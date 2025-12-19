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Momentos de glória.

Tão bom. Ontem, Maria João, trouxeste o Jojó.

Trouxe eu e a minha amiga.

O Jojó.

Pois foi.

Que foi à Juju. O Jojó foi à Juju e eu hoje trouxe novamente o Jojó na Juju.

Essa quase inquietação infantil continuo a tê-la. Eu lembro-me perfeitamente de pensar aquelas coisas que uma criança pensa: por que há pobres? Por que há gente na rua a pedir? Em particular ali nos anos 90, onde os problemas com o consumo de heroína eram muito visíveis. Eu lembro-me perfeitamente de perguntar aos meus pais: "Por quê?"

Pois, e é assim que se forma uma consciência social. Eu também passei por esta experiência. Eu perguntava à minha mãe: "Mãe, por que nós somos pobres?" E a minha mãe respondia: "Filho, nós não somos pobres, nós somos remediados". As questões de consumo de heroína, isso também não me preocupava. Eu só queria uma resposta à pergunta: por que o Gonçalo tem um castelo do Iman e eu não? Essa era a minha questão. Mas eu e o Jojó somos muito diferentes. Vejam lá o que ele andava a fazer aos 12 anos.

O meu filho tem 14 meses, não sei se quando chegar à idade terei essa coragem, mas os meus pais deixaram-me com 12 anos ir a Madrid sem eles para uma manifestação a favor da independência de Timor-Leste. Acho que é uma prova de confiança tremenda.

Com 12 anos? É uma prova de várias coisas.

Depende se foi em grupo ou não.

Se calhar, claro. Qualquer coisa que envolva escola, não. Olha, desaparece, vai lá lutar pela independência de Timor em Madrid sozinho.

12 anos.

12 anos. Sim, mas é uma prova de muitas coisas e também, claro, de confiança.

E que, na verdade, já vinha numa sequência de várias coisas. Eu no quinto ano fui delegado de turma, que pra mim era uma responsabilidade tremenda. Lembro-me de ter lutado para que os meus colegas tivessem o passe do autocarro.

Nem todos tinham, não é?

Pois.

Do gato de turma. Também já foram delegados de turma?

Eu fui. Eu tenho uma história. Eu fui. Eu tenho uma história.

Tu eras bem comportado.

Não, isto não.

Era popular.

Não era muito popular, mas eu e um amigo, vamos dizer, convencemos uma parte dos colegas a votarem em mim.

Fizeste campanha?

Uma campanha meio latino-americana. Bem, eu fui, isto foi no sexto ano, mas acabei destituído porque me esqueci de comprar uma cartolina para a aula de inglês. E fui substituído por uma das gêmeas Betinhas. Eu fui vítima de um golpe de Estado constitucional dos Betinhos. E agora até estou a pensar em candidatar-me porque acho que de todos os candidatos, o Jojó só me ganhava a mim mesmo, não há hipótese. E do Jojó passamos para o Totó.

Há muitos anos, quando era líder da Juventude Socialista, disse a um jornal que o charro é um prazer. Ainda é, não? Não, olha. Aliás, gravei já com o Gerinhas e vamos falar sobre isso. Não, isso tem a ver com o facto de eu ter fumado uma vez um charro para experimentar.

Isto não é estranho, este som não é estranho.

Este som é um sonho, na verdade é quase um sonho. Na verdade, o fato é que eu uma vez fumei um charro, isto até me dá vontade de rir. Na altura deu mais. Também me deu fome, muita fome. Mas depois, pronto, eu disse que era um prazer, mas foi só para me armarem em mau. Na verdade, depois nunca voltei. Fiquei de fazer um bocado mal. Não, pronto. Nunca fumei. Eu juro. Já o candidato Cotrim de Figueiredo, conhecido na infância como Joãozinho ou Titó ou doutor Cotrim de Figueiredo, está mais virado para a doçaria.

João, o que é o doce da casa?

O doce da casa é o costume. Bolacha, leite condensado, um pouquinho de natas, tem aqui uma espécie de relógio de sol com bolacha Maria. Agora eu acrescento, os doces da casa são sempre mais ou menos parecidos, um doce de esperança, um doce de otimismo, de confiança no futuro, porque é isso que é preciso. Bom apetite.

Mas não sei se não engorda mais. Não sei se estes pozinhos têm bastante caloria.

Não está no cabaz da DECO Proteste.

Mas estar a falar desta forma, com este desprezo de uma instituição nacional que é o doce da casa, e depois juntar-lhe estes ingredientes, otimismo.

Sem saber se combinam.

Se combinam. Uma pessoa, sei lá, apanha uma intoxicação alimentar ou qualquer coisa. João Cotrim de Figueiredo, por favor, não invente. Deixe estar as coisas como estão. Guarda o otimismo e a esperança para outras coisas, mas não estrague o doce da casa.