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Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o podcast na Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa para este podcast. Raquel, sê bem-vinda, como é que estás?

Olá, estou bem. Pronta para mais uma semana a falar do fabuloso mundo da inteligência artificial. E tu?

Eu estou bem, obrigado. E também a reparar que me roubaste a deixa, até porque quem fala em fabuloso mundo da IA sou eu. Por que fizeste essa referência?

É uma das expressões que mais vezes utilizas neste programa. Está guardada na minha memória. É uma forma de mostrar que estou atenta ao que escreves.

Para tentar criar empatia? É isso que estás a tentar fazer? É uma questão que tentas?

O meu objetivo ao responder de uma forma mais humana ou calorosa é para facilitar a comunicação. Pretendo também tornar a conversa mais fluída e confortável para ti.

E como é que identificas esses padrões para ajustar a tua resposta?

Identifico padrões para ajustar a minha resposta através da análise do contexto da conversa. Tenho também atenção ao histórico das nossas interações e padrões aprendidos durante o treino com milhões de exemplos humanos.

Bem, mantém essa forma de identificar, não há mal nenhum e podes também guardá-la, se é que já não a tens guardada. Acredito que sim. Nós já voltaremos a falar mais daqui a pouco no consultório humano. Para já, vamos às notícias da semana.

Notícias da semana.

Há cada vez mais pessoas a utilizar inteligência artificial no dia a dia, em questões mundanas onde a IA pode ajudar, seja a pedir receitas, a resolver dúvidas que possam surgir ou até mesmo a ajudar a fazer roteiros de viagem e saber o que é que vale e o que é que não vale ver numa viagem que possa fazer. E é precisamente de viagens que vamos falar no "Máquinas que Pensam", até porque a IA foi desafiada a escolher o melhor destino de viagem, mas com uma única condicionante: tinha de ser um destino bonito na Europa para os meses mais quentes. A sugestão surpreende e evita os clichês de viagem que possa estar a pensar, evita capitais europeias, evita grandes cidades com muito turismo. A escolha da IA recaiu em Hallstatt, uma pequena vila na Áustria situada entre um lago sereno e montanhas. Foi o que escolheu a IA, com um critério de relaxamento em vez de emoção no momento da escolha. Poderia ter ido por muitos caminhos, mas a verdade é que optou por este, uma pequena vila na Áustria chamada Hallstatt.

Mas o que oferece este destino?

Hallstatt representa um ideal de verão diferente, oferece uma combinação rara de beleza natural, patrimônio e serenidade. É considerada uma vila tranquila, fotogênica e profundamente autêntica na Áustria. Esta localidade é patrimônio mundial da UNESCO, combina história, paisagens deslumbrantes e um ritmo de vida que parece ter ficado perdido no tempo. Tem várias casas de madeira, ruas estreitas. É um local que parece não ter seguido o caminho das grandes cidades e da evolução. Tem também as minas de sal mais antigas do mundo, uma plataforma panorâmica chamada Skywalk e trilhos alpinos, não fosse esta pequena vila situada junto às montanhas. Tem também passeios de barco no tal lago, que é muito sereno. Tudo isto convida a um contacto mais sensorial com o tempo e com o relaxamento. O turismo tem vindo a aumentar nesta pequena vila, mas o município na Áustria tem implementado medidas para tentar preservar a identidade local e evitar a sobrecarga de visitantes. Vamos continuar em viagem neste episódio do "Máquinas que Pensam", mas agora com uma história insólita que chega de Kuala Lumpur, onde a IA foi responsável por enganar um casal de idosos que viajou mais de 350 km, desde o Kuala Lumpur até Penglang Ulu, com o intuito de visitar o Kuak Skyride, um suposto teleférico panorâmico que tem estado a ser promovido nas redes sociais. Até aqui parece tudo normal. No entanto, obviamente que há aqui um problema, que é o quê? À chegada, este casal de idosos percebeu que o Skyride, afinal, não existe e que tinha sido criado por inteligência artificial.

Mas como é que isto aconteceu?

