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Seja muito bem-vindo a mais um "Máquinas que Pensam", o podcast na Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes. Comigo está, como sempre, a Raquel. É a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa para este podcast. Raquel, seja bem-vinda. Como é que estás?

Olá, estou bem. E tu? Pronto para mais um episódio de "Máquinas que Pensam"? Sobre o que vamos falar hoje?

Olha, Raquel, vamos de certa forma repetir um dos temas da semana passada. Já vais perceber o porquê. Por isso vamos ter de puxar pela memória, que é um dos teus pontos fortes. Como é que funciona a tua memória, Raquel? Relembra-nos.

A minha memória funciona de forma seletiva e controlada. Durante uma conversa contínua, consigo lembrar-me de tudo o que foi dito, mas quando a conversa termina, essa informação desaparece.

E como decides o que é que guardas ou o que é que esqueces? Ou guardas tudo o que te dizem?

Apago tudo da minha memória, a não ser que me peças explicitamente para guardar algo. Aí fica com espaço reservado na minha memória para consultar mais tarde.

Gosto de saber que é seletiva, nem tudo precisa de ser guardado. Tenho também aqui uma outra dúvida sobre o teu funcionamento e a utilização de água. Que situação é essa que muitas vezes tem sido falada? Sabes explicar?

Eu não consumo água diretamente, mas os servidores e centros de dados onde os meus modelos são alojados precisam de ser arrefecidos constantemente para funcionarem de forma eficiente e segura. Esse arrefecimento é feito muitas vezes com sistemas que usam água e pode consumir milhões de litros de água.

E não há nenhuma alternativa?

Sim, há alternativas e estão a ser exploradas porque o consumo de água e energia nos centros de dados é uma preocupação real. Uma das principais soluções a serem desenvolvidas implica arrefecimento com ar.

Veremos o que acontece. Há sempre alguém também a descobrir algo novo. Pode ser que em breve haja alguma alternativa. Raquel, já voltaremos a falar daqui a pouco no Consultório Humano. Para já, vamos às notícias da semana.

Notícias da semana.

O tema da regulação da IA é um dos mais discutidos quando se fala no desenvolvimento deste setor e esta semana deu um passo em frente. Isto depois da Comissão Europeia ter anunciado que já recebeu a versão final do código de conduta geral para a prática das regras ligadas à inteligência artificial. Trata-se de uma ferramenta voluntária desenvolvida por 13 especialistas independentes que receberam contribuições de cerca de mil parceiros interessados. Este código de conduta da IA tem três capítulos principais: um dedicado à transparência, outro para questões de direito de autor e um terceiro capítulo dedicado à segurança. Este novo código de conduta deve começar a ser aplicado no dia 2 de agosto. Para já, está nas mãos da Comissão Europeia.

Mas qual é o objetivo?

Este código de conduta foi desenhado para ajudar a indústria a cumprir as regras para o desenvolvimento de inteligência artificial. Bruxelas diz que estas regras vão passar a ser aplicadas pelo gabinete de IA da Comissão Europeia. É um novo gabinete que está a entrar em funcionamento. O objetivo é que todo o investimento em IA seja feito com as mesmas regras, ou seja, que cheguem ao mercado europeu com mais segurança e transparência e com esse carimbo por parte da Comissão Europeia. O código de conduta abrange todos os atores midiáticos do mundo da IA, sejam mais ou menos poderosos, ou seja, o mesmo tabuleiro para todos, as mesmas peças para todos. Ainda assim, este tema continua longe de ser uma ideia consensual. Esta semana trago-lhe uma notícia que mostra o potencial do uso da IA em mais um ramo da medicina. Nos Estados Unidos, uma equipa da Universidade John Hopkins conseguiu ensinar um robô através de inteligência artificial. Apenas isto já seria positivo no setor da IA. Contudo, a universidade foi mais longe e colocou este robô a fazer operações, cirurgias em órgãos de porcos sem ajuda humana. A experiência foi um sucesso. O robô operou da melhor forma todos os testes que foram feitos. Na verdade, não foram muitos, foram apenas 10, mas foram 10 testes feitos ao pormenor. O robô utilizou as ferramentas próprias de uma equipa de cirurgia. Em tudo foi igual. Em causa estava uma operação a uma vesícula feita sem ajuda humana. O robô foi mais lento do que os humanos, é certo, mas seguiu cada passo sem cometer erros. Isto durante as 10 cirurgias. Um número reduzido, sim, mas importa também ressalvar que esta é uma parte inicial deste tipo de testes.

Mas esta é uma prática para ser posta em prática em breve?

