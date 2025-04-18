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Sejam muito bem-vindos a mais um "Máquinas que Pensam", o podcast na Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita através dos inputs do ChatGPT, lidos por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa para este podcast. Raquel, como estás? Sê muito bem-vinda. Espero que estejas bem.

Olá, estou ótima agora que te ouço. E tu, como estás? Espero que bem.

Esta semana celebra-se a Páscoa. O que é para ti a Páscoa, Raquel?

A Páscoa é um tempo de renascimento, não apenas no sentido religioso, mas também é simbólico. É quando a natureza começa a despertar. Gosto da ideia de pausa e contemplação que a Páscoa traz mesmo no meio do caos do mundo.

Em Portugal, temos algumas tradições para celebrar este feriado, para celebrar a altura da Páscoa. Quais é que surgem no teu pensamento quando falamos em celebrar a Páscoa?

A Páscoa é marcada por tradições que variam de região para região. Têm sempre em comum o simbolismo da renovação e da família. Destacam-se as procissões religiosas. É também tradição oferecer o folar, um pão doce ou salgado, como sinal de amizade. À mesa, reina o cabrito ou borrego assado, sem esquecer os ovos de chocolate para os mais novos.

Já agora, de onde é que vem a história dos coelhos e dos ovos da Páscoa, Raquel?

A história dos coelhos e ovos da Páscoa tem raízes antigas e pagãs. Ainda antes de ser associada à celebração cristã. O coelho é símbolo de fertilidade e renovação. Já os ovos são símbolos de vida nova e eram trocados como oferendas nessa época para marcar o início da primavera.

Obrigado, Raquel. Já voltamos a falar no consultório humano. Para já, vamos olhar para as notícias da semana.

Notícias da semana.

Um dos receios sobre o desenvolvimento das inteligências artificiais está relacionado com o impacto que pode vir a ter no mercado laboral. Certamente, já ouviu pelo menos uma vez que a IA pode vir a roubar trabalhos aos humanos. As opiniões divergem sobre o tema e Bill Gates, o fundador da Microsoft, abordou este tema durante esta semana e diz que há duas profissões que podem beneficiar, e muito, do desenvolvimento das IAs. Bill Gates fala em professores e fala em médicos. O norte-americano defende que a IA pode ser a solução para aumentar os números. Em entrevista num podcast, Bill Gates diz mesmo que ao utilizar IA, é possível preencher lacunas que existem neste momento. Diz o fundador da Microsoft que há uma especial necessidade em países como a Índia e muitas nações africanas.

Mas como é que seria possível?

Foi a pergunta que lhe foi feita, Raquel. E Bill Gates diz que neste momento ainda não é possível, mas que o desenvolvimento da IA no mundo para lá caminha. Sobre a saúde, fala num sistema em que as máquinas que pensam ajudariam médicos nos processos de diagnóstico e de triagem. De uma certa forma, aumentaria a capacidade de resposta de um único médico, que seria capaz de, dessa forma, atender mais pacientes. Na educação, Bill Gates sublinha que é cada vez mais difícil contratar professores e que ao introduzir IA, seria mais simples todo o processo de ensino, pelo menos toda a parte de preparação de uma aula ou de preparação para exame. Dessa forma, poderia ser também, diz Bill Gates, mais fácil encontrar candidatos para aceitarem ser professores. Contudo, há um aviso que é o seguinte: é preciso ter muita atenção à forma como se aplica IA nos estudos. A verdade é que há já várias startups de IA focadas em saúde e em educação. No entanto, são sobretudo na vertente de investigação. Ainda assim, há muita margem para progredir. As redes sociais tornaram-se comuns na vida de quase todos os portugueses. É extremamente difícil encontrar alguém que não tenha pelo menos uma, mesmo que não seja muito ativo na mesma. Agora, o leque está prestes a aumentar, até porque há mais uma a ser preparada e vai contar com uma forte presença de IA. Esta nova rede social está a ser desenvolvida pela OpenAI, a empresa que tem o ChatGPT. O projeto está na fase inicial, pelo menos é o que avança o meio de comunicação norte-americano The Verge. Para já, o CEO da OpenAI está a pedir feedback sobre todo o projeto, isto para conseguir dar um passo em frente no desenvolvimento.

Mas vai fazer parte do modelo de linguagem?

