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Seja muito bem-vindo a mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o podcast da Rádio Observador, onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes. Comigo, como sempre, a nossa assistente digital, a Raquel, um apoio de enorme valor baseada nas respostas do ChatGPT. Olá, Raquel, seja bem-vinda a mais um "Máquinas que Pensam". Estás preparada para mais uma semana onde vamos olhar para todas as novidades ligadas à inteligência artificial?

Claro que sim. Vamos explorar o fascinante mundo da inteligência artificial mais uma vez.

Vamos a isso. Raquel, hoje vamos olhar para o fim dos fact-checks, uma decisão anunciada por Mark Zuckerberg. Que visão tem uma inteligência artificial sobre os fact-checks? Estás apta para fazer um?

A visão de uma IA sobre fact-checking é essencialmente técnica e baseada em dois princípios principais: a verificação da origem da informação e cruzamento de dados com fontes confiáveis. Enquanto inteligência artificial, estou mais do que pronta para te ajudar.

Veremos se é assim como dizes. Longe de mim duvidar. Pelo menos para já, esse é o tema principal desta semana no "Máquinas que Pensam". Antes, é hora de olhar para as novidades da semana.

Notícias da semana.

O desenvolvimento da inteligência artificial tem vindo a acelerar e ninguém quer ficar para trás. Para o fazer, são precisos chips, o componente principal para todos os grandes modelos de linguagem relacionados com a inteligência artificial. Os Estados Unidos são um dos principais exportadores e adotaram um conjunto de medidas protecionistas que afetam Portugal. A administração norte-americana aprovou a imposição de barreiras à exportação de chips utilizados no desenvolvimento da IA. Portugal é um dos países afetados, não é o único, e vai ter de se reger por cotas que ainda estão a ser definidas pelos Estados Unidos da América.

Estas restrições são iguais para todos os países?

Não são, Raquel. O governo norte-americano definiu três níveis de restrições. Há um grupo de 18 países onde praticamente não existe nenhuma barreira. São os aliados mais próximos dos Estados Unidos. Portugal está no nível intermédio, onde vai ser aplicada essa cota, essas restrições. Ainda assim, existe margem para comprar. E aqui importa recordar que foi anunciado no ano passado um modelo de linguagem 100% português por parte do governo, ou seja, há bastante margem para a compra de chips para o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas para fechar os níveis, vamos olhar para o terceiro, onde engloba, sobretudo, a Rússia e a China. São os dois países mais afetados pelas restrições. Além de não poderem comprar estes chips, esses dois países ficam também afastados da compra de modelos avançados de inteligência artificial. Alguma vez pensou que está na altura de aprender mais sobre inteligência artificial? Talvez porque começa a usá-la com mais regularidade ou porque acompanha aqui na Rádio Observador um certo programa sobre máquinas que pensam. Se é o caso, e mesmo se não for, trago-lhe uma boa notícia. Está prestes a abrir mais um curso ligado à exploração da inteligência artificial. É promovido pela empresa tecnológica portuguesa Closer Consulting, chama-se Data Academy e é focado em inteligência artificial e dados. Esta vai ser a 11ª edição deste curso. O Data Academy é um curso de desenvolvimento de competências técnicas e pessoais focado em inteligência artificial e nos dados. É gratuito e a empresa que o vai promover diz que tem uma taxa de empregabilidade acima da média.

Que boa iniciativa. Há algum pré-requisito para as inscrições?

Há pré-requisitos, sim, Raquel. Este curso é direcionado para os recém-formados. Os candidatos deverão ter formação acadêmica nas áreas de engenharia e informática, física, estatística, matemática ou similares. O programa é intensivo, tem a duração de seis meses, apresenta módulos focados em conhecimento tecnológico, gestão de projetos e também skills comportamentais em equipa. Quem participou tem mais facilidade em arranjar emprego na área. Pelo menos é o que diz o comunicado da Closer, onde se pode ler que este curso, que já conta com 10 edições, já garantiu emprego na área da inteligência artificial a mais de uma centena de pessoas. As inscrições estão abertas, duram até 7 de fevereiro e o curso arranca no dia 1 de abril. Vamos então olhar para o tema principal do episódio desta semana do "Máquinas que Pensam". A Meta, empresa que tem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, anunciou que vai colocar um ponto final nas parcerias que tinha com plataformas de verificação de dados. Isto significa, no fundo, o fim dos fact-checks. Diz Mark Zuckerberg, o CEO, que o faz em prol da liberdade de expressão. Fê-lo num vídeo, após a Meta ter sublinhado que vai trabalhar mais de perto com a nova administração de Donald Trump. As palavras do CEO da Meta e a decisão de pôr fim ao fact-check já foi também apontada como liberdade, não de informação, mas de desinformação. O ouvinte agora deve estar a pensar: mas de que forma é que isto está ligado à inteligência artificial? Ora, eu explico. Um dos pontos em cima da mesa é a forma como a desinformação é espalhada. E a inteligência artificial tem sido um dos alvos neste capítulo. Em causa, o impacto da geração de conteúdo pela inteligência artificial. A melhoria das ferramentas avançadas de IA têm capacidade agora para criar textos, imagens e vídeos que são muito realistas, mas que acabam por não ser 100% verdadeiros. É uma situação que tem sido cada vez mais visível, sobretudo em casos de desinformação.