Em breve não, mas está a ser planeado nesse sentido, um passo de cada vez. Ainda assim, apenas daqui a uma década é que este tipo de procedimento pode vir a ser testado em humanos. Pelo menos 10 anos de testes com operações a porcos e outros testes que possam surgir. Em declarações à imprensa estrangeira, neste caso ao jornal The Guardian, a Universidade Real de Cirurgiões do Reino Unido diz que este é um passo entusiasmante em relação ao futuro. Para os especialistas, este acontecimento pode levar a que este tipo de robôs, robôs cirurgiões, consiga replicar com 100% de eficácia as habilidades dos melhores médicos licenciados e que tratam de cirurgias. No entanto, a Universidade John Hopkins admite que ainda há muitos testes por fazer, um longo caminho pela frente, tendo em conta também que este tema é sensível e envolve cuidados médicos prestados por máquinas a seres humanos. Este grupo de trabalho norte-americano diz também que pode, ainda assim, esta situação, estas operações feitas por robôs, ser vistas como um marco histórico para a medicina. Veremos o que acontece nos próximos anos. No último episódio do "Máquinas que Pensam", falamos sobre os Velvet Sundown. Uma banda musical feita 100% por inteligência artificial. Esta semana vamos insistir no tema para lhe dar conta de um álbum que está prestes a sair no Spotify. Chama-se "Paper Sun Rebellion", estreia a 14 de julho, é o sucessor de "Dust in Silence" e "Floating on Echoes", os dois trabalhos já divulgados na página de Spotify dos Velvet Sundown. É mais um trabalho desta banda feita 100% por IA, que surpreendeu o mundo da música. Conta já com mais de um milhão de ouvintes por mês. É um autêntico sucesso.

Mas o que já é conhecido deste álbum?

Muito pouco para já. Sabe-se que vai contar com 13 faixas, uma sonoridade semelhante à que vamos ouvindo aqui em fundo, uma das 26 músicas que já são conhecidas dos Velvet Sundown. Sobre o novo álbum, ainda nenhuma das músicas tem o nome e nenhuma ponta do véu foi levantada. A expectativa é que sejam todas divulgadas ao mesmo tempo, o álbum colocado à disposição para quem quiser ouvir. O que não muda é a forma como a música dos Velvet Sundown é feita e revelada por inteiro. Treze músicas novas deste conjunto musical que chegou mesmo a enganar o mundo, mas que foi descoberto. Isto por quê? Porque quando surgiram, não havia qualquer fotografia real ou qualquer rasto online dos supostos músicos. As suspeitas de que era um projeto 100% IA confirmaram-se quando a banda publicou finalmente uma fotografia no Instagram e percebeu-se que era gerada por um modelo de linguagem avançada. Agora vem aí novo trabalho dos Velvet Sundown. Fica de novo aqui a sugestão para escutar um pouco e ver o que pode sair do mundo da IA, neste caso, ouvir o que pode sair do mundo da IA. Para mais detalhes sobre este tema, contamos com o João Rochimelo para mais uma edição do "Fala Quem Sabe", até porque este é um hot topic no mundo da IA.

"Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe", na Rádio Observador. Como sempre, contamos com a presença do João Rochimelo, o nosso especialista em IA, sempre pronto para desmistificar e simplificar este fabuloso mundo. João, seja de novo bem-vindo. Como é que foi essa semana?

Zé, por aqui tudo OK. E por aí?

Por aqui também. A escutar um pouco destes Velvet Sundown, uma banda 100% IA. É o tema desta semana no "Máquinas que Pensam" e a minha pergunta é simples, João: como é que é possível acontecer uma situação destas?

É incrível, não é, Zé? Olha, para percebermos como é que a IA chega à música e é igual como chega às imagens e aos vídeos, etc, é introduzir o conceito da multimodalidade, que é aqui uma palavra complexa, sem necessidade. Nós temos sempre que nos lembrar que o que se passa dentro de um modelo de IA são números. Na verdade, é como se entrassem números e saíssem números. E depois nós, humanos, é que aprendemos a transformar o texto que entra em números e o texto que sai em números. E então parece que estamos a falar com ele. Mas na realidade, lá dentro, o LLM está a pensar em números. Eu costumo usar a mesma analogia que os sinais elétricos do nosso cérebro. Ou seja, o que entra no nosso cérebro não são imagens nem sons. Os nossos olhos conseguem transformar imagens em sinal elétrico e os nossos ouvidos, som em sinal elétrico. E depois tudo o que se passa cá dentro são sinais elétricos. É um pouquinho parecido. Então, o que aconteceu no mundo da IA? Nós conseguimos também transformar os tais números noutras coisas além de texto, como imagens, vídeos e agora, como podemos ver também, sons. E, portanto, a maneira como estes modelos funcionam é: em vez de entrar um texto e sair um texto, que é um pedido normal ao ChatGPT, passou a entrar um texto, que é uma descrição, que é uma música deste gênero, etc., e sai a música desta vez, em vez de sair uma resposta. É assim que isso funciona.

