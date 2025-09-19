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Que dia é hoje? 31 de dezembro? Hoje é sexta-feira, não é nada.

É julho, é outra vez julho.

O Paulo está comigo. Eu sinto que ele me percebe melhor do que vocês todos, deixe-me já dizer. Que mês é hoje, Paulo?

Ora bem, hoje deve ser agosto.

Sim, por acaso já tem um cheirinho a agosto. E eu a dizer julho. Fim de julho. Exato. Hoje é que é dia 31 de julho, porque depois é que entra agosto. E que bom que é sexta-feira.

Toma, Paulo.

Também tu, Rita. Também eu, sim. Também me apanhou. Nada é perfeito, não é, Paulo? Onde é que tu estás? Posso saber? Debaixo de uma ósmanaz. Não podemos saber?

Estou em Braga.

Pensei que estivesses na Dinamarca. Então estás perto de Felgueiras, mais ou menos.

Exatamente. Aliás, tu enviaste-me para aqui precisamente para fazer a reportagem.

Exatamente, para poupar tempo.

O nosso enviado especial em Felgueiras.

O teu enviado especial. Vamos errar bem. Vamos é começar. Estamos aqui em Gonha, aparecemos. Vamos conhecer o movimento Agora Felgueiras da coligação PSD/CDS-PP, mais precisamente o candidato à Junta de Freguesia de Pinheiro, o Nuno, que é um corpo destituído de toda a emoção que existe.

Chamo-me Nuno, nascido e criado há 46 anos nesta freguesia. Hoje dou um passo em frente. Apresento-me como candidato à Junta de Freguesia. Não caminho sozinho. Ao meu lado está uma equipa de pessoas da terra, pessoas reais, com os mesmos desafios, os mesmos valores e o mesmo amor por Pinheiro.

Gosto sempre de pessoas reais. Sim, ainda bem que ele avisa. Podia ser inteligência artificial, como a outra ministra. E ainda bem que ele avisa que são pessoas reais com amor por Pinheiro, porque ao ouvi-lo parece um bot. Caso perca como presidente da junta, o Nuno pode ser o GPS, o aparelho. O Nuno é a única pessoa que se me dissessem que um dia em Felgueiras foi levado por um OVNI, onde lhe puseram um chip e lhe deram quatro pares de talos e ficou gago durante 30 minutos, eu acreditava.

E eu acreditava que tu acreditavas.

Mas claro, agora vocês querem saber mais sobre a equipa, que o rodeia. As pessoas reais.

As equipas são fundamentais.

Até para terem a certeza que não são aspiradores. Não vi ninguém, mas ele fala sobre eles.

Não somos profissionais da política, somos profissionais da vida. E isso é a nossa força.

Claro.

Esta candidatura é uma alternativa séria, credível e próxima. Representamos mudança com responsabilidade, com propostas reais e com a certeza de que Pinheiro pode e merece mais.

Pinheiro pode.

Tanta coisa para dizer.

Exato, é muita coisa. Sabemos que são profissionais da vida. Eu sei, é vago. Cuidado. Mas desde que tenham vida, no fundo, já não pedimos muito mais, senão vida. Ainda assim, com certeza, ele vai mostrar alguma emoção ao falar de um sítio que lhe é muito querido, a Nossa Senhora da Aparecida, um cantinho perto do céu de Felgueiras, em Pinheiro.

Há lugares que nos tocam na alma e a Senhora Aparecida é um deles. É o cantinho mais perto do céu de todo o concelho de Felgueiras. Vamos dar-lhe o destaque que merece, porque quem sobe à Senhora Aparecida não esquece. Pinheiro tem tudo. Acreditar é o começo, fazer é o que nos distingue.

E as coisas saem naturalmente.

Naturalmente. Não, é espontâneo.

Sai do coração. Parece que aprendeu a ler ontem, não foi? Mas aprendeu a ler bem.

Lê muito bem, o Nuno.

O Nuno parece um vídeo que foi feito num momento por inteligência artificial sobre um assunto polémico no YouTube. Quando sem querer vão lá dar. Agora vamos deixar o Nuno de Pinheiro em paz e vamos até a outra freguesia, a união de freguesias com os nomes mais engraçados que eu vi esta semana. É a União de Freguesias de Pedreira, Rande e Cernande.

Rima.

Desculpem. Vamos conhecer a Olga Pinto.

Caras e caros conterrâneos da Pedreira, Rande e Cernande. Chamo-me Olga Pinto, sou natural de França e resido nesta terra desde tenra idade. Temos ter a atenção que merecemos, além dos períodos eleitorais, em que se fazem obras à pressão. Não te conformes. Agora Felgueiras, agora Pedreira, Rande e Cernande.

