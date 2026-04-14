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O Paulinho está cheia de saudades dos Momentos de Glória.

O Paulo até fez Momentos de Glória.

Ele pediu para fazer.

Ele fez durante as férias Momentos de Glória que não vai revelar ao público.

Ficam obviamente guardados.

Só daqui a 50 anos.

E a chave da gaveta já foi deitada fora. Mas nós temos aí grandes assuntos do momento, que são as eleições na Hungria e que dão pano para mangas. Viktor Orbán, sabemos, teve uma derrota histórica e por cá os seus simpatizantes vão encontrando formas diferentes, se quisermos, de digerir o resultado, de justificar essa derrota da direita radical e nacionalista húngara. Por exemplo, a Ossanda Liber, que é fundadora e presidente do partido Nova Direita, tem um conceito relativamente alargado do que é a esquerda em Portugal.

Meus amigos, eu vivi para ver a esquerda, desde o Bloco de Esquerda até à Iniciativa Liberal, toda unida a vangloriar-se pela vitória na Hungria de um homem que é de direita, que é conservador, que é a favor da reemigração, que até há dois anos era militante do partido do Orbán, mas que para eles já é alguém frequentável, porque defende os valores europeus. E quais são esses ditos valores europeus? É a privação dos povos europeus, da sua soberania, do seu poder de decisão a favor de tecnocratas que nada sabem, mas tudo decidem sobre a nossa vida, em troca de dinheiro.

Isto é tudo uma questão de dinheiro, de fundos comunitários, neste caso. E depois são todos incoerentes, sobretudo esses esquerdalhos da Iniciativa Liberal. De fora só fica o Chega e a própria Nova Direita, como é evidente. E o Chega? Pedro Frazão encontra um motivo de satisfação nisto tudo. Afinal, imaginem, a Hungria é uma democracia e até há eleições na Hungria.

Não, pessoal, a Hungria, afinal, é mesmo uma democracia, estão a ver? É que nós durante anos e anos ouvimos esse coro enorme do costume a garantir que Viktor Orbán tinha tudo capturado, que não havia alternância democrática. Aliás, até ouvimos que aquilo era quase uma ditadura, onde as eleições eram decorativas. Enfim, é todo o guião habitual do jornalixo e dos burocratas e dos comentadores do nosso sistema. Mas depois, olha, e afinal ontem houve eleições, houve alternância, vai existir mudança de governo e o Viktor Orbán até reconheceu imediatamente a derrota, felicitou o vencedor e prepara-se para ir para a oposição.

Estou a tentar não pensar na música.

Parece a Anitta a passear no parque, uma coisa assim.

Ou o Snoop, Woodstock.

É uma coisinha assim. Isto remete-nos logo para uns tempos antigos.

Vou tentar ouvir e não brincar com a música.

É mais ou menos a mesma coisa, Pedro Frazão aqui, deputado do Chega. Viktor Orbán é um santo, o homem até aceita ir para a oposição e tudo. Imaginem, o homem não puxou de uma pistola e deitou aos tiros. Já é ótimo.

Teve um comportamento melhor do que o de Donald Trump, diga-se de passagem.

Muito melhor por aceitar o resultado.

Calma, vamos lá.

Isto ainda há precisão vai lá.

Ainda pode chegar lá. As eleições foram só no domingo.

Mas meio a brincar, meio a sério, por falar aqui em ditadores ou não, há mais de 10 anos, Jean-Claude Juncker, isto é um daqueles clássicos. Jean-Claude Juncker era o presidente da Comissão Europeia e recebia assim, nessa altura, o então primeiro-ministro húngaro, na chegada a mais uma cimeira europeia. O ditador está a chegar e perante o próprio Orbán.

Abram alas para o ditador.

Ditadores. Não, mas isto tudo, atenção, num ambiente de grande cordialidade. Jean-Claude Juncker é uma pessoa muito bem disposta, entre sorrisos.

E isto foi há mais de 10 anos.

Isto foi há mais de 10 anos, foi logo no início dos mandatos. Dois anos depois da eleição de Orbán, quando se começou a perceber o que vinha ali, nomeadamente para as instituições. E tudo isto se passava em grande cordialidade, entre sorrisos, palmadinhas de ambos na cara um do outro, no pescoço, aqueles cumprimentos que costumamos.

Há Juncker também.

Há Juncker também, exatamente.

Também tem muitos Momentos de Glória.

Exatamente. Para outras paragens, em Oeiras, a presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria do Rosário Barbosa, e o deputado municipal do Chega, José Charlie, envolveram-se numa polémica sobre o que é ou não uma declaração de voto.