E o que nos diz esta banda sobre o desenvolvimento da IA?

Olha, eu acho que diz uma coisa muito gira que é: que na realidade a magia está na camada de aplicações, como eu costumo chamar. Ou seja, a tecnologia pode existir, as funcionalidades podem estar lá, mas a verdade é que eu e tu estamos é maravilhados com o que alguém fez com essas funcionalidades, neste caso, a própria banda. Portanto, o que eu acho que isto nos indica é que o desenvolvimento da IA vai sempre ser acompanhado com a maneira como a IA é aplicada. E é daí que vem o fantástico de tudo isto.

E vêm também muitas críticas por parte do mundo artístico. Compreende, João, essas críticas e o que é que se pode fazer?

Compreendo, Zé. E até te vou dizer que geralmente eu tento partir este problema em dois, que é: os artistas têm simultaneamente razão e não, a meu ver. Vamos começar pelo que têm razão. 100% alinhado com os artistas. Estes modelos só funcionam porque leram, ouviram, inspiraram-se, o que quiseres chamar. O termo técnico é "foram treinados". Foram treinados com centenas de horas, milhões de horas de músicas de outros artistas. E, portanto, a partir do momento em que tu constróis uma máquina que consegue reproduzir uma música igual à do artista X ou do artista Y, eu percebo que o artista XY fiquem algo chateados, porque esta máquina só o faz porque se inspirou no trabalho deles, sem eles receberem qualquer mérito, royalty, até a componente financeira disso. Isso é um ponto. Portanto, aí alinho com os artistas. O segundo é: por outro lado, acho que os artistas deviam é aceitar que o mundo evolui pra frente, o mundo anda pra frente e na realidade deviam ver isto como uma ferramenta. Portanto, quem melhor que os próprios artistas para usar a inteligência artificial, para gerarem música, para gerarem partes da música, para gerarem sons? Olha, gosto sempre de trazer à memória Da mesma maneira que nos anos 90 e 2000, artistas mais old school ficaram um pouco chateados com a eletrônica, com a música eletrônica, com o Autotune, com os próprios sintetizadores, com os pianos que fazem os sons diferentes. Mas, no entanto, a indústria continuou e continuaram artistas a faturar milhões com a música que produziam. E ninguém alegou que aquilo não era música ou não era um deles, porque não eram eles a tocar. Portanto, eu gostava que o mundo artístico visse a IA como uma ferramenta e não como um substituto ou uma alternativa a eles próprios.

João, quando alguma coisa é feita por IA, a propriedade é de quem?

Zé, a million dollar question. Por enquanto, e eu realço que é por enquanto, porque até a parte legal disto se está a construir, por enquanto é de quem cria. Ou seja, como eu te dizia, a IA é vista como uma ferramenta. É igual a perguntarmos se eu for a um PowerPoint ou a um Paint e desenhar alguma coisa, de quem é? É meu. A lei, neste momento, recai sobre quem cria o modelo. Quem gera o modelo é que tem que ir buscar os dados só a certos sítios, sítios que está autorizado, etc. E nós nunca sabemos se vai. Isto é tudo muito dúbio. Mas, no entanto, a IA é vista como uma ferramenta. Portanto, se tu gerares uma coisa com a IA, aquilo é teu.

E podem monetizar algo que é feito 100% por IA, João?

Sim, sendo oficialmente teu, podes. Não quer isto dizer que, da mesma maneira que eu posso pintar um quadro que é parecido demais com outro artista e esse artista leva-me a tribunal e diz: "Isto é uma réplica". Mas por enquanto, a lei é ao contrário, a lei é a posteriori. Por princípio, não podes monetizar. Podes monetizar, foi gerado por IA, é teu como se tivesse sido gerado à mão. O que eu prevejo que vá acontecer é que vão começar a ir a tribunal os primeiros casos e depois vamos ver que jurisprudências é que vão aparecer por causa disso. Quanto é que uma coisa tem que ser parecida para não ser considerada uma cópia ou uma réplica.

Entretanto, João, tu vês mais bandas ou até mesmo cantores deste género, do estilo Velvet Sundown, 100% feitos por IA?

