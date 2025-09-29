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Ela já cá está prontíssima para mais momentos de glória. Rita Camarneiro, bom dia, boa semana. Bom dia, tudo bem com vocês? Boa semana, boa segunda-feira. E é isso. Segunda-feira é dia de dar um mergulho na terra de Peniche. Na terra de quê? De Peniche. Ainda por cima vem aí bom tempo, faz todo sentido. É tão bonita e vamos conhecer Fernando Lino, o melhor é ouvi-lo a apresentar-se.

Olá, sou o candidato do LIVRE à Câmara Municipal de Peniche. Meu nome é Fernando Lino. Estamos num sítio paradigmático do desleixo e incúria do município em relação a todo o património cultural.

Está a apresentação feita. A minha pergunta para vocês é: onde é que acham que ele está? E agora vou falar de alguns sítios de Peniche. Diz. Na Praia da Consolação, na Ponta do Trovão, na Gruta da Forninha ou num polidesportivo qualquer.

Eu diria no polidesportivo.

Eu gosto da Gruta da Forninha. Ok. Temos aí. E tu, Paulo?

Na gruta também, pelo eco.

Muito bem.

O eco do ecoponto.

Sim, vamos ouvir.

Estamos na Gruta da Forninha, é uma referência da pré-história e do Neolítico. Este foi o local em que o Neandertal viveu mais a ocidente na Europa. E o que o município tem feito deste local? Um cagatório de pescadores. Não se pode entrar aqui, cheiro nauseabundo.

Ora cá está, na Gruta da Forninha, também conhecida como o cagatório dos pescadores, onde Fernando Lino aguentou o cheiro nauseabundo e não só gravou lá um vídeo de três minutos, como pendurou um cartaz do partido. E eu não queria dizer isto, mas eu não poria nada em papel ou plástico molinho num sítio chamado assim, porque em situações de aperto, na falta do melhor, vai o que temos à mão. Mas ainda assim, vamos ver o que o Fernando propõe para se fazer naquele local.

O que pretendemos criar é um centro interpretativo deste local.

Ora cá está, um centro interpretativo. Porque até agora a única interpretação que se faz é de que mesmo com mar e casas de banho à disposição, há quem prefira a grutinha da Forninha, como um bom neandertal. Mas vamos conhecer mais propostas deste candidato à Câmara de Peniche, que se queixa da falta de eventos culturais na cidade.

Não há nada. Não há ciclos de cinema, não há um teatro, não há intervenções musicais. Também pretendemos ainda fazer um auditório, um anfiteatro no Porto de Areia Sul, mas nós pretendíamos fazer ali um auditório à boa maneira romana.

Eu diria que fazer um auditório à boa maneira romana é um bocado arriscado nos dias que correm. Lembra gladiadores.

Claro, sobretudo praticando lá o que os romanos praticavam.

Exato. Que como toda a gente sabe, era o pão-de-ló. Era. Mas ele referia-se à música ou como ele chamou, intervenções musicais, que eu adoro este termo, que lembra usar música para desintoxicação.

É diferente.

Sim, vamos contratar os Chuts para tirar o primo Afonso da droga. Lembra isso um bocadinho. Fernando Lino também canta fado, mas é perigoso usar o fado em intervenções musicais porque potencia a recaída, porque é tudo tão triste. Uma pessoa até pode estar num bom caminho, mas ouve um fado e pumba, lá está, mais uma quarta. Bom, e porque falamos em intervenções musicais ou músicas que precisam de intervenção, vamos acabar com um hino, que eu sei que vocês gostam muito. Eu gosto e tu também gostas muito.

Tu gostas.

Sim, na minha cabeça só vivem hinos agora de campanha autárquica. Acabamos esta segunda-feira em Alvaiázere, com o hino do candidato Joaquim Alves, do Chega. Ainda mais, este conseguiu uma grande proeza, que foi meter Alvaiázere, chicharo e azeite puro numa música. E eu não digo metaforicamente. Vamos ouvir.

Nas terras de Alvaiázere, berço de falcoeiros antigos, montanhas verdes e fortes onde o sol beija o chão. Chicharo e azeite puro, herança que nos une.

A herança, o chicharo e o azeite.

Eu vou dizer uma coisa, eu acho que isto é tudo feito por inteligência artificial.

Não, não é não.

Não? Há pessoas mesmo a fazer isto?

Há, sim senhora.

Há inteligência.

Eu acredito que sim. Isto o quê? A música?

A música e a letra.

E atenção, Alvaiázere é mesmo a capital do chicharo. Essa parte está boa, mas quase consigo imaginar a angústia de quem escreveu a música. Eu acredito não seja inteligência artificial. A chorar, a perguntar: "Onde é que eu meto o chicharo? E Alvaiázere, onde é que eu meto?" E alguém responde: "Mete com azeite puro." E reparem como a letra diz: "Chicharo e azeite puro, é tudo muito lindo, mas agora temos de mudar."

Chicharo e azeite puro, herança que nos une, mas é tempo de crescer, de sonhar sem limitação.

É agora. O refrão.

Vamos desenvolver Alvaiázere.

Bom, e este foi o hino de Alvaiázere.

Não seria lindo para genérico de uma sitcom?

Podia ser o genérico do The Office.

De uma série infantil também.

Ah, boa. Também, sim. Lembra muito. Vocês gostam de chicharros?

De Alvaiázere.

Eu acho que nunca comi, na verdade. Gostas mais de azeite puro.

Já gostei mais.

Bom, e foram os Momentos de Glória de hoje. Amanhã há mais. Amanhã há mais .