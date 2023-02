"Era o jogo de uma vida, o culminar de um todo": entrevista a Mónica Jorge, diretora do futebol feminino nacional

Mundial, evolução do futebol feminino, próximas metas, Francisco Neto, a possibilidade de jogar que nunca teve: entrevista a Mónica Jorge. The Best Messi, aVARias da jornada e o recorde de Djokovic.