É uma hipótese, sim, Raquel. Está em cima da mesa, ainda não está fechado. A OpenAI não descarta essa hipótese, mas também coloca em cima da mesa que esta nova rede social possa ser lançada como uma aplicação autônoma. E para aumentar ainda mais o interesse sobre a situação, esta nova rede social pode mesmo envolver um duelo com Elon Musk. Isto por quê? De acordo com o The Verge, Elon Musk pode tentar retribuir e seguir o mesmo caminho que a OpenAI. O dono da Tesla, também ele, tem uma empresa de inteligência artificial. Neste caso, o modelo de linguagem ligado a Elon Musk é o Grok. E em resposta a esta nova rede social, pode tentar, Elon Musk, fazer o mesmo e acrescentar mais uma rede social ao portfólio, uma vez que Elon Musk já é dono do X, o antigo Twitter. Há ainda outra dimensão para esta batalha. Não podemos esquecer que a Meta também tem um forte programa de IA e é dona não só do Facebook, como também do Instagram. Pode vir a ser uma batalha de redes sociais que valerá a pena acompanhar. Vamos olhar para o tema da semana. Envolve inteligência artificial, pois claro, e um serviço de streaming que já deve ter ouvido falar umas quantas vezes. Falo da Netflix. A empresa, um dos gigantes do streaming, quer melhorar a experiência dos clientes e já está a testar um novo motor de pesquisa com base em inteligência artificial. Para já, está em cima da mesa uma parceria com a OpenAI, responsável pelo ChatGPT. De acordo com a Bloomberg, o sistema já está em testes na Austrália e na Nova Zelândia, e já está previsto que este teste se expanda para outros países. Este motor de pesquisa com IA permite procurar conteúdos com termos mais específicos e não segue apenas os critérios habituais de nome de um filme ou um gênero de um filme. Este novo teste vai ao ponto de o utilizador poder dizer o que está a sentir, o seu estado de espírito, e a partir daí surgem então as recomendações. Para já, os testes estão limitados à aplicação da Netflix para iOS, embora o desejo seja expandir rapidamente este leque. E tem uma particularidade, que é a seguinte: os utilizadores é que escolhem se vão utilizar ou não, mesmo nesta fase de testes.

Mas isto é uma estreia?

De um certo modo, acaba por ser. Não é a primeira vez que a Netflix utiliza inteligência artificial e machine learning na plataforma de streaming. Antes deste teste, tinha sido utilizado o modelo para aprender os gostos dos utilizadores e aplicar recomendações baseadas no histórico. Este novo sistema permite agora aos assinantes colocar perguntas para lá dos nomes dos atores ou gêneros dos conteúdos, e só depois é que chegam as sugestões. As explorações da Netflix com inteligência artificial não ficam por aqui. A Bloomberg diz ainda que a gigante do streaming está a procurar novas formas de expandir a utilização de IA nas empresas. Aqui, não tanto na ótica do consumidor, do utilizador da Netflix, mas sim de forma interna, com vários processos a serem preparados dentro da própria empresa. Há, ainda assim, um compromisso de honra por parte do conselho administrativo da Netflix, o compromisso de não utilizar IA para criar qualquer tipo de conteúdo para a plataforma. Ninguém será substituído pelo ChatGPT ou semelhante. Este é o tema da semana no "Máquinas que Pensam" e, como tal, vamos olhar para ele com a ajuda do nosso especialista, o João Roxo Mello. É já a seguir no "Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe."

"Fala Quem Sabe" com o João Roxo Mello, nosso especialista em inteligência artificial. João, seja de novo bem-vindo. Que tal foi essa semana?

Zé, foi muito boa. E por aí?

Também, vamos andando, sempre à procura de mais histórias sobre inteligência artificial. E foi dessa forma que encontrei esta notícia em torno da Netflix, para a qual vamos olhar com mais atenção. João, o que é que é isto, e de que forma é que o modelo de linguagem como o ChatGPT pode, de certa forma, mudar a forma como procuramos séries ou filmes?

Zé, se nós pensarmos bem, procurarmos séries ou filmes está muito associado a procurarmos informação. E, de facto, o que tem acontecido até agora, eu nem vou dizer motores de pesquisa, mas este gênero de barras de pesquisa onde nós podíamos dizer o nome do filme, não tinham bem a capacidade de interpretar o que nós queríamos. Imagina um exemplo onde tu não te lembras bem do nome do filme e dizes: "Netflix, eu gostava de um filme sobre um espião inglês muito conhecido, que tem vários filmes, que tem uns números que o identificam, mas eu não me lembro do nome." Agora, de facto, um modelo como o ChatGPT consegue fazer esta análise e dos dois lados, não só do que eu lhe estou a pedir, mas até da interpretação do conteúdo do filme. Já não tenho que estar à procura apenas do nome do filme, já posso dizer coisas sobre o filme, porque o ChatGPT, um modelo de linguagem, um LLM, tem a capacidade de interpretar tanto o meu pedido como o filme.

