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Está no ar o "Momentos de Glória", sempre com a Rita Camarneiro. Bom dia, Rita.

Muito bom dia, tudo bem com vocês?

Olá, Rita. Bom dia, tudo ótimo.

Quarta-feira. Não há nada a dizer, não é?

Nada.

Nada. Segunda a mais.

Vamos tentar ignorar esse facto.

Eu até gosto de ter quartas-feiras. Bom, hoje vamos até Trás-os-Montes, mais concretamente a Vila Real, até à freguesia de Vila Marim, conhecer Bernardo Góis.

Meu nome é Bernardo Góis e sou candidato do Chega à presidência da Junta de Freguesia de Vila Marim. Amo esta terra.

Bernardo ama a sua terra e por isso tem muitas propostas para Vila Marim. Vamos ouvir algumas.

Nosso campo de futebol será transferido para um espaço adequado, longe do cemitério, onde os jovens possam jogar com orgulho e dignidade.

É sim, só não jogam com dignidade porque têm a pior claque de sempre. O clube já não sabe se há de contratar um apanha-bolas ou um espanta-espíritos.

Um espanha-bolas.

Eu acho é que deve ser desagradável passar a vida a ir buscar a bola ao cemitério.

Sim, verdade. Isto é realmente um problema, porque a equipa está convencida que as tarjas de apoio são um descanse em paz. Vamos ouvir mais propostas.

A nossa freguesia terá finalmente uma casa mortuária à altura das pessoas, em frente à casa do senhor padre. Um espaço de respeito nos momentos mais difíceis.

Imaginem o trabalho da pessoa que vai mostrar a casa ao senhor padre pela primeira vez. "Bom, senhor padre, a vista é lindíssima, um sossego, vista desafogada". Depois estivemos a pensar e vai mesmo acontecer. Construir aqui neste terreno, está a ver, a casa mortuária. O senhor padre sabe jogar à bola. É que pode aproveitar a boleia das carrinhas funerárias e vai direto para o campo da bola. Vamos ouvir mais

Calçetar as bermas da estrada entre Aguedés e Galegos, requalificar os regadios e recuperar o rego do concelho, devolvendo à água o lugar que lhe pertence como riqueza e não como problema.

Tu tinhas de pegar nisto.

Uma ação infantil, não é? Requalificar os regadios e recuperar o rego do concelho. Não podia não era deixar de lado isto. Ainda estive a ver se percebia como é que estava o rego de Vila Marim para precisar de recuperação, se estava seco ou se estava como o rego de um ciclista, encharcado. Desculpem, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Mas quem é de lá sabe como está o rego, de certeza.

Sabe? Saberá.

Saberá, claro. Daquelas coisas que se sabe logo. Bernardo Góis não deixa nada de lado e a lista de feitos que propõe fazer é tanta, que ainda fez um insert no vídeo com mais uma proposta e acho que vão perceber onde foi.

A requalificar caminhos para defesa contra os incêndios, a recuperar acessos nas aldeias.

Limpar valetas e gateiras.

Cuidar de cada recanto.

A recuperar.

Era uma voz do além.

Limpar valetas e gateiras. Eu adorava que pudéssemos ouvir outra vez só para ouvir o gateiras, porque eu gostava de saber, só para ver se é mesmo gateiras que ele diz. Vamos ouvir.

A requalificar caminhos para defesa contra os incêndios, a recuperar acessos nas aldeias.

Limpar valetas e gateiras.

Cuidar de cada recanto.

Gateiras. São gateiras! Ele fez um insert, porque deve ter esquecido de limpar as valetas e gateiras. Bom, eu não sei, não me vou alongar muito nisto, porque vem aí uma série com vários episódios, que começa com uma descarga de feno.

Bom dia, estamos aqui em Vila Marim, fazer uma descarga de feno, que foi gentilmente oferecida.

Bernardo Góis tratou de angariar feno para alimentar os animais e oferecer à população de Vila Marim, nomeadamente aquela que se viu afetada pelos incêndios, e a divulgação passou pelos 20 vídeos que fez sobre o assunto.

Todos os dias, das 17 às 19, vamos estar aqui. Por favor, venham buscar feno, vamos alimentar os vossos animais e vamos para a frente todos juntos, unidos, vamos para a frente.

Muito bem, venham buscar feno das 17 às 19, fica o alerta, mas se calhar vale a pena trazer outro vídeo a reforçar.

Eu.

Enquanto houver.

Enquanto houver. Eu vou estar aqui, o senhor Eduardo também, vamos estar aqui para vos receber. Por favor, venham buscar o vosso feno. Obrigado.

Bernardo parece já aflito com o feno. Faz outro vídeo, mas desta vez com alguns colegas seus do partido, nomeadamente o Luís Paulo Fernandes, que conhecemos no programa de ontem. Mas vamos só ouvir o Bernardo, porque já chega de Luís Paulo para esta semana.

Muito obrigado ao senhor deputado do Chega, Luís Paulo. Muito obrigado ao senhor assessor, engenheiro Viana, e muito obrigado ao senhor Eduardo Mota pela disponibilidade de toda a logística que é necessária para distribuir os fardos. E agora, mais uma vez, por favor, apelo, venham buscar os fardos. Muito obrigado a todos.

Daí que são sem saída.

É o fardo do homem branco.

Havia feno a mais, eu acho que era isso. Entretanto, Bernardo começa a receber pessoas que lá vão buscar feno, finalmente. E filmou-as a todas a agradecer. Enfim, ao chamado feno envenenado, recebes feno em barda, mas em contrapartida apareces nas redes sociais da campanha de Bernardo Góis pelo partido Chega. Eu selecionei uma pessoa que foi lá buscar feno e vou dar-vos o contexto. Eles estão a carregar feno com uma empilhadora gigante para cima da carrinho de caixa aberta deste senhor. Vamos ouvir.

Toda devagar.

Amigo Pimenta.

Traga-me tudo.

Veio buscar aqui o feno. Obrigado.

Obrigado eu, pela ajuda.

Forte abraço. Estamos aqui para servir. Forte abraço.

Obrigado.

Obrigado eu por meterem partida a carrinho, quase. Obrigado pelo feno, amigo Pimenta. O amigo Pimenta não parecia muito feliz, mas bom, vamos acabar isto, não sem antes lembrar.

Obrigado a todos e em breve vamos pôr aqui o horário para fazerem o favor de virem aqui buscar o feno que tanto jeito nos vai dar a todos. Muito obrigado.

Pronto, e havia muito mais feno para dar.

Venham buscar o feno, por favor.

Isto foi recente, foi no início de setembro, por isso ainda lá está o feno, que era tanto.

Foi depois dos incêndios, certamente.

Venham buscar o feno.

Sim, mas era demasiado feno. Era feno a mais para Vila Marim.

Feno de Portugal.

E foi mais uns Momentos de Glória. Boa quarta-feira. Boa quarta-feno.