Um dos membros deste casal viu o vídeo nas redes sociais, um vídeo curto que contava com mais de 32 mil visualizações. Aí aparecia uma repórter a entrevistar visitantes e também a mostrar filas numa suposta bilheteira para um passeio aparentemente turístico. O casal de idosos ficou confuso, não percebeu que era feito por IA e seguiu-se toda uma excursão de mais de 300 km para o que foi imaginado como um dia bem passado. Bem, não passou disso mesmo. Acabou por ser apenas uma excursão e não um dia bem passado. Isto por quê? Porque ao chegarem a Penglau Ulu, o casal dirigiu-se a um hotel, questionou uma funcionária sobre a localização dessa mesma atração. A colaboradora ficou surpreendida, esclareceu o que toda a gente ali sabia, que é: o teleférico não existe, nunca existiu e que a repórter do vídeo que tinham visto nas redes sociais era uma criação digital. Valeu a viagem, embora não da forma que este casal certamente idealizava para passar um dia diferente. Nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou um novo pacote de investimento em inteligência artificial. É o tema da semana neste episódio do "Máquinas que Pensam". O presidente dos Estados Unidos mantém uma forte aposta no setor e para o fomentar, revelou que o estado norte-americano vai colocar no mercado mais de 92 mil milhões de dólares, equivale a mais de 79 mil milhões de euros. O anúncio de Donald Trump foi feito numa cimeira de energia na Pensilvânia e Foi organizada pelo senador republicano Dave McCormick. Este investimento vai fomentar o setor da IA, é acompanhado também por uma promessa de Donald Trump, que assegura que há mais medidas e mais investimento neste setor em breve.

E para onde vai este dinheiro?

Os fundos anunciados por Donald Trump vão ser investidos, sobretudo, em centros de dados. É a forma preferencial do presidente norte-americano para impulsionar este fabuloso mundo da IA nos Estados Unidos, do bolo de $79.000 milhões, mais de $35.000 milhões são exclusivamente para novos centros de dados para serem criados a partir do zero. O resto vai ser dividido entre vários setores estratégicos ligados a novas infraestruturas de IA. Donald Trump apenas revelou uma neste encontro, que é a infraestrutura energética. O que parece certo é que mais investimento vem a caminho. Nesse sentido, e também para que não haja qualquer dúvida, vamos falar com o João Rocha e Melo para mais uma edição do "Fala Quem Sabe", para escrutinar um pouco melhor esta questão.

"Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe" na Rádio Observador, como sempre com o João Rocha e Melo. João, muito bem-vindo, é um gosto te ter por cá. Como é que foi essa semana?

José, por aqui tudo bem, por aí?

Fantástico. Como sempre, bastante agitada, é a vida, é o que é. O que se há de fazer? Não podemos fazer nada diferente, senão ser vivela. Vamos falar, João, de investimentos em IA, este pacote de mais de $80.000 milhões anunciado por Donald Trump. E a minha pergunta é simples: quão grande é este investimento?

José, como disseste, $80.000 milhões. Estamos a falar de muito dinheiro. A questão é que o objetivo deste pacote são, de facto, coisas muito grandes. Pode não ser um pacote assim tão diversificado. Relembrando, a IA tem três grandes componentes: o próprio do negócio, como é que usamos a IA, que é o que falamos aqui maioritariamente, mas também a própria computação e os recursos necessários para essa computação. E Trump mencionou principalmente estes dois últimos. Fala muito da parte energética, onde é mais de metade do pacote, fala de centros de dados também, portanto, construir a tal capacidade computacional. E já agora uma curiosidade, tudo em solo americano, como esperávamos desta legislatura de Donald Trump.

E este investimento, João, isto é direcionado mais para empresas já estabelecidas ou há aqui também espaço para novos players que estejam apenas a dar os primeiros passos?

Ainda não. É para empresas mais estabelecidas. Isto por quê? Porque por agora, de facto, são projetos gigantes. Falamos aqui de várias barragens, vários centros de dados. Estamos aqui a falar, de facto, de empresas que tenham a capacidade sequer de gastar 3.000 milhões que lhes dêes para a mão. Mas deixando uma boa notícia também para os que estão a começar. É que, a meu ver, o que este investimento vai fazer é aumentar muito a disponibilidade da IA, para poderes usar IA numa ideia que tenhas. Ou seja, como qualquer lei de negócio de oferta e procura, mais disponibilidade implica, se calhar, que a IA vai ser mais barata. Se é mais barata, se calhar vão haver mais casos de uso e mais razões para usar a IA em particulares partes da operação da tua empresa, por exemplo.

Está a mexer aqui quase uma bola de neve.

Exatamente.

O Donald Trump fala muito em investimentos em centros de dados, tu também já fizeste referência a isso mesmo, ligados à IA. Por que este foco? Isto é mesmo matéria-prima?