Peço desculpa, senhor deputado, por interromper. O senhor deputado pediu a palavra para uma declaração de voto. Portanto, se é declaração de voto, é declaração de voto. Se não é declaração de voto, não pode usar da palavra, senhor deputado.

É uma declaração de voto oral. Todos estão a fazer, senhora presidente. É uma declaração de voto oral, como todos estão a fazer, senhora presidente.

É uma declaração de voto, mas peço desculpa, senhora vice-presidente. É uma declaração de voto, tem que ser uma declaração de voto.

E o que é que eu estou? Eu estou a fazer uma declaração de voto, senhora presidente. Ou a senhora presidente está a censurar uma declaração de voto?

Não é isso. É que o senhor deputado está a fazer uma declaração política, que é diferente.

Não, eu não estou a fazer uma declaração política, eu estou a fazer uma declaração de voto. Se a senhora presidente puder ouvir até o final, vai compreendê-la.

Já não tem tempo. Portanto, agradeço que sintetize o que tem a dizer numa declaração de voto. Foi para isso que pediu a palavra, não vamos subverter.

Senhora presidente, isto é uma página, é simples. Se não querem ouvir, peço desculpa, mas é uma declaração de voto. E eu, enquanto deputado, tenho total liberdade para exprimir a minha opinião numa declaração de voto. Portanto, posso fazer a declaração de voto em nome do Chega ou não?

A declaração de voto é em relação à votação.

Que é o que estamos a fazer. Mas se a senhora presidente puder escutar até o final, perceberá que é uma declaração de voto oral.

Deputado, agradeço que use da palavra para uma declaração de voto. Foi assim que pediu.

Vou concluir como todos os meus colegas têm vindo a fazer e portanto agradeço que tenham respeito.

27 vezes. Era para dizer quantas vezes é que tinham dito declaração de voto.

Não, era uma declaração de voto. Já podia ter dito que queria fazer uma declaração de voto.

Mas posso fazer uma declaração de voto?

Se for sobre uma votação, pode.

E se não for, e oral?

Também pode ser por escrito se tiver uma página. Bom, mas os deputados estão cada vez mais aplicados naquela disciplina que todos frequentam agora que é vídeos para o TikTok. Neste caso, os protagonistas são socialistas, André Pinotes Batista e José Carlos Barbosa, em plenos corredores do Parlamento e aqui a vítima, entre aspas, obviamente, o alvo do seu vídeo é Miguel Guimarães do PSD.

Barbosa, há deputados do PSD que acham que o SNS está melhor.

Isso é verdade? Alguém disse isso?

Ouve, tu não te acreditas, vou-te mostrar.

A sua percepção é que a saúde está pior em Portugal. A minha percepção é que a saúde está melhor em Portugal.

Mas qual é a justificação?

Esta é a parte mais interessante. Ora vê.

Quando se diz, por exemplo, que as listas de espera estão a aumentar, quer dizer que as pessoas têm mais confiança no SNS. Quer dizer que as pessoas estão a ir mais ao Serviço Nacional de Saúde.

Nós tínhamos uma justificação muito melhor, porque nós acabámos com as taxas moderadoras, houve mais adesão dos portugueses aos hospitais, procurar mais os hospitais.

Nós sabíamos que existia um problema estrutural, dialogámos com a Ordem dos Médicos, aumentámos o orçamento da saúde de oito mil para 14 mil milhões de euros, criámos o regime da dedicação plena e se não nos tivessem interrompido com aquele truque da governação, teríamos tido resultados. Eles apresentaram um programa a dizer que estava tudo bem e que o que não estava bem se resolvia em 60 dias.

Sim, e tínhamos alguns bloqueios da Ordem dos Médicos, não era? Porque nós queríamos mais médicos, mais universidades a dar cursos de medicina e o bastonário, na altura, criava um conjunto de bloqueios ao governo socialista.

O que era o bastonário da Ordem dos Médicos naquela altura?

Sim, não será difícil de perceber pelo vídeo.

Era Miguel Guimarães, agora deputado do PSD. Mas cá temos guião e edição de vídeo da responsabilidade do grupo parlamentar do PS, nos principais papéis André Pinotes Batista e José Carlos Barbosa.

Ou Barbosa.

O Barbosa, ó Barbosa.

Ó Barbosa.

Isto vai fazendo caminho. Ainda há aqui umas coisas a limar, não há uma naturalidade na representação, mas a narrativa já lá está.

Chamo-vos.