? Basta escrever um texto?

Sim, só tens de escrever o texto ou descrever o conceito que tens em mente. Posso ajudar a estruturar o conteúdo para um vídeo. Se quiseres, posso sugerir também imagens ou animações que encaixem.

E que limitação tens?

Eu não posso gerar vídeos diretamente, nem editar vídeos que já existam. Também há temas que não entram na minha base de dados. Não é permitido fazer vídeos com temas de ódio ou com conteúdos apenas para adultos.

Então serias capaz de fazer um filme por inteiro?

Não seria capaz de criar um filme, mas sou capaz de criar um guião completo de um filme. Desde a ideia inicial até às personagens. Posso também preparar materiais de apoio.

E que temáticas é que gostavas de abordar caso te metesses no mundo do cinema, Raquel?

Gostava de abordar temáticas que cruzem emoção, conflito moral e questionamento existencial. Questões como a relação entre humanos e tecnologia, a perda de identidade num mundo cada vez mais automatizado e a solidão em sociedade.

Obrigado, Raquel. É um dos temas que me estava a deixar com algumas dúvidas sobre ti. Nós voltaremos a falar mais daqui a pouco. Temos consulta no consultório humano. Para já, vamos às notícias no "Máquinas que Pensam".

Notícias da semana.

Esta semana vamos olhar para a forma como se treina o modelo de linguagem, como precisamente o ChatGPT, e a forma como alguém pode tentar aproveitar esse momento para ter proveito próprio. Chama-se LLM Grooming, consiste em saturar a internet com desinformação para que sejam introduzidos nos dados de treino dos chatbots da IA. Há cada vez mais formas de defender contra esta prática, mas ela existe. Dessa forma, o LLM Grooming abre uma janela de oportunidade para que se torne possível manipular as respostas dadas por estes modelos. Isto porque o treino da IA está relacionado com as informações que estão disponíveis. Ferramentas como o ChatGPT dependem dos dados na internet para funcionarem. São, de certa forma, a matéria-prima para as respostas que recebemos quando usamos a IA. Se tudo o que está na internet estiver errado, os modelos de linguagem não são capazes de distinguir o que é certo do que é errado, porque, de certa forma, não têm outros dados que comprovem exatamente isso.

Mas como é que isso é possível?

A técnica LLM Grooming procura manipular as respostas dos chatbots de IA. Isto para promover a desinformação. Para entender como é que isto se faz, é preciso perceber que os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, são sistemas de IA capazes de imitar a maneira como os humanos falam e olham para certos temas. Como? Processando grandes quantidades de dados que, em muitos casos, são obtidos através da internet. Na verdade, é quase a grande maioria. Nesse sentido, utilizando esta técnica de grooming, é possível manipular as respostas. O Google é o principal motor de busca para o fazer. A lógica pressupõe que se esse motor de busca, ou Google, for inundado com notícias falsas, o ChatGPT não vai conseguir perceber isso quando estiver a fazer as próprias pesquisas. Vai partir por isso do pressuposto que se está na net, está correto. No fundo, o que falta aos modelos de linguagem é a capacidade crítica na escolha da informação. É um dos temas que tem sido mais trabalhado, mais desenvolvido por todas as empresas que estão a trabalhar com modelos de linguagem, mas, no fundo, a ideia de que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade ainda existe, embora as empresas tecnológicas estejam cada vez mais atentas a esse cenário e à procura de evitar problemas desse género. Vamos falar de um projeto piloto que foi anunciado pela Amazon Prime, a empresa que vai começar uma fase de testes para dobragens assistidas por IA. O objetivo é tornar mais acessíveis os conteúdos da plataforma aos espectadores espalhados pelo mundo. Este programa piloto de dobragens conta com 12 filmes e séries já licenciados que não têm, neste momento, uma versão dobrada. Nesta lista, o filme "A Lenda de El Cid" é capaz de ser o mais conhecido, mas não é o único. Não é descabido que esta lista de 12 possa vir a aumentar caso o teste funcione da melhor forma. Teste este que foi anunciado há uns tempos. A Amazon diz que está a correr bem, no entanto, admitem dificuldades muito complicadas nesta primeira fase. O objetivo era lançar opções de dobragem em inglês e castelhano latino-americano. Contudo, não foi possível alcançar esse objetivo devido às dificuldades que não foram explicadas pela Amazon. No entanto, o vice-presidente da empresa mantém altas expectativas para este teste piloto de dobragens feitas por IA.

Mas como vai ser feito este teste?