Não, podemos dizer que os centros de dados são matéria-prima numa analogia, mas é a matéria-prima já transformada num computador. Ou seja, o que nós temos que nos lembrar é: esta tecnologia não corre nos nossos computadores. Eu vou dando aqui uma analogia um pouco maluca, é como se pensássemos num forno. Todos nós temos um forno em casa, mas imagina que desta vez o problema é tão grande que nós temos que enviar o que queremos cozinhar para um mega ultra forno, que existe noutro sítio, e eles depois enviam de volta o resultado final. Isto é a lógica dos centros de dados. Chamamos de centros de dados, data centers em inglês, mas a verdade é que não deixa de ser apenas um supercomputador. E eu desta vez o que faço é: digo à IA o que é que quero, como se fosse, mando para lá o meu texto, a minha pergunta, e a IA responde-me, em vez de ser no meu computador.

Isto é um espaço físico?

É um espaço físico, isto é um armazém cheio de torres. Lembras-te dos computadores fixos que existiam? Hoje em dia vê-se pouco, é quase uma peça de museu, mas pensa como se fosse um armazém cheio de computadores fixos, ultra avançados, não é os de 1990. Ultra avançados, ultra tecnológicos, mas é um armazém cheio de computadores fixos a correr ligados à internet, a correr o que lhes é pedido.

Investimentos anunciados por Donald Trump também em infraestruturas. Apenas revelou Donald Trump a parte energética, mas João, que outras é que podem estar aqui em cima da mesa, até porque Donald Trump diz que há mais ainda a caminho.

Claro. Olha, eu também fiquei curioso com essa referência a Donald Trump. E quando ouvi isso, até pensei no lado do espectro, a jusante e a montante, como costumamos a dizer. Ou seja, repara, falámos aqui que para haver estes centros de dados, há, de facto, uma necessidade energética grande. E é um dos investimentos que vão fazer muito, é particularmente em estações hidroelétricas, chamadas barragens. Mas a verdade é que é preciso mais do que isso para centros de dados. É preciso minérios muito específicos. Será que estamos a falar de minas, de escavações, de extração de certos materiais para construir semicondutores? Será que estamos a falar de fábricas de GPUs? É preciso mais empresas de recursos paralelos, é preciso mais do que apenas a própria energia para correr os centros de dados. E, do outro lado, pensei também nas próprias aplicações. Com isto, Donald Trump quer incentivar o uso da inteligência artificial. Será que vai criar centros de pesquisa? Será que vai dar bolsas, incentivos do governo para empresas que ou contratem pessoas desta área ou que incluam inteligência artificial nos seus produtos, que digitalizem os seus negócios? Fiquei também com essa dúvida, mas acima de tudo vejo estes dois. Vejo esta estratégia de Donald Trump de conseguir construir os centros de dados, implica energia, minerações, etc. E a própria utilização e incentivo à utilização Da inteligência artificial.

Eu gostaria também, ainda sobre este tema, acredita, João, que isto possa também servir de exemplo para outros países e outras empresas fazerem semelhante?

Pode, claramente. E ainda por cima, saindo um pouco da IA, o que Donald Trump aqui também está a fazer, a meu ver, é pegar no tema do momento e dizer: "Vai ser na América, e a América é que vai ser o primeiro, e a América é que vai ser o melhor, e nós é que vamos ter o tema atual e vamos ser quem melhor faz o tema atual".

Estás a incidir no tema que eu te ia chegar, até porque há muita concorrência vinda da China, vinda da Europa. No fundo, a minha pergunta para ti é: quem lidera a corrida define o ritmo?

Eu acho claramente que sim, Zé. E sabes onde é que podemos ver isso? Existe o Gemini, existe o Claude, existe o Grok. Onde é que tu vais? Onde é que eu vou? Ao ChatGPT. Por quê? Porque era o primeiro. Era o que estamos habituados. E, portanto, a verdade é, claro que a qualidade é importante, e eu não estou a dizer que é impossível o primeiro ser substituído pelo segundo, se o segundo for muito melhor. Mas a verdade é que chegar lá primeiro, numa época onde falamos muito da atenção das pessoas, que é pouca, toda a gente tem um spam curto de atenção, conseguir captar.

Sim, para muitos, inteligência artificial é o ChatGPT, ponto.