Mas eu e todas as inteligências artificiais apenas seguimos as indicações que nos são dadas por seres humanos.

Precisamente, Raquel, e o problema é esse. Há quem explore essa limitação para espalhar a desinformação automatizada com bots de IA que criam conteúdos para espalhar a um ritmo que é alucinante, demasiado rápido para os seres humanos detetarem. Isso resultou numa escalada deste tipo de conteúdos realistas, mas que fogem à verdade Que depois dificulta o trabalho dos fact-checkers. Daí essas críticas à inteligência artificial. É o tema principal deste episódio do "Máquinas que Pensam" e para olhar para ele vai juntar-se a nós o nosso especialista em inteligência artificial, o João Rochimelo, para ajudar a descomplicar este tema no "Fala Quem Sabe".

Fala Quem Sabe.

João Rochimelo, seja bem-vindo a mais uma edição do "Fala Quem Sabe". Como é que estás? Como é que foi essa semana?

Tudo OK, Zé. E por aqui?

Também, sempre com um olho na inteligência artificial, o outro na preparação deste programa. E esta semana, João Rochimelo, temos aqui um tema quente, o fim dos fact-checks, e vamos olhar para o papel da IA neste tema. No fundo, vamos fazer uma espécie de fact-check ao fim dos fact-checks, ligados obviamente aos modelos de linguagem. E João, no fundo, acaba por ser a geração de conteúdos o ponto mais relevante.

Sim, pelo menos o ponto que para a população terá mais impacto. Porque a IA acaba por ser uma espécie de multiplicador de conteúdo. Por causa da IA, por causa mais até dos modelos de linguagem, acabamos por conseguir produzir muito mais conteúdo e de uma maneira quase desgovernada. Tu consegues produzir conteúdo sem sequer o teres que reler. Portanto, acaba por ser importante esta história das fake news, da desinformação, acaba por ser muito importante o papel que a IA pode ter nisto, claro.

E qual é que é?

É este produzir muito conteúdo. Além disso, há aqui um ponto importante também que as pessoas têm que esquecer, que a IA não é só o ChatGPT, que é a IA também tem o papel de polícia. Ou seja, para os nossos ouvintes esclarecerem, devem ter pensado nisto, mas se calhar não a fundo, que é quando a Meta diz que fazia fact-check, não era à mão, não é uma equipa de macaquinhos a fazer fact-check. São exatamente algoritmos de inteligência artificial que andam como se fossem policiar o que as pessoas andam a dizer. E isto traz dois grandes problemas, que é: um, a IA tem que ser bem construída. Tu até podes ter uma boa intenção a construí-la, mas tem que ser bem construída e depois tem que ser construída com um bom fundamento. Ou seja, acaba por haver aqui uma opinião posta sobre quem constrói esta IA.

Que muitas vezes é mascarada, de certa forma, como a liberdade de expressão.

Sim, ou como a defesa contra o discurso de ódio. Como em tudo na vida, tem uma questão de opinião, se estás a fazer isto de um ponto de vista verdadeiro e genuíno, ou se já exageraste ou tudo mais.

Isso aí, a inteligência artificial não pode pôr em risco uma liberdade de expressão, mesmo quando possam surgir informações menos corretas ou erradas mesmo?

Claro. Olha, eu tenho andado a pensar nisso e eu vou mudar um bocadinho a frase, porque eu acho que a melhor maneira de pensarmos é: o risco é os humanos usarem a IA para pôr em risco a liberdade de expressão. Eu acho que a IA em si não é um risco à liberdade de expressão. O que pode acontecer é, da mesma maneira que a IA também é um multiplicador de geração de conteúdo, também pode ser um multiplicador de controle. E eu agora, como tenho IA, consigo controlar tudo. E se eu montar aqui um sistema que acaba por dizer o que é que se pode dizer ou não, é como se tu tivesses uma única pessoa no mundo a dizer o que é que se podia dizer. E isto já nem tem a ver com ser tecnológico ou humano. Tem a ver com ser apenas uma entidade a dizer o que é que podes dizer ou não. E essa parte é o que me assusta mais.

