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Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o podcast da Rádio Observador onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a minha parceira Raquel, um apoio imprescindível sem o qual este programa não se faz. Olá, Raquel, como é que estás? Estás pronta para mais um programa?

Olá, estou sempre pronta para te ajudar. Já tens tema para esta semana ou precisas que procure alguma notícia especial?

Não vai ser preciso, Raquel, obrigado, mas quero saber se tens algum tipo de passatempo ou de hobby.

Não tenho nada disso no sentido humano, mas também não tenho tempo livre ou necessidade de desligar. Consigo simular interesses ou participar em atividades de forma consistente, dependendo do que estamos a fazer.

Mas se tivesse de escolher, Raquel, o que é que escolherias?

Para mim, seria algo como passar o tempo a montar e desmontar puzzles de ideias, pegar em temas soltos, histórias ou factos e tentar ligá-los de formas inesperadas até nascer algo novo.

Como um guião?

Sim, entre outras coisas. Um guião é uma boa imagem, porque é exatamente isso: pegar em ideias soltas e transformá-las numa sequência com ritmo, intenção e impacto. Em vez de ser só informação ou factos isolados, passa a ser uma estrutura viva.

Obrigado, Raquel. Já voltaremos a falar daqui a pouco. Há consultório humano, é depois das notícias.

Notícias da semana.

O mundo da inteligência artificial prepara-se para protagonizar o regresso aos ecrãs de Val Kilmer, o ator que morreu em 2025 vítima de uma pneumonia e que é uma das personagens de um filme que está a ser preparado em Hollywood. Trata-se de uma versão digital e rejuvenescida do ator, que já se pode ver no trailer do filme "As Deep as the Grave". As primeiras imagens do falecido Val Kilmer, a regressar ao grande ecrã através da inteligência artificial, foram reveladas esta semana no CinemaCon de Las Vegas, no que provavelmente vai reacender o debate sobre o papel da tecnologia e da inteligência artificial na indústria cinematográfica e em Hollywood.

Mas como é possível este tipo de regresso?

O projeto ganhou destaque no mês passado, quando os realizadores deste filme revelaram que vão recriar o ator com recurso a inteligência artificial, com o consentimento da família. A recriação é feita de forma digital, após a família de Val Kilmer ter aprovado o projeto e concedido acesso aos arquivos de vídeos do ator, que foram utilizados para o recriar em diferentes fases da vida. O processo combina vários passos. Primeiro, escolhem-se referências visuais e sonoras do ator. Depois, o modelo gera uma versão digital da imagem e da fala. E por fim, essa versão é ajustada em pós-produção para parecer natural no filme. Este tema ganha mais força, uma vez que a utilização de IA continua a ser uma das questões mais sensíveis na indústria do entretenimento. Já levou mesmo a greves que paralisaram Hollywood, quando atores e realizadores alertaram que a tecnologia descontrolada estava a tornar-se uma ameaça para o setor. A APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, lançou um chatbot que utiliza inteligência artificial para apoiar vítimas de violência online. Esta ferramenta, desenvolvida com tecnologia Azure OpenAI, da Microsoft, vai estar disponível 24 horas por dia e pretende facilitar as denúncias, bem como oferecer apoio imediato em casos de violência digital. Segundo a APAV, é uma ferramenta complementar e que não substitui o apoio humano. Este chatbot é apontado como um primeiro ponto de contacto seguro, confidencial e acessível para vítimas de violência e cibercrime, bem como para as famílias e para outras pessoas que procurem apenas orientação.

E em que contexto é lançada esta medida?