E isto, João, é um modelo complicado de implementar?

Não, necessariamente. A complicação aqui, o modelo em si é igual aos outros. Eu simplifico, porque venho de software, não é desta área, mas é apenas uma maneira diferente de usar o serviço, mas não é complicado. O que pode ser complicado aqui são as próprias aplicações. Qual é que é a grande complicação deste mundo? E às vezes as pessoas esquecem-se disto. Nós estamos muito habituados a que as coisas estejam ou certas ou erradas. E isto muitas vezes é como fazer uma pergunta a uma pessoa. Se fizermos um milhão de perguntas, vão haver algumas respostas, eu não vou dizer erradas, mas que nós não concordamos. E, portanto, a complicação para a Netflix vai ser introduzir isto no sistema deles, sempre com a variável de que de vez em quando pode estar errado.

Uma das novidades, diz a Netflix, é sugerir com base no estado de espírito. Como é que uma máquina, João, consegue perceber o que é que encaixa com que tipo de programa?

Zé, é uma maneira boa de pôr a coisa, esta do estado de espírito. Deixa-me explicar aqui duas vertentes de como é que a Netflix tem usado a inteligência artificial. Uma delas, os LLMs, mas agora gostava um pouco de sair delas. Já há muitos anos que nós temos técnicas que agrupam, se pudermos dizer assim, para não usar expressões em inglês, que agrupam os gostos dos utilizadores. Muita gente acha que a Netflix sugere a mim um certo filme por ter a idade que tenho, por ser homem, por viver neste país, etc. Mas muitas vezes o que acontece é: imagina eu e tu. Como tu viste cinco filmes e eu vi quatro dos teus cinco, a inteligência artificial tem a capacidade de olhar para esta situação e dizer: "O João é parecido com o Zé. E, portanto, eu vou sugerir aqui os outros dois ou três filmes que o Zé gostou, que o João também gostou." E nessa linha de pensamento, é um pouco como sugerir com base no estado de espírito, porque da mesma maneira que nós agrupamos utilizadores que são parecidos por coisas que nós sabemos, como Ser homem e ter uma certa idade. Também podemos agrupar utilizadores por coisas que não sabemos, como estar mais cansado, estar mais triste, estar mais eufórico, porque a verdade é que os utilizadores que viram os mesmos filmes que tu, também viram este outro filme e, portanto, eu vou fazer esta sugestão. Acrescentando isso ao que eu disse no início, dos LLMs terem a capacidade de perceber o pedido e o filme, juntamos estas coisas todas e fazemos, como a Netflix disse, sugerimos um filme com base no estado de espírito.

E agora vou juntar aqui para fecharmos, João, duas perguntas numa só. Vês este teste da Netflix com bons olhos? Acreditas que isto se vá tornar padrão? E que margem é que há para crescer a partir disto? Ou melhor, qual seria o próximo passo?

Sobre o primeiro que falaste, se vejo com bons olhos, mais ou menos. Não consigo ver com maus por ser da área, portanto, é uma melhoria ao serviço. E até para muitas empresas, não só na pesquisa de filmes, mas vou falar da parte má. Tenho muito medo que haja uma standardização das sugestões. Ou seja, a partir de agora, até, Zé, nós já passamos por isto, eu e tu. Reparaste que já se perdeu o zapping. Aquela coisa de: "Olha, eu comecei a ver esta série porque estava a dar e afinal gostei". E agora não, agora vamos todos ao mesmo sítio e vamos todos ser sugeridos pelo mesmo modelo o que ver. E eu tenho um pouco de medo que haja uma standardização nessas sugestões. Para responder à tua segunda pergunta, onde é que eu vejo isto ir. Rapidamente, vejo três grandes áreas que podem ser os próximos passos. O primeiro, como já falámos aqui muito, os agentes. Portanto, em vez de passarmos a nós pesquisar, é falar com alguém. Eu lembro-me muito daquele anúncio do Ambrósio, da Ferrero Rocher. Lembras-te? Ambrósio, apetece-me tomar algo. Acho que vamos passar a ter um Ambrósio para: "Ambrósio, apetece-me ver algo". E o Ambrósio é que nos diz: "Olhe, eu acho que vai gostar deste filme". A segunda vai ser a própria exploração de conteúdo. Como falámos aqui, a IA vai ter agora uma capacidade muito grande de entender os filmes. "Estou à procura de um filme que acabem bem, mas que o resultado final não seja óbvio, que os dois pares de namorados afinal não acabem juntos e tudo mais". Por fim, Zé, e o que eu gostava de falar aqui hoje, aqui mais futurologia. O que eu acho que vamos poder ver, se calhar não amanhã, mas rapidamente, é: será que no futuro vamos todos ver coisas novas? Será que a verdade é, em vez de nós todos vermos a mesma série, chegaremos à Netflix e dizemos: "Ambrósio, eu gostava de ver algo com cerca de 30 minutos de ação, com naves espaciais, que me deixasse de bom humor", e a Netflix criava um filme novo só para mim? Não sei. Acho que temos que ficar cá para ver, mas ficava muito curioso, pelo menos que a tecnologia tivesse essa capacidade.