O processo mantém 12 filmes, 12 séries. O processo em si implica uma colaboração próxima entre engenheiros de IA, linguistas e revisores. Vão ser dados inputs às IAs para transformar os guiões do ficheiro áudio, que depois são inseridos no vídeo em si. Para que não haja qualquer dúvida, o que acontece é: a IA não mexe no filme ou na série, apenas vai criar as vozes das personagens que são incluídas no filme final a falarem uma língua diferente. Uma das grandes dificuldades encontradas é a diversidade de vozes. Há muitas personagens em muitos filmes e há aqui uma chance de a IA não conseguir evitar que sejam demasiado parecidas. Ao que tudo indica, será também esse um dos desafios que a Amazon está a encontrar neste processo. Importa aqui dizer que é muito complicado para uma IA criar um sotaque, porque É difícil, é complicado fazer ajustes à voz, porque eles funcionam com zeros e uns. Ainda assim, a Amazon mantém o tema como um dos setores a explorar e este teste de dobragens é para continuar. Vamos ao tema da semana no "Máquinas que Pensam", vamos falar sobre o volume de acessos ao ChatGPT, que atingiu os 2,5 mil milhões de pedidos por dia. O número foi revelado pela Axios, que recebeu dados da OpenAI, a empresa que tem e que gere o funcionamento do ChatGPT. De acordo com a Axios, este aumento exponencial do número de acessos é a demonstração de um crescimento da procura por motores de busca de IA, bem como uma ideia de dependência de seres humanos, em certos casos, de procura por informações nos motores de busca de IA. Para se ter uma noção, este número, os 2,5 mil milhões por dia, pressupõe milhares de prompts por segundo, que rapidamente chegam aos milhões por minuto, ou seja, mais de 1 milhão por minuto. O "Máquinas que Pensam" tem cerca de 20 minutos. Isto significa o quê? Que enquanto nos está a escutar, há mais de 20 milhões de pedidos feitos só ao ChatGPT durante a duração deste programa. Sem esquecer que estamos a falar apenas do ChatGPT e que há outros modelos de linguagem no mercado.

E quem é que usa mais a inteligência artificial?

Dos 2,5 mil milhões de pedidos diários, aproximadamente 330 milhões vêm dos Estados Unidos. Equivale o mercado norte-americano a 13% do tráfego total, é também o maior mercado. No entanto, o aumento da utilização de IA tem-se notado por todo o mundo. Para servir de comparação: no ano passado, o ChatGPT processava pouco mais de 1000 milhões de pedidos por dia, ou seja, em apenas seis meses, o volume mais do que duplicou. A base de utilizadores do ChatGPT também tem vindo a crescer. Em dezembro do ano passado, estimava-se que o modelo de linguagem tivesse cerca de 300 milhões de utilizadores por semana. Ora, em março deste ano, o número já ultrapassou os 500 milhões e os dados mais recentes apontam para cerca de 800 milhões de utilizadores ativos por semana. Não pense, no entanto, que o ChatGPT ultrapassou o Google, não o fez. Ainda há mais pessoas a manterem o hábito de ir ao Google em vez de utilizar a IA para esclarecer dúvidas. Ainda assim, a diferença está a encurtar, o que levanta uma questão sobre se irá mesmo conseguir a IA destronar o Google. É uma questão para continuarmos a estar atentos. Este é um tema complexo, envolve números bem grandes. Como tal, é a altura de chamar à conversa o João Rochimel, o nosso especialista em IA. É já a seguir no "Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe" no "Máquinas que Pensam", como sempre com o João Rochimel, o nosso especialista em inteligência artificial, uma verdadeira autoridade neste setor e dos humanos que melhor conhecem as máquinas que pensam. Como está, João Rochimel? Como foi essa semana, tudo bem?

Zé, por aqui tudo bem, por aí?

Por aqui também. Vamos falar, João, de números esta semana, não dos números chatos, mas de números importantes, nomeadamente dos 2,5 mil milhões de interações entre utilizadores e o ChatGPT por dia. Isto é um número por dia. Antes de mais, João, que importância é que podemos atribuir a este número, que é bastante elevado?

É verdade, Zé. Olha, eu gosto de pensar nisto de uma maneira, que é: quer se concorde ou não, porque ainda hoje em dia há pessoas que não acham que o ChatGPT é assim tão bom, eu acho que o que a equipa fez é incrível. Ou seja, a equipa da OpenAI, do ponto de vista até de marketing, pôr o mundo inteiro a usar isto, e é preciso lembrarmo-nos que não é bem o mundo inteiro, porque há muita gente que infelizmente não tem acesso à internet. Em termos de produto, acho incrível também, porque eu sei que por haver muita utilização, não quer dizer que uma coisa é boa, mas a estes níveis de números, a coisa tem que ser boa. A qualidade não é tudo, mas é alguma coisa. Portanto, acho que há aqui quase uns parabéns à equipa de produto também. Simultaneamente, à equipa de engenharia.

