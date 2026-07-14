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Estes são os Momentos de Glória. E vamos começá-los com um homem que dispensa apresentações.

Eu nem preciso sequer falar o nome dele, porque ele por si, se apresenta. É um senhor desporto, um senhor notícias, senhor atualidade.

O senhor desporto, notícias, atualidade. Quem é? Não fazem apostas, não há nada. Ele apresenta-se.

Olá, sou o José Calada, ex-internacional, e tenho todo o gosto em falar de futebol sempre que é possível. É a minha paixão, é o meu amor de sempre. E obviamente, falar com quem sabe, então melhor ainda.

Boa!

O José Calada, senhor desporto, que já não joga, mas o entrevistador continua encantado.

É que tu continuas a brilhar, José.

Não, isso já foi.

Esquece. Tu continuas a brilhar.

Agora não.

Quem olha pra ti já tem noção exatamente. É o senhor desporto, é o José, é o JC.

A estrela agora são aqueles que estão no mundial.

É o JC.

Alguns famosos JCs.

Pois é. E este também. E perante o excesso de elogios, o que é que se diz? Calado diz: "Não é bem assim". Só que os elogios não param.

Tenho 52 anos, já não posso andar-

Está fresco, José.

Só em rodízio.

52?

52.

Não quero chegar nessa fase. Está tudo bom aqui. Olha esse braço vitaminado.

Vitaminado é ótimo.

Princípio do mundo lá da riso. Ia ver.

Com cigarro na boca a riso, mas com cigarro na boca.

Esse cuidado não é só teu, passa por ela também.

Passa. Ela cuida de mim em casa.

Está mesmo impecável.

Ela cuida de mim em casa.

Impecável, esse braço vitaminado. Este é o sonho, que nós andamos no ginásio, não é, Carla? Para ter um braço vitaminado.

Bandas um braço, ô Jesus, meu Deus!

Impecável. Outra figura do desporto, se calhar, não tão incrível, não tão famoso.

Não tão vitaminado.

Mas também anda aqui para as curvas.

A minha idade, os 71 anos. No número está lá 71 anos, mas naquilo que eu sou, está lá 50. Porque felizmente tenho uma saúde onde hoje, todos os dias eu posso treinar uma, duas horas.

Seis.

Vitaminado.

Todo ele, mas o braço, todo ele. Isto aqui foi JJ, na conferência de imprensa da apresentação como selecionador nacional. O entusiasmo era enorme à volta de Jorge Jesus, e ele sabia disso.

Aquilo que vocês mais querem é fazerem-me perguntas sobre o que é as minhas ideias para a seleção, como está aqui atrás esse slogan: "Nós viemos para ganhar".

Esses slogans. E Jesus estava aqui disponível para responder a todas as perguntas dos jornalistas, tal e qual José Mourinho, mas tal e qual ao contrário.

Palavrinha sobre a seleção, uma prestação.

Sobre a seleção, o que achou do mundial?

Sobre o Jorge Jesus ser o novo selecionador.

Nada.

E-

Real Madrid, expectativas?

Nada.

E Marco Silva no Benfica?

Nada.

E pronto. Nada.

Sai da frente que eu quero nadar.