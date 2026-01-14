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Está no ar o Momentos de Glória das manhãs 360. Depois do sucesso de "Uma Aventura, Almirante Vai Para a Noite", já está nas bancas o número dois.

Qual é?

"Uma Aventura, Almirante Faz Rafting".

Ah, pensava que era de moto.

Não, muda o cenário.

No outro dia andou.

Sim, mas isso ele já anda antes, não é novidade.

Pronto.

Muda o cenário, mas os protagonistas são os mesmos.

No outro dia, saí com ele à noite e estive quase que o trazer ao colo.

Ya, estava mesmo muito mal.

E agora vou no rafting com ele para ele ter a certeza que não se afoga.

É verdade, eu disse assim: "Eu só quero vir ao rafting se o Almirante for".

Vou tomar conta deste jovem.

Claro que água é com o almirante António de Securo prefere ter os pés em terra e dedicar-se à poesia.

Rosa, por me ter cantado esta linda canção. Vai daqui um abraço que vem do fundo do meu coração.

Viu? Rimou tudo. Que rima bonita.

Está prometido. No dia da vitória, vamos cantar os dois ao desafio.

Se não correr bem no domingo, no dia 18, tem sempre outra saída.

Eu joguei futebol lá no Penamaquense, no Seixeiro, e jogava avançado centro. As minhas capacidades eram o quê? Corria bem, driblava bem em corrida e rematava bem em corrida. Gosto mais de coisas de correr, de fintar em corrida e depois rematar bem à baliza e sobretudo marcar gol.

Já seguro?

Era bom.

Então era bom em tudo.

Não estava bem disparado.

Mas quando estava parado...

A coisa não corria bem. E acham que Marques Mendes também era dado ou é dado ao futebol?

Guarda-rede.

Tinha a noção que não tinha grandes características para guarda-rede, sempre que havia, por exemplo, um bom pontapé de canto, eu no fundo rezava para que a bola ficasse para longe da baliza. Eu passava quase mais tempo a rezar do que a defender.

Muita fé tem Marques Mendes.

Outra foi a Fátima.

Exato, lá está.

A baliza pode não ser o seu forte, mas se há coisa em que Marques Mendes é bom, é que ele adormece, imaginem só, adormece e acorda no mesmo lugar.

Luís Marques Mendes, o que fez hoje?

Hoje já fiz várias coisas. Acordei em Évora. Dormi em Évora, acordei em Évora.

Espantoso.

Que linda cidade, não gosta?

Gosto.

Gosto imenso. E comi magnificamente bem ontem, em Évora. Já estava muito cansado, mas umas boas migas, magnífico.

Vocês estão a gozar.

Podia ser sonâmbulo.

Mas acontece a muita boa gente adormecer em Évora e acordar em Macedo de Cavaleiros.

Não, e também come quando está cansado, não sei se repararam. "Estava cansado, mas lá comi umas migas." E migas! Quem é que não gosta?

Muito bom.

Aliás, não há melhor comida do que a nossa. É caso para dizer. As ovelhas.

Bom.

Certamente são de Évora.

Isto é da campanha do Manuel João Vieira. Podia ser do António José Seguro.

Não, mas também é fixe.

Exatamente.