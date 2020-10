Giro, Fórmula 1 e o que se passa em Alvalade

O presente e o futuro de João e Rúben depois do Giro, com entrevista ao ex-medalhado olímpico Sérgio Paulinho. O bom e o mau em Portimão na Fórmula 1. A suspensão de Miguel Albuquerque no Sporting.