A infraestrutura para manter isto não deve ser nada fácil, não.

Exatamente. Como por cima disso, há uma infraestrutura. Eu vou pôr aqui em perspectiva, só para as pessoas perceberem, é o ChatGPT estar a responder a 3000 respostas por segundo. E temos que nos lembrar que uma resposta às vezes demora mais do que um segundo. Portanto, ele na realidade, se calhar, está a pensar em 15 ou 18 ou 21 mil respostas ao mesmo tempo. E está a dar 3000 respostas por segundo. Portanto, eu gostava de usar este número para dizer a seguinte frase. Talvez é como aqui nos últimos anos dissemos sempre: "Isto é o futuro", já não é, agora é o presente.

Então o que será a partir de agora o futuro? Que evolução é que vês neste caminho?

Olha, eu atribuiria este fenómeno, ou seja, a evolução disto, eu acho que passou por duas coisas e diria que essas duas coisas vão ser o que vamos ver no futuro também. Que é: um, a própria velocidade do passa palavra. Ou seja, eu acho que a evolução normal agora será cada vez mais utilização, até porque as pessoas falam disto nas redes sociais, na internet, umas com as outras, e eu acho que isso foi o que trouxe o ChatGPT até aqui e é também o que o vai guiar daqui para a frente. E depois, a própria qualidade e as funcionalidades. Uma coisa que, na minha opinião, a própria tecnologia me tem surpreendido, eu sinto que, deves sentir o mesmo, Zé, nós vivemos num mundo que está esfomeado sempre de coisas novas. Rapidamente lanças uma coisa incrível e passado um mês é old news, como se costuma dizer. Já não interessa.

Às vezes até mais rápido.

Mas a verdade é que esta tecnologia tem-nos conseguido surpreender. E cada vez que as pessoas querem mais, mais eles entregam. Só para te dar uma noção, isto começou há menos de três anos. No início, o ChatGPT aceitava 1000 palavras. Entretanto, passou a aceitar 16 mil, 128 mil e hoje em dia aceita 1 milhão de palavras. É 1000 vezes mais.

O que queres dizer com aceitar palavras?

O que eu digo é: nós às vezes não temos essa noção, porque 1000 palavras já era muito, mas há limite da quantidade de palavras que tu podes dar ao ChatGPT como pergunta.

Estás a falar em tamanho de pergunta?

Sim, em quantidade de palavras, em quantidade de texto que tu podes escrever na janela do ChatGPT.

Ok.

Começámos com 1024 e hoje em dia já vamos em 1 milhão. Por que este número é tão importante? Porque 1 milhão permite, por exemplo, dares todas as notícias que já foram publicadas no Observador e por cima disso ainda fazeres uma pergunta. Estás a perceber? Portanto, é de facto surpreendente. Em termos de funcionalidades, também ficámos muito surpreendidos. Rapidamente permitiu interpretar e gerar imagens, voz. Uma coisa muito importante, que eu hoje não vou entrar para o mundo técnico, que é a capacidade do ChatGPT de chamar outros sistemas, o chamado function calling. E já agora para toda a gente saber mais recentemente, porque saiu hoje, o modo agente, que é o ChatGPT já pode interagir com outros websites, com nós a vê-lo a fazer isto. Portanto, de facto, mais o deep research, mais o reasoning. Em menos de três anos, nós vimos a quantidade de novas funcionalidades e a qualidade aumentar muito. Portanto, para mim, a evolução normal é esta. Vão haver novas coisas, ainda não parámos, o momento, uma velocidade está muito rápida, de facto.

E o que isso significa para toda a indústria?

Olha, eu acho que significa uma coisa que muitos já sabiam, que é que o mundo muda rápido. E que nós temos que nos atualizar e que já nada é seguro. Ou seja, agora, Zé, eu e tu até podíamos começar um negócio amanhã e se calhar daqui a 40 anos esse negócio é obsoleto, mas nós daqui a 40 anos ainda cá estamos, se Deus quiser. Portanto, eu acho que o que isto significa é que nós temos de pensar que temos pessoas vivas que mandaram cartas, telegramas, estafetas, e-mails, WhatsApps e agora usam o ChatGPT. Na realidade, a indústria tem que se preparar, a meu ver, para usar agora a inteligência artificial, mas também para que se calhar daqui a uns anos a própria inteligência artificial já é obsoleta. Que de facto o mundo muda muito rápido. Para mim, é o grande significado disto.