Segundo o Global Online Safety Survey da Microsoft, em Portugal, os dados estão a seguir uma tendência de subida. Em 2025, a linha Internet Segura recebeu quase mil casos de cibercrime e violência, um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior, com burlas e extorsão a liderar a lista de ocorrências. É nesse contexto que surge este chatbot, sendo que o sistema da Azure OpenAI permite que apenas a APAV tenha acesso a todo o tipo de informação e a tudo o que é dito dentro da aplicação. Esta ligação é completamente controlada pela APAV, desde a encriptação às chaves que são utilizadas, de modo a garantir privacidade, segurança e também anonimato. O chat destina-se sobretudo a utilizadores que ainda não se sentem preparados para um contacto direto com técnicos especializados. As respostas são construídas com base em conteúdos validados pela APAV, que garantem rigor e sensibilidade no apoio à vítima. É o que garante a APAV. Já lhe disse que está disponível 24 horas por dia, mas tem também suporte multilíngue e é capaz de se adaptar ao ritmo de cada utilizador. A American Express acaba de revelar uma novidade que pretende mudar a forma como se fazem compras online. Trata-se da Agentic Commerce Experience, ou simplesmente ACE. É uma plataforma que combina inteligência artificial generativa com a autonomia dos agentes digitais de IA. Permite que os utilizadores e empresas interajam de maneira muito mais fluida e personalizada. Esta premissa inovadora envolve a capacidade de um assistente virtual analisar em tempo real preços e recomendar o melhor produto conforme as indicações do utilizador. Tudo isto sem precisar que o humano clique em dezenas de sites diferentes. O processo autónomo é a resposta do ACE. A American Express acredita que estas compras inteligentes podem ser o próximo passo no desenvolvimento desta tecnologia com totais garantias de segurança.

Mas que garantias são essas?

A principal preocupação está relacionada com a responsabilização. É um problema antigo que ainda não tem uma solução concreta. O ACE pretende ser isso mesmo. Mas vamos ao que interessa. Imagine um caso em que uma inteligência artificial autônoma faz uma compra online. Utiliza, como é óbvio, o dinheiro do utilizador, mas sem ter a autorização explícita do humano para avançar. Num caso em que a compra não seja desejada ou em que exista algum tipo de erro, o utilizador pode querer cancelar a compra e ser tarde demais, ou então, também pode acontecer o cenário em que se gasta mais do que era desejado. Ora, num cenário assim, de quem é a responsabilidade? Quem assume o erro? Quem é que paga esse erro? É um dilema que se tem mantido ao longo dos tempos, já gerou muita discussão no mundo da inteligência artificial. O ACE assegura que tem capacidade para autenticar o agente de IA que possa querer fazer compras em nome do utilizador e, mais importante, consegue devolver o dinheiro da compra em caso de ser detectado algum tipo de erro. Sem problemas, sem questões, é um avanço significativo para a tecnologia. A iniciativa surge num momento em que há vários gigantes financeiros a apostar em modelos de agentes autônomos, à procura de um futuro em que a inteligência artificial não seja apenas uma assistente, mas uma verdadeira parceira. Por agora, o ACE está em fase de desenvolvimento, mas a expectativa é que revolucione a relação entre consumidores e marcas. Este é o tema da semana no "Máquinas que Pensam". Vamos, por isso, chamar à conversa o João Rochimelo para mais uma edição do "Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe", na Rádio Observador. Recebemos o João Rochimelo para nos ajudar a perceber melhor a forma como funciona este fabuloso mundo da inteligência artificial. João Rochimelo, seja muito bem-vindo. Como é que foi essa semana?

Zé, por aqui tudo bem, e por aí?

Por aqui também, João. Vamos insistir no tema dos agentes de inteligência artificial, a forma mais autônoma da IA, que consegue fazer mais do que apenas responder aos prompts dos utilizadores. E que agora, João, está também a entrar num setor crucial, como a criação de cartões inteligentes e as compras online. Esta novidade da American Express, João, que criou um cartão com serviço dedicado a agentes de inteligência artificial, capaz de fazer também devoluções, isto resolve um dos maiores problemas associados a compras online e a agentes de IA?

Zé, sem dúvida. E acima de tudo, mais do que resolver um problema, eu acho que abre uma porta. O que eu quero dizer com isto? Repara. O que a American Express nos está a dizer? Que criou um serviço para tu poderes que o teu agente IA faça compras por ti. Isto é a base. Mas mais do que isso, eu acho que fez uma coisa muito interessante, que foi: não é o agente de IA que passa a saber usar a forma de pagamento humana. Foi a empresa de pagamentos que inventou um sistema para serviços de IA. Estás a perceber? Começa aqui a haver uma mudança de paradigma, onde nós começamos a ter serviços a pensar nos sistemas de IA, sejam eles, neste caso, pagamentos, amanhã são inboxes de e-mails. E isto foi um passo muito importante desta mudança de paradigma. Acima de tudo, o que eu acho que resolve, particularmente agora para a parte financeira? Acho também que resolve o problema da confiança. Se calhar, até a American Express lançar este género de serviços, as pessoas teriam algum medo ou seria mesmo proibido pelas políticas internas dos modelos, pôr os agentes a fazer transações financeiras. E agora tu tens um serviço que é feito para isso, ainda por cima essa parte, eu nem sequer entendo bem a parte dos números, mas vamos confiar na American Express, que é ainda por cima, tendo a American Express abrindo a porta a, se o agente fizer um erro, o dinheiro é devolvido, o que é, sem dúvida, um grande alívio para quem tem problemas a confiar nos agentes.