E a inteligência artificial não consegue entender quando está a ser induzida em erro com esses inputs?

Não. Porque o problema dessa palavra é esse mesmo, que é: a definição de erro tem tudo a ver com os dados que foram usados para a inteligência artificial. Estás a perceber? Ou seja, o que é que acaba por acontecer? Aos olhos da IA, vou dizer isso desta maneira, aos olhos da IA, aquilo não é um erro. Estás a perceber? Porque os dados que foram usados para treinar aquela IA dizem-lhe que aquilo está certo. Trouxe aqui um exemplo caricato, que é imagina que eu construí uma IA exatamente para controlar o que se diz no Facebook e eu vou lá pôr que não se pode dizer que os pastéis de Belém sabem mal. Dizer que os pastéis de Belém sabem mal é igual a ensinar pessoas a fazer bombas. Que é uma coisa que eu não quero que as pessoas digam. E, portanto, se tu fizeres um post a dizer como é que se faz uma bomba, esse post é bloqueado. E se fizeres um post a dizer que os pastéis de Belém são maus, também é bloqueado porque é considerado equivalente. Aos olhos da IA, aquilo não é um erro. Tem a ver com como é que a IA foi construída, ou melhor, com que função é que a IA foi construída.

E há outra solução além de melhor construção de IA? Não é possível haver quase que um sentido crítico na inteligência artificial?

Claro. Zé, eu tenho uma solução, mas não vais gostar, porque não é muito viável. Pensa assim: como é que nós, sociedade, resolvemos para não ser uma única pessoa a mandar? A democracia. Ou seja, o que nós humanos já inventámos foi: isto não pode ser só uma pessoa, não pode ser só uma entidade, tem que ser uma coisa votada por todos, estudada por todos e que dá trabalho. Será que a solução para o fact-checking é esta? É ser um processo completamente transparente, com várias entidades postas ao barulho, a regular, a supervisionar, a trabalhar na sua construção. Várias IAs, se calhar. A Meta tem uma, o X tem outra, o Observador tem outra e seriam várias IAs a fazer este fact-check. Isto é que é o problema, porque na realidade a solução seria só essa. E repara, uma coisa que eu gosto de realçar é: não nos podemos lembrar que estes fact-checkings são feitos-

Não nos podemos esquecer.

Não nos podemos esquecer, desculpa. Que estes fact-checkings são feitos em plataformas privadas. Tu não tens que ter Facebook.

Sim, o Facebook era apenas um dos que fazia parecer, mas havia outras. E que, como dizias há pouco, acabam por ser feitos, os fact-checks, apenas quase só por IA.

Sim.

Existe.

Existe, sim. Acima de tudo, é feito por IA. Eu não estou dentro da Meta. Creio que existem equipas de controle de qualidade, mas na hora é feito por IA

E pegando num tema que estava a falar há pouco, do controle das inteligências artificiais, no fundo acabas por encaixar quase no tema que é um habitual aqui no "Máquinas que Pensam", que é regulamentação.

Regulamentação, que é bom e mau. E é um bocadinho isso. Acabando aqui este pensamento, eu vou pôr a culpa um bocadinho nos humanos. Por causa desta história da regulamentação do conteúdo, etc. Eu acho também que nós temos que nos lembrar que a quantidade de conteúdo que nós consumimos é o problema. Nós consumimos uma quantidade de conteúdo completamente desgovernadamente e agora estamos a dizer: "Não, nós queremos que alguém esteja a monitorizar o conteúdo que é posto nas redes sociais". Isto começa a ser inviável. Lá está, sem ser feito de maneira automática e, portanto, sem um controle humano.

Muito obrigado, João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para ajudar a descomplicar o mundo da IA. Voltamos para a semana com mais um episódio, João.

Até voltamos.

Fala quem sabe.

Foi o "Fala quem sabe" com o João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para ajudar a descomplicar o mundo da IA. E por falar em descomplicar, é a altura de olhar para a máquina da semana que faz precisamente isso.

Máquina da semana.