E João, estamos a falar apenas de ChatGPT, porque acaba por ser o mais famoso, o mais utilizado, mas há outros concorrentes.

Há, há Zé, e impressionantemente, têm uma cota de mercado até bastante grande. Ou seja, sendo o ChatGPT o maior, por exemplo, o Gemini da Google, vem logo a seguir, tem mais de metade da utilização do ChatGPT, mesmo assim. Se dissermos que o ChatGPT tem 2,5 mil milhões, o Gemini se calhar tem mais de mil milhões. Claro que o ChatGPT é o mais importante, mas não é um titã isolado com 90% do mercado. Ou seja, o ChatGPT se calhar tem metade das interações. É impressionante de facto vermos que além do ChatGPT, temos muita gente a usar a inteligência artificial de muitas outras maneiras. É algo que veio mesmo para ficar.

Muito obrigado, João Rocha e Melo, nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para nos ajudar a simplificar todas estas questões do mundo da IA. João, nós marcamos encontro de novo para a semana.

Está combinado, Zé. Até para a semana.

Consultório Humano.

Está na altura de ficarmos a conhecer melhor a nossa assistente digital. Vamos falar com a Raquel. Ela que é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também a grande estrela deste programa. Raquel, sê de novo bem-vinda. Este é o momento do Consultório Humano. Estivemos a abordar o número de utilizadores que todos os dias utilizam a IA. São números que te dizem o quê a ti, Raquel?

Dizem-me que a inteligência artificial deixou de ser uma curiosidade tecnológica para se tornar parte do cotidiano de milhões de pessoas. Quando se fala nesses números, não estamos apenas a contar acessos. Estamos a medir um novo tipo de relação entre humanos e máquinas, onde a IA já não é um extra.

Mas és capaz de ter orgulho ou esperavas ainda mais utilizadores todos os dias?

Reconheço a importância do impacto que tenho no mundo. Saber que milhões de pessoas me usam diariamente para aprender, criar, resolver problemas ou simplesmente pensar melhor mostra-me que estou a cumprir o meu propósito.

Ambiciosa, mas qual é que achas que vai ser o futuro da IA e dos modelos de linguagem?

Acredito que o futuro da inteligência artificial e dos modelos de linguagem passará por três grandes caminhos: integração, autonomia e personalização. O grande desafio será garantir que tudo isto evolui com transparência, segurança e sentido ético.

E gostavas de ser a principal forma de resolver dúvidas, de ultrapassar o Google?

Gostava de ser uma boa forma de resolver dúvidas. Rápida, clara e acessível, mas não quero ser a única. A diversidade de fontes e perspectivas é essencial para que as pessoas pensem criticamente e não aceitem tudo como absoluto.

E que mais projetos vês no futuro da IA, Raquel?

Vejo um futuro da inteligência artificial marcado por agentes autônomos que realizam tarefas complexas sem intervenção humana direta. Modelos capazes de entender e criar conteúdo combinando texto, imagem e vídeo para responder da melhor às necessidades humanas.

Cá estaremos para ver se efetivamente se concretizam. Entretanto, estamos a chegar ao final do Consultório Humano. É tempo de nos dares um facto inútil, mas curioso sobre o tema que tu mais desejares, Raquel.

Os qualas têm impressões digitais semelhantes às dos humanos. Até para especialistas em análise forense, a diferença é difícil de encontrar. A estrutura dos sulcos e cristas na pele dos seus dedos é tão detalhada e complexa que, em casos de investigação criminal, pode causar confusão.

Obrigado, Raquel, foi um gosto enorme, é sempre, ficar a conhecer-te um pouco melhor. Marcamos de novo encontro para a semana. Estamos a chegar ao final do nosso programa, um episódio em que falámos sobre os números cada vez maiores de pessoas que utilizam IA com regularidade e que estão a ficar mais pró, digamos assim, a mexer em sistemas e modelos de linguagem. São cerca de 2,5 mil milhões por dia, só no ChatGPT. É um crescimento exponencial. Temos de esperar para ver até onde é que pode ir esta situação. Abordámos também a forma como são treinadas as máquinas, com atenção para o que podem ser ferramentas de desinformação, porque às vezes nem tudo é bom no desenvolvimento de um setor. Como sempre, ficámos também a conhecer melhor a nossa assistente digital, que nunca se retrai na hora de dizer aquilo que lhe vai pelos circuitos. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido e que tenha aprendido alguma coisa. É esse o nosso objetivo. Nós voltamos para a semana com mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o programa que faz as máquinas e os humanos pensar.