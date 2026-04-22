Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Hola, buenos días. Temos aqui uma mensagem de alguém muy especial.

Estamos aqui em Barcelona e queria mandar um abraço, toda a minha confiança, solidariedade, apoio e ânimo aos socialistas portugueses.

É Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha, a mandar um abraço aos socialistas portugueses, um abraço de solidariedade e de ânimo. Coitados, os socialistas portugueses foram corridos do poder e são uns genuínos, porque nem souberam escapar àquele dos €70.000 num gabinete. Pedro Sánchez tem muito para ensinar e José Luís Carneiro esteve lá a aprender.

Hoje o Pedro é uma inspiração para nós pela forma como tem liderado uma agenda progressista que se preocupa com a prosperidade e com o bem-estar, e particularmente na defesa do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Hoje é um exemplo para todos os socialistas democráticos.

Um ponto a favor de José Luís Carneiro: não falou portunhol.

Sim, não caiu nessa tentação.

Muito bem, excelente. De resto, Pedro Sánchez, uma inspiração, um exemplo, um herói, não só para os socialistas portugueses e democráticos. Eu aposto que a grande maioria dos portugueses tem admiração por Pedro Sánchez.

Temos que acabar com o socialismo em Portugal, temos que acabar com o socialismo na Espanha e temos que deixar Pedro Sánchez à prisão, que é assim que devemos tratá-lo, como um criminoso. À prisão!

Bom.

Aqui temos um espanhol.

Calma. André Ventura a pedir a prisão de Pedro Sánchez não significa que ele não o admire. Camilo Castelo Branco, quando é que ele escreveu "O Amor de Perdição"? E por que nós admiramos tanto Nelson Mandela? Aqueles anos na prisão explicam muita coisa. Agora passamos para uma aula de história do século XX.

O Donald Trump disse que os japoneses tinham atacado Pearl Harbor.

Isso é inacreditável.

Mas quer dizer, os japoneses atacaram Pearl Harbor porque levaram com duas bombas atômicas.

Ele queixou-se que não avisaram.

De facto, eu acho que nunca ninguém tinha olhado para a história desta perspetiva.

É olhar para a história ao contrário.

Ao contrário.

Troça à parte.

Pôs para trás, na box. Pearl Harbor, que aconteceu em dezembro de 1941, foi uma resposta às bombas atômicas que os americanos lançaram sobre o Japão em agosto de 45, quase quatro anos depois. É o que se chama, na teoria da guerra, um contra-ataque preventivo, e uma história que em breve será levada ao grande ecrã por Christopher Nolan. Rui Rocha parece outro desde que deixou a liderança da Iniciativa Liberal.

Deixe-me dizer também e dar os parabéns à SIC com toda a cordialidade.

Quando alguém começa um debate, aqui era um debate entre Rui Rocha e Duarte Cabrita, e quando alguém começa um debate com todo o respeito pelo meu adversário, com toda a cordialidade, temos de nos preparar para o pior.

Duarte Cabrita, quando estamos a ter uma discussão sobre se alguém tem ou não condições para exercer uma determinada função, encontraram enfim um debatente que fez uma péssima avaliação sobre as suas próprias condições para continuar em funções na altura. O Eduardo Cabrita.

Isto no futebol é uma entrada a pés juntos, isto foi logo no início do debate, isso dá direito a cartão vermelho.

Ó Leonardo Cabrita, lembra-se bem? Chamavam-lhe o para-raios de António Costa. Por quê? Porque a sua falta de condições para estar em funções era tal, que agregava toda a crítica e deixava os outros incompetentes que lá andavam, nomeadamente o primeiro-ministro, isentos de crítica por cuidar de Cabrita.

Eu acho que ele até lhe chamou Leonardo Cabrita, enfim. Mas para-raios também não está mal. Rui Rocha parece um daqueles tipos assim de meia-idade, que se divorciam, se separam da mulher de toda a vida, a mãe dos filhos, tiram os óculos, rapam o cabelo e vão pro ginásio bombar e dar na proteína. Ele já tinha começado a transformação quando estava na liderança da Iniciativa Liberal, tinha tirado os óculos, mas só agora, longe da kryptonite da liderança, é que o Clark Kent se transformou em Super-Homem.