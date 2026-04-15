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Momentos de Glória.

Momentos de Glória, já vamos ao duelo do ano.

Então.

Toda a gente está à espera. Ainda não se fala de outra coisa. Pacheco Pereira versus André Ventura. Mas primeiro começamos por alguém que anda aí a querer calar os deputados do CHEGA.

Estamos aqui vários deputados e nenhum de nós deve achar normal que quem está a assistir a esta comissão mande calar um deputado, seja ele qual for. Eu não admito isso. Seja um deputado do CHEGA, e teria a mesma opinião se fosse um deputado de qualquer bancada aqui presente. Isso aconteceu agora.

Isto aconteceu numa comissão parlamentar e o deputado Nuno Gabriel, do CHEGA, queixou-se de ter sido mandado calar por alguém que assistia aos trabalhos. A resposta da presidente da comissão foi esta:

Muito obrigada, senhor deputado. De facto, nós apercebemo-nos de um chiado. Estivemos aqui, não me apercebi de onde é que tinha partido e como não me apercebi de onde é que tinha partido não podia estar a afirmar, mas o senhor deputado está mais próximo e de facto dizer às pessoas que tem regras para se assistir aqui às comissões e se não as cumprirem, terão que se retirar da sala.

Não há cá chiados.

Chiados. Ouviu-se um chiado, mas não se identificou o autor do chiado. Ficamos sem saber quem é que mandou calar o deputado do CHEGA, mas sabemos que se alguém calar André Ventura, já há substituto.

Agora vou falar como o André Ventura fala, alto e bom som.

Isso não consegue.

Consigo.

Não consegue.

Consigo.

Tem que acelerar muito. Não perca tempo também.

Consigo.

Ele consegue. Pacheco Pereira consegue imitar André Ventura ou talvez não consiga. Mas era inevitável, tínhamos de ir ao grande duelo Pacheco Pereira contra Ventura. E do que se falou no debate? Essencialmente de pallas.

Porque nós criámos, e o Pacheco Pereira tem alguma responsabilidade nisso politicamente, porque criámos uma classe política dirigente em Portugal que só conseguiu ver vantagens no que aconteceu, ficou com pallas nos olhos, nos ouvidos e em todo lado.

Pallas em todo lado e muitas pallas ainda estavam por vir.

E as pallas. Só tem pallas. Dorme com o Salazar e acorda com o Salazar.

E o que é que André Ventura quer?

Eu nasci em 1983. Nunca askei a ditadura pra nada. O que eu quero é que vocês deixem de ter pallas nos olhos. É só isso. Vocês, a esquerda intelectual, só conseguem ver uma parte da história. É só isso.

E porque eles não estão a ver bem? É porque?

Chegaram um bocado e tiveram que se matar a trabalhar, porque o Estado comunista português abandou. Não, é as pallas que têm nos olhos.

As pallas. E Pacheco Pereira ainda tentou resistir a esta avalanche de pallas.

Eu luto é contra as pallas de pessoas como o senhor, que andam há anos a brincar com o que está a acontecer.

Mas André Ventura não desistiu.

Eu, ao contrário de si, não tenho pallas. Vejo a corrupção nos dois lados. Os senhores só veem num lado e isso é que está errado.

Essa história das pallas é para aqueles do YouTube que já prepararam: "Ventura arrasa Pacheco Pereira". E no TikTok e por aí adiante. As pallas não pegam, sabe por quê?

Mas têm, Pacheco Pereira. Eu até já li coisas suas, mas têm.

As pallas não pegam, mas tem pallas, não tem pallas. Tantas pallas merecem que a esquerda das pallas tenha um nome. E André Ventura já escolheu um.

Sabe o que é errado? É quando a esquerda se torna de tal forma paleolítica que não consegue ver que a violência da extrema-esquerda também gera expropriações.

Pois, então a esquerda das pallas é a esquerda paleolítica.

O que eu sei é que à pala disto fizeste Momentos de Glória.

É verdade.

Palmas para as pallas.