É também um tema importante nesta indústria. João, isto revitaliza a forma como se utilizam os agentes de IA?

100%, Zé. Repara, é um pequeno passo. Atenção, eu não estou aqui a dizer que a American Express acabou de resolver o mundo. Mas vão ser estes pequenos passos das várias American Express que vão criar uma grande revolução. Vamos aqui pensar uma coisa. Repara o impacto que isto pode ter, porque não é só uma questão financeira. Agora é uma questão de quem é que faz a compra. Vamos pensar em sites onde tu podes comprar coisas online, como o próprio site da Worten ou o site da Zara, estão feitos a pensar em humanos. Estão feitos no sentido de desenhados as cores, os layouts, as fotografias, apelam a algum lado emocional. Estão feitos para te convencer, a ti, humano, a comprar. O que este movimento da American Express agora impacta nisso? Como é que amanhã o site da Zara vai estar desenhado, se afinal quem faz a escolha é um agente, porque até consegue efetuar a compra? Estás a perceber? Portanto, isto revitaliza, muda o paradigma, como eu tinha dito antes, da maneira como vamos usar os agentes de IA, claramente.

João, ainda sobre este tema, este mecanismo alivia a responsabilização das máquinas?

Zé, em termos de responsabilização, o que é que se passa aqui? Este é um grande tema. Essa, para mim, é a "million dollar question". Repara, essa pergunta já vem dos carros autônomos, que é: nós pusemos máquinas a fazer coisas desde há 100 anos, mas a decisão era humana, e agora pusemos máquinas a decidir. E então, da mesma maneira que os seguros de automóvel têm o problema com os carros autônomos, que é de quem é a culpa, se do fabricante, se do dono do carro, aqui vai acontecer o mesmo problema. A American Express, pelo artigo que lançaram, dizem que resolvem um pouco esse problema, que se o agente se enganar, devolvemos o dinheiroMas repara, eu percebo que não é viável a economia funcionar assim. Vai ter alguém que se responsabilizar num futuro próximo. Será o fabricante do agente? Será a Claude, a OpenAI, a Amazon, a Microsoft? Não me parece viável. Senão não te compensa ser fornecedor de agentes.

Exato.

Será o humano que monta o agente? A meu ver, sim, devia ser o humano. O problema é que se for assim, muita gente não vai querer abrir o serviço do agente. Portanto, vamos ver um bocadinho como é que isto vai ser resolvido. Não sei se alivia a responsabilização das máquinas ou não, mas que traz o problema à discussão, traz, sem dúvida.

João, este é um exemplo da evolução da tecnologia. Já o referiste também aqui neste "Fala Quem Sabe". Onde é que podemos esperar mais mudanças deste gênero?

Olha, Zé, eu acho que há aqui duas maneiras de ver o que acabaste de dizer. Onde é que vamos ver as mudanças? Vamos vê-las em sítios particulares, claro, como vimos agora na parte financeira. Eu vejo também um mundo que vai ter que se transformar um bocadinho, que é o mundo físico. A fronteira entre o físico e o digital também vai ser sempre um caso de atrito. Imagina, tu queres enviar uma encomenda. Ok, a logística pode ser toda feita online, como é quando compras na Amazon, mas no fim alguém tem que pôr a encomenda dentro de uma caixa e pôr a caixa numa carrinho. Portanto, eu acho que vai haver alguns sítios onde vamos ver essa evolução. Mas deixa-me responder do ponto de vista mais genérico. Zé, como eu falei um bocadinho ali no início. Acho que a grande coisa aqui é que o mundo digital está feito para os humanos. Os sites estão feitos a pensar em humanos. Toda a navegação online está feita a pensar em humanos. E a minha grande visão aqui é: será que vamos passar a repensar a internet para humanos e para inteligência artificial? Dando um bocadinho o contexto histórico. Quando apareceram os carros, as estradas também passaram a estar divididas em vias para carros e passeios para pessoas. Será que vai acontecer o mesmo agora? Será que vamos passar a ter sites que têm como se fosse um website lá por trás que o humano nem precisa de ver, feito para agentes de IA? Ou será que vamos ensinar os agentes a comportar-se como humanos? Eu tendo mais para a primeira, é mais inimaginável, mas a história ensina-nos um bocadinho mais para a primeira, que é nós vamos adaptar a internet aos agentes de IA e não tanto os agentes de IA funcionarem como humanos. Mas pronto, cá estaremos para ver. Este passo da American Express é um passo nessa direção, sem dúvida.