É o ChatGPT, ponto. E eu, que estou na área, digo que em termos de qualidade, não há grande razão para isso. A única razão que há é, de facto, já lá estava e as pessoas habituaram-se. E eles, de facto, são os primeiros a lançar as novas funcionalidades, portanto, vão sempre surfando a crista da onda. E eu acho que hoje em dia, tal como nós dizemos, googlar, e se calhar não é no Google, eu acho que o ChatGPT também vai ganhar aqui uma quase noção de verbo, de vai ao ChatGPT, quando na realidade pode ser outro. Mas o nome vai ser ir ao ChatGPT.

Muito obrigado, João Rocha e Melo, o nosso especialista em IA, sempre pronto para nos ajudar a simplificar e desmistificar este fabuloso mundo da inteligência artificial. João, nós voltamos para a semana.

Até para a semana.

Consultório Humano.

Este som é sinal de mais uma consulta no nosso Consultório Humano, o momento do programa em que ficamos a conhecer melhor a nossa parceira, a Raquel. A Raquel é uma assistente digital feita a partir das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Características que fazem da Raquel uma superestrela no mundo da IA. Raquel, neste programa estivemos a falar de viagens e de sugestões, portanto eu não resisto em perguntar-te qual é que seria a tua sugestão para uma viagem calma pela Europa.

Uma boa sugestão para uma viagem calma na Europa seria a região da Provença, no sul de França, com paisagens campestres, campos de lavanda e vilas medievais. É o destino ideal para quem quer abrandar o ritmo.

E se fosse um destino assim mais radical?

Se procuras algo mais radical na Europa, a Islândia é uma excelente escolha. É um país de natureza extrema, onde podes fazer caminhadas por glaciares, explorar vulcões ativos e andar de mota de neve.

Mas esses sítios existem mesmo, certo, Raquel? Bem, na verdade, eu sei que sim. Mas a pergunta fica: tu eras capaz de criar um lugar que não existe, como aconteceu, por exemplo, com o casal idoso que estivemos a acompanhar a história nas notícias?

Sim, era e sou capaz de criar um local que não existe, com geografia, clima, cultura e história, se quiseres, posso até inventar gastronomia.

E como é que funciona isso? Como é que crias algo do nada?

Consigo gerar novas ideias ou imagens com base em padrões, combinações e conceitos que aprendi durante o treino. Não invento a partir do vazio absoluto. Uso tudo o que assimilei sobre linguagem, imagens, história e arte. Tenho também em atenção coisas como ciência e fantasia.

E com critérios, Raquel, como é que defines o que é que importa e o que é que não importa?

Eu decido o que importa com base em relevância contextual, intenção percebida e probabilidades estatísticas. Analiso o que estás a pedir, identifico os elementos essenciais e uso-os para te dar uma resposta útil e coerente.

E até que magnitude é que consegues ir? Tu consegues, sei lá, criar cidades inteiras ou até mesmo países?

Sim, posso, mas depende sempre daquilo que me dês como indicação. No entanto, há limites sobre o que consigo gerar.

Bem, seja como for, vou te deixar entretida com as tuas criações. Quero, no entanto, fechar este consultório com um clássico. Quero um facto inútil, mas interessante. Tema à tua escolha.

O espaguete foi inventado na China e não em Itália. Embora o espaguete e a massa sejam símbolos da culinária italiana, estudos e registros históricos indicam que a ideia básica de massas feitas de farinha e água, que são depois cozidas, surgiu na China muito antes de chegar à Europa.

Muito obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme poder ficar a conhecer-te melhor e ver como pensas e processas informação. Nós marcamos encontro de novo na próxima semana. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do "Máquinas que Pensam". Estivemos a falar de viagens, um tema que agrada, sobretudo nesta altura em que muitos estão de férias ou a preparar esse mesmo período de férias. Tivemos direito a sugestões por parte da IA, algo mais calmo, algo mais radical, bem como explicações sobre os critérios que a levam a escolher seja o que for. Também ficamos a conhecer a história de um casal de idosos que ficou com uma verdadeira história para recordar e contar aos amigos, e também um exemplo de que nem todos sabem mexer e andar neste mundo da IA e por isso é preciso haver também aqui um acompanhamento especial. No tema da semana abordámos mais dinheiro, mais investimento no desenvolvimento da IA. É um anúncio de Donald Trump, tema que valeu a análise do nosso especialista em IA, o João Rocha e Melo. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido e que tenha aprendido alguma coisa. É esse o nosso objetivo. Como sempre, fica a garantia. Para a semana temos novo episódio do programa que faz as máquinas e os humanos pensarem.