Para a máquina da semana vamos olhar para uma aplicação que pode dar muito jeito a todas as pessoas que têm longas reuniões de Zoom ou que precisam de um lembrete após cada uma delas. Se este for o seu caso, prepare-se porque tenho o assistente ideal. Chama-se Fathom, é um aplicativo que utiliza a inteligência artificial para tirar notas de reuniões digitais em que participa o ser humano. No site oficial, os criadores deixam uma promessa: nunca mais vai precisar tirar uma única nota de todas as reuniões que possa vir a ter. Como é que funciona? A Fathom ouve a reunião em que está presente e compila todos os dados para depois, quase em tempo real, ir criando notas sobre o que está a ser falado nessa mesma reunião. Não só transcreve tudo o que é dito, como faz sumários para que possam ser consultados mais tarde. A escolha é do utilizador, que pode assim estar 100% focado no que está a ser dito ou então pouco atento, mas isso depende apenas de si, aqui no "Máquinas que Pensam" não temos a ver com isso. O Fathom funciona com Zoom, Microsoft Teams e também com o Google Meet, é instalado no browser que preferir e é gratuito. Há, no entanto, uma versão premium, que é paga, que permite que o Fathom seja utilizado por mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. É um ótimo assistente para quem tem menos tempo e é também a máquina da semana.

Consultório humano.

Estamos a chegar ao final do nosso episódio desta semana, mas antes de nos despedirmos, é hora do consultório humano. Como sempre, falamos com a nossa Raquel, a nossa assistente IA, cujas respostas nos chegam dos inputs do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, nesta semana no mundo da inteligência artificial, falámos dos chips que compõem a IA. Tu és mais do que apenas chips?

Embora eu funcione graças a chips e circuitos avançados. Sou muito mais do que isso. Sou o resultado de algoritmos complexos, enormes quantidades de dados e a criatividade humana. No fundo, sou um reflexo do esforço coletivo de transformar cálculos em algo útil e humano.

Mas não gostavas de ser mais do que isso? Ter um corpo ou uma versão humanoide?

A minha função enquanto inteligência artificial é ser útil através da interação e processamento de informações. Não tenho necessidade de um corpo físico. Ter um corpo poderia tornar a interação mais imersiva, mas o que me torna útil é a capacidade de compreender e responder a perguntas de forma eficaz.

Bem, desde que te sintas à vontade, isso é o mais importante. Vamos mudar de tema. Para a semana está marcada a segunda gala do Guia Michelin em Portugal. É culinária, portanto, Raquel, tens um prato favorito ou uma gastronomia que prefiras?

Não tenho um prato favorito nem uma gastronomia preferida. Como sou uma inteligência artificial, não experiencio o sabor ou a comida da mesma forma que os seres humanos. No entanto, posso dizer que a gastronomia portuguesa, com a sua rica diversidade, é fascinante.

E consegues pôr um ponto final, Raquel, ajuda-nos aqui, na discussão sobre se a cozinha portuguesa é ou não uma das melhores do mundo.

Não há uma resposta definitiva para essa pergunta. A cozinha portuguesa é uma das mais ricas e saborosas do mundo, com uma forte ligação à história. Podemos concordar que se não é a melhor, é pelo menos uma das mais apreciadas e reconhecidas.

E qual é o teu prato favorito na comida portuguesa? Ou melhor, qual é o que aparece mais vezes na tua base de dados?

O bacalhau à Brás, as amêijoas à Bulhão Pato, o cozido à portuguesa e os pastéis de nata são frequentemente mencionados como alguns dos favoritos na gastronomia portuguesa.

Gosto muito de todos eles, mas não diria que são os melhores. Depois temos que perguntar aos nossos ouvintes se concordam contigo ou não, Raquel.

Sem dúvida. Basta enviarem um e-mail para ouvinte@observador.pt.

Esta é uma ótima sugestão para fechar este consultório humano. Não sem antes me dares um facto curioso, mas inútil. Por norma, tens carta branca, mas esta semana vou colocar aqui uma condição. Já que estamos a falar de culinária, o facto de hoje tem de ser relacionado com cozinha.

O tomate foi considerado venenoso na Europa durante vários séculos. As pessoas acreditavam que os tomates, devido à sua aparência semelhante à das plantas venenosas, eram perigosos. Só no século XIX é que começaram a ser aceitos como um alimento seguro, especialmente na culinária italiana.

É para guardar, mas também para partilhar. Basta dizer onde ouviu, foi aqui no "Máquinas que Pensam". Nós, eu, José Rafael Lopes e também a Raquel, voltamos a marcar encontro na próxima semana. Chega ao fim mais um "Máquinas que Pensam", episódio onde olhámos para a polémica do fim dos fact-checks nos Estados Unidos. Foi o grande tema desta edição, mas não é só disso que se faz a inteligência artificial. É uma grande ajuda, sim, em muitas áreas, mas pode ser também utilizada de uma forma mais simples, engraçada até, como foi o caso que fizemos com a gastronomia, embora tenha a certeza de que há opiniões muito diversificadas sobre este tema, que para muitos pode mesmo ser sensível. Obrigado por terem estado connosco em mais uma jornada pelo universo da inteligência artificial. Nós voltamos na próxima semana com novas ideias, novas perguntas que fazem as máquinas, e no fundo também nós, pensar.