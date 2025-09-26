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Já aqui.

Foi eu que falei. Já aqui são guitarradas, não é? Aqui a guitarra elétrica esta não é baixo.

Não, isto são só vozes.

Não, mas há ali uma guitarra.

Não, não há aqui nada de instrumental.

Não há uma guitarra.

Deixa ver um bocadinho. Boa sexta-feira a todos!

Boa tarde.

Estão tudo muito bem. Hoje começamos nas Caldas da Rainha e acabamos em Cabanelas, Vila Verde, distrito de Braga. Nas Caldas vamos conhecer o candidato Carlos Barroso. O melhor é ser ele a apresentar-se, até porque ele parece um agente da autoridade a fazê-lo. Muito assertivo, pouca expressão facial e um problema muito concreto.

Olá, sou o Carlos Barroso, fotógrafo, ceramista e sou candidato pelo ADN como independente à Câmara das Caldas. O quiosque do Bernardinho, um espaço icónico que está a dar mais dor de cabeça do que devia.

O quiosque?

O quiosque. Mas ainda antes de irmos ao quiosque, reforçar aqui que Carlos Barroso é fotógrafo e ceramista nas Caldas da Rainha. Por isso, vós sabeis bem qual a sua especialidade, é falos.

Ele falos muito bem.

Falos, ele falos muito bem. Depois fotografa-os e mete nas suas redes. Mas esse é o lado artístico de Carlos. Porque aqui vamos conhecer Carlos Barroso, o autarca que está preocupado com a localização do quiosque e propõe a transferência mais confusa da história de quiosques, digna de ficar nos anais da história.

Não aguento.

Vá, pronto.

Falei com o Américo Bernardinho e ele concordou. A solução é simples: o quiosque muda-se para a Praça dos Caracóis, já lá há luz, água e esgoto. Está tudo pronto para ligar. E depois, o quiosque transfere-se para o Caldas Sport Clube para vender bilhetes, merchandising, camisolas e talvez umas garrafas de água.

Vai para onde? Não percebi.

Mas é assim, o que eu percebi foi: de segunda a sexta o quiosque fica na Praça dos Caracóis e em dia de bola vai para o estádio vender algo que é muito popular à porta de estádios, que são águas, como toda a gente sabe. Eu acho que usam o quiosque como os Flintstones usavam os carros. Metem-se lá dentro e .

Eu estou a imaginar o próprio quiosque a ir.

Sim.

Lá vai o quiosque.

De São Bernardinho. Mas vamos agora conhecer uma outra inquietação de Carlos Barroso, que é o hospital.

Comigo na Câmara, fecha a cidade, corta a A8 se for preciso. O governo tem de garantir: o Hospital das Caldas fica, é reabilitado e recebe investimento. Querem construir um novo hospital no Bombarral? Façam, mas o Hospital das Caldas fica. Nem profissionais, nem cuidados de saúde saem daqui. Eu já organizei uma marcha lenta à volta das Caldas e Óbidos e estou pronto para fechar a A8 se for preciso. Comigo é assim. A verdade é dita na cara.

Fechar a A8.

Fechar a A8, epá.

Fechar a A8, fechar os hosp-- fechar tudo.

Podemos ter aqui o enclave de Nagorno-Karabakh.

É uma antiga guerra regional, onde fica o hospital agora.

É verdade.

Verdade.

Mas aqui temos um candidato que diz que não vai admitir que há mudanças para o Bombarral.

Exato.

E boa sorte para o governo a tentar agora otimizar as urgências com esse tipo de clima.

Pois é. Mas bom, se Carlos Barroso ganhar, por favor, profissionais da saúde do Hospital das Caldas, liguem-nos para saber se estão bem ou se foram feitos reféns, como promete o candidato do ADN, até porque vai ser difícil soltar-vos, já que ele também vai cortar o acesso pela A8, por isso vai ser muito complicado. E das Caldas por aí acima, vamos por aí acima.

Pela A8, não.

Pela A8, não, porque a A8 vai até Leiria. Depois apanhamos a A17, que vai até Aveiro.

Sabes isso?

Sei, porque é a que eu faço para a Figueira da Foz. É a minha autoestrada favorita, para Figueira da Foz.

Depois podemos apanhar a A1 e depois a A3 finalmente.

Sim, já agora, pelo menos um bocadinho. Pois, sério? Até Cabanelas?

Até Cabanelas, até Braga.

Tu és muito honesto.

Eu engoli um carro.

O Google Maps, o GPS.

Não eram os mapas, era o naufrágio, eram os mapas. Mesmo daqueles de mão, mapa de mão. E das Caldas vamos então até Cabanelas. E escolhi Cabanelas pelo hino, mas antes vale a pena conhecer o também artista, poeta, escritor, pintor, Ayres Fumega, que assim se apresenta na sua candidatura à Junta de Freguesia de Cabanelas pelo PS, e peço que oiçam com atenção.

Foi com enorme alegria que recebi imensas mensagens de apoio. Isto significa que as pessoas que nos acompanham não se reveem na prioridade que esta junta de freguesia teve nos últimos quatro anos. Todos sabemos qual é essa prioridade. E resume-se a uma única palavra. Sim, é essa que vocês estão a pensar.

Qual? Eu não sei qual é, eu ouvi isto para aí umas 20 vezes. Mas qual é a palavra?

É essa.

Eu estou confusa.

Qual?

Não sei.

É uma private joke, nós estamos fora.

Não sei bem se as pessoas percebem, porque tinha zero comentários.

Ele está a falar sozinho, na verdade.

As palavras estão todas cá dentro, ninguém exterioriza. Mas nota-se que ele gosta de ser misterioso, como de resto gostam todos os escritores, não é assim? E embora não tenha falos das Caldas no seu Instagram, podemos ver várias imagens de nus com citações do seu livro, cujo título se pode ler "Matas-me muitas vezes". Fazem lembrar o genérico de uma novela da Globo, em que as lágrimas transformam em mares e os montes de areia em mamas.

Mas tu não tinhas escolhido Cabanelas por causa do hino?

É verdade.

Se calhar se vai por aqui fora.

Eu vim pela música e há dois dias que vive na minha cabeça esta música e às vezes é preciso mesmo ouvir para sair do sistema. Gostava de pegar isto também aos nossos ouvintes, porque não há nada mais bonito do que não gostar de mãos dadas. E vamos então ouvir. Eu gosto tanto. Podem pôr mais alto. Boa sexta-feira, malta!

Cabanelas diz sim, Cabanelas diz não, Cabanelas decide com forte ambição. Cabanelas diz sim, Cabanelas diz não.

Isto vai continuar, podem ir falando.

Cabanelas decide com amor no coração. Cabanelas diz sim, Cabanelas diz não, Cabanelas decide com força e ação.

Gosto demais.

Cabanelas diz sim, Cabanelas diz não.

O Bruno canta sempre às 6:00 a.m., portanto agora isto vai ser muito mau.

É isto.

Grande som, obrigado.

É um bom som. Boa sexta-feira, malta.

Gratidão eterna.

E bom debate, às 9:00. A partir das 9:00.

Dizer sim ao futuro, sem esquecer o passado que temos na mão. Dizer não ao atraso, dizer não ao excesso. Combater desperdício, abrir as janelas, defender Cabanelas. Cabanelas diz sim, Cabanelas diz não.