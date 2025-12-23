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Momentos de glória da Rádio Observador. Como é que anda a vossa memória? Qual é o teu momento de glória?

Jesus.

Já conheço melhores dias.

Já, não é?

Depois de amanhã é Páscoa.

Desculpa, o que é que perguntaste?

O pior é estas falhas de memória, tudo bem. O pior é quando estamos no debate e nos falta a palavra certa. Foi o que aconteceu com aquele eurodeputado.

Tenho aqui o nome dele.

Desde o princípio da União Europeia, não acredito nisso. Talvez mais tarde. Eu não digo que não queiramos, como diz a doutora Marta Temido. Nós sim, mas tem que cumprir os critérios de Copenhaga e os memorandos coiso.

Os memorandos. António Tanger Correia tem nome, lembrava-se dos acordos de Copenhaga e os acordos coiso. Por cá, os candidatos presidenciais estão a usar tudo para conquistar votos. Tudo mesmo, até ter uma carinha laroca.

Ontem estava a ver televisão com a minha mulher no sofá e apareceu o João Cotrim de Figueiredo e ela disse: "Este João Cotrim de Figueiredo tem bom aspeto, que idade é que ele terá?" Eu disse: "Não sei, deixa ver." Fui ver na Wikipedia e tem 64 anos. Eu disse à minha mulher, ela disse: "Não, não pode ser." "Estou-te a dizer, estou a ver aqui na Wikipedia." E ela disse: "Vocês têm 20 anos de diferença? Tu estás acabado."

Miguel, tu não estás acabado.

Achas que não?

Não, acho que não estás e basta seguir os meus truques.

Pronto, mas é isso que eu quero saber, porque estado do SNS, educação, justiça, sim, senhor, tudo assuntos muito importantes, mas a pergunta que todos os portugueses querem saber é: "João, qual é a tua rotina de skincare?"

Atualmente ainda não tenho. A única coisa que faço e recomendo é dormir de janela aberta, porque oxigénio nunca fez mal a ninguém.

É o segredo.

E apetece, nesta altura.

Apetece, é bom. Cotrim Figueiredo recorre ao oxigénio, André Ventura é de cortar a respiração. Sim, a Jardim que o diga.

Mas eu estou tão contente por vos dizer que o André Ventura é o homem mais gato, mais sensação, dá-me aqui uns calores quando o vejo. Ele vai nos trazer noites, noitadas divertidíssimas. André, volta, vem rápido para nosso presidente ou para nosso primeiro-ministro, porque eu tenho a certeza que vocês todas vão gostar. E não só todas, todos. Ele é aberto a todos.

Isto foi um desafio, não foi?

Ele é aberto a todos.

Ele é aberto a todos?

Todos.

Uma grande abertura.

Já Pedro Frazão está muito preocupado.

Imagine isto: é agricultor, tem vacas que criou com todo o amor, às vezes criações de longas gerações de família, mas um dia acorda de manhã, chega à sua exploração e vê as suas vacas todas marcadas para abate sanitário. Por quê? Por causa de uma suspeita de uma nova doença, a DNC. Fica com as suas vacas todas condenadas do momento para o outro, apenas porque o governo não agiu a tempo.

Pedro Frazão pediu para imaginarmos vacas doentes. Os agricultores europeus levaram isto a sério.

E é por isso também que a Europa rural está em revolta aberta. Os agricultores estão em guerra contra Bruxelas, com os tratores nos centros urbanos e com muitas estradas e autoestradas cortadas e carradas de estrume a serem descarregadas à frente de edifícios e de governos das câmaras municipais.

Portanto, só esperemos que Cotrim Figueiredo não durma com a janela aberta quando os agricultores estão a descarregar estrume. Felizmente, em Portugal está tudo bem. E por quê? Porque é Natal.

Espera, Carla. Vamos lá ouvir os senhores.

É Natal.

Todos os anos, nesta época, fazemos a mesma viagem: voltar a casa, à casa dos nossos pais. E quase sempre, sem pensarmos nisso, usamos estradas, pontes, estações, o metro, usamos os nossos comboios, os nossos aeroportos. Tudo isto são infraestruturas. Por detrás de cada caminho, há planeamento, há obra, há manutenção e, acima de tudo, pessoas que trabalham.

Pinto Luz, imbuído do espírito Natal.

Mas sabes uma coisa que não há? Estradas para ir ao coiso.

Não há para ir para o coiso. Mas isto está tudo tão bem explicadinho que só falta isto.

E depois?

Depois, chegava o peixinho, veio o gato e comeu-o. Mas veio o cão e o gato teve que se esconder. Depois, veio o coelhinho.

Não, o coelhinho vem com o Pai Natal e o palhaço no comboio ao circo.

Por falar em memória, não é, Carla?

Afinal tens boa memória.

Feliz Natal.

Feliz Natal.

Feliz Natal.