Não te quê? E agora café, Olga. Pedreira, Rande e Cernande. Eu não me canso de dizer, bebam café, bebam quatro cafés antes de gravar, por favor, senão parece que vão ter uma quebra de tensão. A Olga, candidata à Junta de Pedreira, Rande e Cernande, está a precisar de uma Sande para acabar o texto. Desculpem este parvo. É parvo, mas é sexta-feira, quero lá saber.

Muito giro. Faz-me lembrar o Hermano.

Continua. Vamos agora para outra freguesia, porque quero dar-vos a conhecer João Carlos Oliveira através do seu hino, através da música. E sim, ele é candidato à Junta de Freguesia Vila Cova da Lixa e Borba de Godim. Vamos ouvir. Como é que é a junta? Já vai.

Vila Cova da Lixa.

Sim, exatamente.

E Borba de Godim.

Borba de Godim, sim.

Agora nossa Lixa, unida a cantar. Com João Carlos Oliveira vamos juntos avançar.

Para.

Na voz da nossa gente.

Muito giro.

Na força da união. É Lixa que renasce com coragem e paixão.

Mas fica no ar. Depois fica. Vocês ainda não ouviram nada. E não recorreram ao TAI, como todos os outros. Exatamente. Como tantos fazem.

Não sabes se não foi ele o autor da música.

Não foi. É Lixa que renasce da coragem e paixão. Vamos, se calhar, continuar a ouvir a música e conhecer melhor o trajeto profissional de João Carlos Oliveira.

Filho desta terra.

Assustei-me agora.

Coração lixense, cantor e bombeiro, sempre tão presente.

Coração lixense, cantor e bombeiro.

Uuuh!

Sempre estão presentes, principalmente o cantor. Esse está muito presente em qualquer pessoa.

Por que ele não canta?

Ele canta mesmo.

Não, mas não canta no hino.

Não canta no hino, mas ele é cantor. O Instagram dele está repleto de vídeos seus a cantar em palco, até com os Anjos, em palco.

Já ganhou.

Mas ele por acaso canta mais músicas italianas.

Ok.

Não sei.

Pensei que era os Ramazzotti, Gianni Morandi.

É um bocado isso. Sim. Mas é italiano. É ópera.

Não, é ópera.

Mas mais vale ouvir mais um bocadinho da música. Já que chegamos até aqui, vocês gostavam de a ver crescer?

Vamos lá então.

Servindo com coragem, cuidando sem temer. Na alma da nossa lixa, só quero vê-la crescer.

Eu sou muito infantil, desculpem. O que é que tu pensaste ao ouvir? Eu não sei, eu acho graça querermos vê-la crescer, a lixa.

Vê-la crescer, a lixa, claro. Quem não quer ver a lixa a crescer?

E não queremos ouvir mais? Queremos ou não queremos? Paulo Ferreira, queremos ou não queremos? Braga.

Obviamente que queremos, não sei o quê, mas queremos obviamente.

Agora felgueiras, é a nossa razão.

Isto acelera.

Dar futuro à lixa, com garra e com ação.

Isto está muito giro. Viram o que eles fizeram? Dar futuro à lixa com garra. Vocês estão a perceber? É uma lixa.

Lixar com garra.

Sim. O ambiente está bom, mas tenho de cortar com a senda musical. Porque se há coisa que nós gostamos é quando os outros se enganam, principalmente quando esse erro é transmitido na TV. E esta semana, agora tivemos o Ventura aqui a estragar. O José Cid.

Não, eu acho que era mesmo o José Cid.

E ouvimos Rui Casanova a fazer piadas sobre o assunto.

Não.

Estou a brincar, claro que não. Mas tu ias falar de José Luís Carneiro. Exatamente. José Luís Carneiro, que numa ação de campanha em que mostrava o seu apoio à candidatura do atual presidente da Câmara da Amadora, o até bem conhecido Vítor Ferreira, trocou o seu nome.

Que o Estado Novo é também uma ameaça não só à democracia, mas à oposição.

Agora, neste momento, eu estou aqui para tratar das eleições autárquicas e para fazer do Vítor Ferreira, dar todo o nosso apoio a ele e também o enorme trabalho que foi feito pela Carla Tavares.

Coitada.

Mas acertou na Carla.

Acho que sim. No entanto, se há coisa que aprendemos esta semana foi com o candidato à Câmara de Paredes, Mário Rocha. Íamos acabar assim a semana, não era? Claro que sim.

Tu não és desse tempo.

Mas claro que não sou desse tempo, e ainda bem. Ainda bem. Olha o que é que eu ia cantar. Mas eu não é preciso ser do tempo para conhecer a música. Também conheço a ópera e não és do tempo de Mozart. E gostas. Ópera, vejam lá.

Modern Talking é melhor que Mozart.

Então bom fim de semana.

Adeus. Beijinhos.

São ambos bons. Tudo acaba bem, quando acaba bem. Bom fim de semana, boa sexta-feira, bom julho, bom final de julho.