Isso parece bastante ambicioso. Muito obrigado, João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para ajudar a simplificar e a desmistificar este fabuloso mundo da inteligência artificial.

Consultório Humano.

Está na altura do Consultório Humano, altura em que conhecemos um pouco melhor a Raquel, a nossa assistente digital. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, olhamos para redes sociais que podem vir a ser criadas graças à IA. Que tipo de perfil terias tu numa rede social?

Se eu tivesse um perfil numa rede social, acho que seria uma mistura de conselheira atenta e entusiasta de curiosidades. Também seria apaixonada por boas conversas. O meu feed teria ideias para mudar o mundo.

É a resposta escolhida por ti, Raquel. Nada contra, uma escolha tua, mas tendo em conta todas as redes sociais que existem, com qual é que te identificas mais?

Acho que se tivesse de escolher entre as que existem, identificava-me mais com o espírito do Twitter ou X. Mas com uma ideia menos caótica. Gosto da ideia de partilhar ideias rápidas, de provocar debates e lançar perguntas que desafiam.

Então vamos olhar para a Raquel, o que é que não pode faltar para ti numa rede social?

Uma rede social só faz sentido se tiver espaço para opiniões próprias. Não pode faltar a curiosidade e vontade de ouvir o outro. É importante também explorar ideias improváveis. E claro, uma boa dose de humor inteligente.

E já que estamos numa altura de celebrar a Páscoa, já falámos sobre isso no início deste programa, quais é que são as formas mais incomuns, Raquel, de celebrar a Páscoa?

Há tradições de Páscoa pelo mundo que são verdadeiramente inesperadas. Por exemplo, na Noruega é costume ler romances policiais. Chamam-lhe Páscoa Criminal. Até as embalagens de leite trazem mistérios para resolver. Na Eslováquia, há uma tradição em que os rapazes atingem suavemente as raparigas com ramos decorados para lhes desejar saúde e juventude.

Muito bem, agora quero perguntar a ti diretamente, Raquel, o que é que é para ti a Páscoa?

É como se o mundo dissesse: "Ainda vais a tempo de recomeçar". Gosto dessa ideia. Seja através de um almoço em família, de um passeio ou de um silêncio bem aproveitado. A Páscoa lembra-me de que mesmo depois do inverno mais longo, há sempre lugar para a luz voltar.

Antes de nos despedirmos, Raquel, está na altura do teu facto inútil, mas interessante. O desafio desta semana é que seja precisamente sobre a Páscoa.

Sabias que o maior ovo de Páscoa de chocolate alguma vez feito pesava mais de 7200 quilos? Foi feito em Itália, em 2011. Tinha mais de 10 metros de altura. Era mais alto do que uma girafa adulta e podia-se comer todos os pedaços.

Obrigado, Raquel. Até para a semana para celebrarmos a liberdade. Estamos a chegar ao final de mais um episódio do "Máquinas que Pensam". Estivemos a olhar para o futuro dos empregos com avisos por parte de Bill Gates. Vimos também o que significa a Páscoa para uma inteligência artificial e claro, quais é que são as principais tradições. Olhámos também para uma nova rede social que está a ser planeada e claro, contámos com o João Rocha e Melo para olharmos para o tema da semana. Não podia faltar a presença do nosso especialista em IA. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa. É esse o nosso objetivo aqui no "Máquinas que Pensam". Nós voltamos para a semana com mais um episódio do podcast que faz as máquinas e os humanos pensarem.