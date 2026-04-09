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Ai que já me esquecia do "Momentos de Glória", veio completamente inesperado.

Hoje começamos por uma conversa entre diferentes gerações, o surfista João Kopke e o tio Manel. A ideia era falar sobre surf, mas a conversa levou-os para outras praias.

Tio Manel, sabe o que é surf?

Servo?

Isso.

Servo?

Surf.

Serp. Tinha muita gente que até se chamava Serp. Tony Serp. Tinha Serpes aqui.

Então a gente vai fazer surf, com F.

Serp, com S.

É isso que a gente vai fazer, é surf. Agora a gente vai fazer surf.

Sim, é.

Não sabe o que é, pois não?

Não. Pronto, não estou a ouvir nada.

Mas é isso que a gente vai fazer.

Pode ser uma salada de alface, pode ser uma salada de tomate, pode ser qualquer coisa.

Muito querido.

Surf, serve, serp. Mas isto não é bem uma conversa, é como se diz agora, é uma experiência. Se há sons que nos deixam assim, bem-dispostos, há outros que até arrepiam.

Cada vez que se ouve Donald Trump, e sabe Deus a quantidade de vezes que eu ouço Donald Trump há 10 anos, cada vez que se ouve Donald Trump durante mais do que 10 minutos, é como ouvir uma pessoa a arranhar um quadro de giz. A repetição, a falta de coerência. Donald Trump foi salvo durante quase uma década pelo fato do Twitter ter um limite de caracteres, porque hoje em dia já não tem esse problema e nós vemos paredes de texto, não podia estender-se desta maneira. Mas ao nível dos comícios, foi salvo pela era em que nós vivemos, em que nós para fazer uma peça para o telejornal temos que escolher a altura em que o Donald Trump fez sentido. E portanto, é sempre melhor do que escolher a totalidade. Nós agora não continuamos a ouvi-lo, porque ele continua a dizer a mesma coisa. Eu não estou a ouvi-lo agora e posso apostar que ele ainda não acrescentou nada de novo, mas ele é salvo pela nossa era de vídeos curtos. Mas Donald Trump foi salvo por isto, porque nós tentamos tirar daqui a lógica. E nesse processo, a que alguns americanos chamam sane washing, ou seja, passar um pano de sanidade mental em Donald Trump, acabamos por disfarçar esta total e completa loucura.

Mas sabe onde é que toda a gente, com certeza, era capaz de entender o que Trump quer dizer?

Onde?

Na "Casa dos Segredos".

No Algarve?

No Algarve tem casino? No Estoril. Tem casino no Estoril?

Sim.

Estoril é Algarve?

Sim.

É como outro dos dinossauros.

É o Meles que diz. Mas agora imaginem que a noite no casino até corre bem, vai jantar fora e depois como é que é? Quem é que paga a conta?

Eu pago. Não, desculpa, eu pago. Não, desculpa, hoje sou eu a pagar. Não, desculpa, hoje eu pago.

O gás paga. Se não és tu que pagas.

Mas como assim? Mas o que é isto? Nós nunca chegamos a esta parte. Mas como assim é o gás que paga? Mas vocês agora são as minhas gajas para eu vos andar a bancar? Estamos sempre em desacordo, agora do nada chegaram a um consenso. É as menininhas, olha, fizeram um casalzinho, agora são os amiguinhos. "Paga ele, paga." Mas pago eu por quê? Desculpa lá. Nós não estamos sempre em desacordo, agora sou eu que pago? Mas é o quê? Agora é sair para vos bancar, queres ver? Todo o respeito e tal, vocês são meus amigos e coisa, mas olha, nunca mais me chamem pra nada, não contem mais comigo, vão pra casa e tu nunca mais me fales, tu também. E tu também és outro. Foda-se! Olha agora.

E se, ao contrário destes, não houver ninguém que se chegue à frente pra pagar, a solução é pôr na conta do Tininho.

Estás bom ou não?

O que andas aqui a fazer?

Estou aqui a almoçar.

A almoçar?

Claro.

Não tens aqui até restaurante?

Não tem. Aqui é onde se come melhor nesta zona toda.

Tipo o quê?

Olha, pra entrada, uma lagostazinha suada, parece que saiu da sauna. Coisa maravilhosa. Depois um arrozinho de lampreia do rio Minho. Ui, olha, daqui. Pra terminar, um cabritozinho assado, do melhor que eu já comi na vida.

E xarope.

Vinho da casa aqui, sabe o que é? Barca Velha. Ui, ai, não.

E quanto é que pinga? Quando é que pinga no fim?

Não pinga nada. Aqui no fim, quando vem a conta, tu dizes para meter na conta do Tininho.

Tininho?

Pois, pois claro.

Eu te digo uma coisa, eu aproveitava isso. Mas eu sou um pisca a comer. Sabes como é.

Pois nota-se.

Parece que o Gelo e o Eduardo Madeira querem competir com o Isaltino Morais.

E querem passar-lhe a fatura.

Querem saber o nome do restaurante? Estavam à porta? Câmara Municipal de Oeiras.