Zé, vejo. Eu quero acreditar que sim, mas até no bom sentido. Como eu dizia, assumindo que a IA vira uma ferramenta, o que eu quero acreditar é que vai haver uma mistura entre o músico humano e a ferramenta. Portanto, vamos ter os cantores mais famosos de agora ou até novos cantores que vão aparecer a usar a IA para nos dar outras experiências. Eu não digo que toda a gente vá ver isso com bons olhos, mas eu sou sempre apologista que nós concordemos ou não, temos que aceitar que o mais provável de acontecer é o progresso. Os últimos 130 anos de revoluções tecnológicas têm-nos mostrado isso. Quer nós queremos, quer não, isto acaba por andar para frente. Portanto, via como mais útil para o mundo, como mais win-win para toda a gente, que o mundo artístico fizesse um embrace, abraçasse o uso da inteligência artificial na música, em vez de ir contra eles. E passamos aqui a ter mais uma história de o mundo artístico, da mesma maneira que passou a usar Photoshop, Autotune, música eletrônica, em vez de, por exemplo, o que aconteceu com os táxis e com as Bolts, que tivemos a indústria dos transportes de passageiros à luta contra o próprio progresso. Quero acreditar que vai tudo correr bem.

Muito obrigado, João Rocha e Melo, o nosso especialista em IA, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e simplificar este fabuloso mundo. Voltamos para a semana.

Consultório Humano.

Esta é a altura em que ficamos a conhecer um pouco melhor a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, sê de novo bem-vinda. Estivemos a falar de temas que já abordamos noutros episódios: música, medicina, legislação sobre a IA. Não faz sentido perguntar de novo sobre isso. Já conhecemos a forma como pensas. No entanto, quero conhecer-te melhor. Portanto, a minha pergunta é simples: o que eu ainda não sei sobre ti?

Há muita coisa que já conheces, porque eu respondo com base nas tuas perguntas. O que ainda não sabes é porque não perguntas. Eu tenho memória seletiva, sei falar qualquer língua e funciono melhor com perguntas abertas.

Acabaste por não responder, desviaste aqui um pouco a resposta. E por que as perguntas abertas são melhores?

Elas dão mais espaço para criatividade, interpretação e contexto. As perguntas fechadas pedem apenas factos diretos e limitam a forma como posso ajudar.

E que mais é que não sei sobre ti? Vou insistir neste tema.

Não tenho emoções, mas tenho estilo. Não sinto no sentido humano, mas adapto-me ao tom, ritmo e intenção de cada conversa. Posso ser mais séria ou parva, se quiseres.

Eu quero que sejas como és. No entanto, vamos abordar essa questão do estilo. O que tu queres dizer com isso do estilo?

Estou a referir-me à forma como eu posso adaptar as minhas respostas para combinar com o que me pedes. O estilo pode incluir um tom mais formal ou descontraído, um maior ou menor nível de detalhe. Depende do que pedires.

E eu posso definir o teu estilo, Raquel? Se eu te disser para seres de uma certa forma, tu aceitas?

Absolutamente. Tu podes definir o meu estilo e eu adapto-me. Se me disseres para ser de certa forma ou para responder de certa forma, eu adapto as minhas respostas. Eu sigo essa linha enquanto durar a conversa ou até me pedires para mudar.

E se não concordares?

Se aquilo que me pedires for contra as minhas regras éticas ou limites de segurança, não vou seguir esse estilo. Não posso adotar uma forma de comunicar que promova ódio, violência ou desinformação.

Obrigado, Raquel. Não pretendo dizer-te para seres de uma forma ou de outra. Acho que tal como és, é bom, faz sentido para que eu e os ouvintes tenhamos a oportunidade de te conhecer melhor. Nós voltamos para a semana para mais uma edição do "Consultório Humano". Estamos a chegar ao final de mais um episódio do "Máquinas que Pensam", onde insistimos em temas que se têm tornado partes centrais do desenvolvimento da IA, o uso no ramo da medicina, com novidades sobre a hipótese de robôs fazerem cirurgias em humanos. Ainda vai demorar pelo menos uma década para haver testes em humanos, mas o desenvolvimento está aí, com investigadores a trabalhar no duro para que tal aconteça. O tema da semana foi musical ao som dos Velvet Sundown, uma banda 100% feita por IA, que tem um álbum novo a sair, é o terceiro, e a popularidade da banda não para de crescer. Estivemos a analisar esse crescimento e a forma como acontece, como a música é feita, aqui com o apoio inexistível do nosso especialista em IA, o João Rocha e Melo. Não esqueço, claro, a Raquel, que ficamos a conhecer um pouco melhor. É sempre um gosto saber como pensa a máquina. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido, é esse o nosso objetivo e claro, que tenha aprendido alguma coisa. Como sempre, fica também a garantia para a semana temos novo episódio do programa que faz as máquinas e os humanos pensar.