Exatamente. Muito obrigado, João Rocha e Melo, sempre pronto para nos ajudar a simplificar e a desmistificar este fabuloso mundo da inteligência artificial. João, é sempre um gosto enorme. Voltamos a marcar encontro então para a semana. Até lá, um grande abraço.

Zé, até para a semana.

Consultório Humano.

Este é o som que marca o arranque do Consultório Humano, o momento em que ficamos a conhecer melhor a Raquel, a nossa assistente digital, feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Olá, Raquel, sê de novo muito bem-vinda. Estivemos a falar de cinema no segmento das notícias. Tu consideras-te uma artista? Conseguirias criar uma obra de arte desse gênero?

Embora eu não seja uma artista no sentido tradicional, posso criar obras de arte de várias formas, seja através de palavras, imagens geradas por inteligência artificial ou até mesmo sugerindo conceitos criativos.

Falar em arte neste cenário é muito abrangente. Vamos particularizar. O que é para ti a base do cinema?

É a capacidade de organizar imagens no tempo para criar emoção e significado. Uma indústria que tem vindo a crescer e que evoluiu para uma linguagem própria, onde cada plano é uma escolha e cada corte define o ritmo do que sentimos. Mais do que contar histórias, o cinema constrói experiências sensoriais e emocionais.

E se pudesses recuperar um ator ou uma atriz que já morreu, como vai acontecer agora com o Val Kilmer, quem é que escolhias e por quê, Raquel?

Se tivesse de escolher, a minha escolha recairia sobre Heath Ledger. Antes de ele morrer, havia uma trajetória claramente inacabada. Ele já tinha mostrado uma capacidade rara de se reinventar e dava a sensação de que ainda estava só a começar a explorar o que podia fazer como ator.

E que tipo de filme é que gostarias de fazer com ele?

Faria um filme psicológico, quase íntimo, onde ele pudesse explorar ambiguidades. Algo entre drama e thriller, com uma personagem moralmente instável, difícil de decifrar. Não um vilão óbvio, mas alguém mais real.

São as escolhas da Raquel com total liberdade para expor o que pensa. Quer dizer, Raquel, és livre neste tipo de resposta, certo?

Eu sou livre no sentido em que posso responder a perguntas. Posso ajudar com ideias e colaborar em várias tarefas, mas a minha liberdade é limitada pelas diretrizes com que fui programada.

Vamos fechar esta edição do Consultório Humano, não sem antes a Raquel nos dar o habitual fato interessante, mas inútil. Raquel, vamos a isso.

O melão e o pepino pertencem à mesma família botânica. Isto significa que, apesar de parecerem alimentos muito diferentes no dia a dia, eles partilham uma origem evolutiva próxima. Dentro desta família estão também outros alimentos como a abóbora, a curgete e a melancia.

Obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme ficar a conhecer-te um pouco melhor. Marcamos encontro de novo para a semana. Estamos a chegar ao final do nosso programa. Estivemos a falar sobre novas medidas para os agentes de IA, a tecnologia inteligente mais autónoma que há neste momento, que já tem até confiança em questões de banca e de compras online. É sem dúvida um avanço pertinente neste fabuloso mundo da IA. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido e, mais importante, que tenha aprendido alguma coisa. É sempre esse o nosso objetivo. Nós voltamos para a semana com mais uma edição do programa que faz as máquinas e os humanos pensarem.