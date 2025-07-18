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É, Carla?

Então não é que Donald Trump quer mudar a receita da Coca-Cola.

Pois é.

Pois é. Eu comecei a ver uns comentários e não percebi o que a Coca-Cola tinha a ver com o Trump.

Tu tens que ir verificar a fonte pra saber se aquilo é mesmo verdade.

Não, mas ele disse mesmo, não é?

Ele anunciou: "Estive a conversar com a Coca-Cola sobre usar açúcar de cana verdadeiro na cola dos Estados Unidos da América e eles concordaram". E depois diz mais: "Vai ser um ótimo passo pra eles, vocês vão ver, é muito melhor". E isto na rede social do Donald Trump.

E soaram os alarmes.

E soaram os alarmes.

Então vai ter açúcar a Coca-Cola?

A cana de açúcar. E a empresa está a tentar passar entre os pingos da chuva. Fez um comunicado a agradecer o entusiasmo do presidente e a dizer, isto pode parecer um nome muito complexo, mas atenção que o xarope de milho, que é aquilo que é utilizado, é um adoçante muito seguro, tem praticamente a mesma quantidade de calorias que o açúcar de mesa e é metabolizado da mesma forma pelo corpo. Por que isso é embaraçoso? Quer dizer, há várias razões, mas a Coca-Cola tem uma história, que a própria empresa nesta altura admite, que é o maior desastre de marketing de sempre. Nos anos 80, em 85, mudou a quantidade de xarope de milho nas bebidas, dizem as más línguas da altura, muito provavelmente por causa dos preços, que eram mais baixos do que o açúcar da altura. Até porque não foi só a Coca-Cola, também a Pepsi mudou, mais ou menos na mesma altura, para um sabor mais suave e adocicado. Isto correu mesmo muito mal. A empresa fez campanhas de marketing enormes, anúncios na televisão a falar da New Coke. Os consumidores odiaram. Só 13% é que gostaram do sabor e até Fidel Castro aproveitou a água suja do imperialismo e disse, na altura, que isto era um sinal da decadência do capitalismo norte-americano. As pessoas queixavam-se de tudo. Era demasiado doce, faltavam borbulhinhas, o sabor era uma tragédia, foi uma coisa que se foi dizendo na altura. Os escritórios da Coca-Cola dizem que recebiam cerca de 1500 chamadas por dia de consumidores insatisfeitos e até alguns disseram que iam levar o assunto a tribunal. Não foi preciso. Esta nova Coca-Cola sobreviveu 79 dias, foi descontinuada e foi relançada a Coca-Cola Classic. Agora, Trump quer fazer da Coca-Cola grande outra vez.

Não, e a única ideia de Trump é que ela seja inteiramente produzida a partir das matérias-primas norte-americanas, ponto.

Para evitar importações.

E ficar mais caro. Ora pronto.

Se for preciso, ele vai destruir uma marca dos maiores ícones mundiais dos Estados Unidos e do capitalismo.

Ele podia impor a sua vontade em reuniões com a Coca-Cola, mas não publicamente.

"Vocês vão adorar".

E causa evidentes embaraços. Olha, passamos do açúcar pra os meles, não é?

É verdade, quem está metido num grande embaraço, e a história, de facto, tornou-se viral de uma forma impressionante nas redes sociais, como poucas. Sobretudo no Twitter, que é basicamente aquele momento do concerto dos Coldplay, em Boston, nos Estados Unidos, em que há uma kiss cam. Kiss cam são aquelas câmeras que andam nestes eventos públicos, sobretudo em eventos desportivos. Isso acontece muito no basquetebol. Uma câmera que vai filmando os casalinhos.

Chama-se kiss cam?

Chama-se kiss cam, porque a ideia ali é filmar um casal e eles darem um beijo, de alguma maneira. E aquilo, obviamente, a imagem está a ser projetada nos ecrãs gigantes daquele espaço. E aquilo é caso de embaraço. Bom, aqui, neste caso, nos Coldplay, Boston, há um casal que é filmado precisamente numa kiss cam. Ele está a abraçá-la por trás, portanto, é um momento de alguma intimidade. E assim que eles aparecem, que eles se veem nos ecrãs gigantes ali do concerto, há um embaraço evidente, escondem-se os dois de alguma maneira.

Viram as costas à câmara.

Desabraçam-se, viram as costas à câmara e aquilo que, em princípio, serão dois anônimos, serão para nós. Mas trata-se Andy Byron, que é CEO da tecnológica Astronomer, que é uma empresa que vale 1.2 mil milhões, não é pouco. E a sua diretora de recursos humanos, Christine Cabot, ambos casados.

Não um com o outro.

Não um com o outro, obviamente. Já há comunicado de Andy Byron, portanto, o assunto e aqueles sete ou oito segundos viralizaram claramente nas redes sociais. Há aqui dois problemas, obviamente, não só o problema pessoal de cada um, porque são ambos casados e agora estarão certamente a dormir no sofá lá em casa.

A empresa.

A empresa, obviamente. Nos Estados Unidos há regras muito apertadas para relações, muitas vezes hipócritas, como nós sabemos, mas é o que é. Códigos de conduta que impedem relações dentro da empresa. Aqui dá-se o caso de ele ser o chefe direto dela, porque ela é diretora de recursos humanos e, portanto, reportará diretamente ao CEO, como é das boas práticas, e ela entrou no cargo há nove meses. E portanto, há aqui dois problemas pra resolver: um empresarial, outro pessoal. As piadas estão à solta completamente. Gostámos particularmente do trocadilho do single.

Que funciona melhor em inglês.

Funciona só em inglês.

Os Coldplay não lançam um single há muito tempo e agora lançaram dois ao mesmo tempo. Single, claro.

Aqui o single é pra solteiro, funciona com solteiros.

Fizeram dois solteiros ali.

Há um comunicado já de Andy Byron também. Pede desculpa, diz que está muito envergonhado e pede alguma privacidade agora pra pensar nos próximos passos, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. A ainda mulher de Andy Byron já tirou das redes sociais, da sua conta de Facebook, o apelido de casada, Byron. E isto é um divórcio que pode valer muitos milhares de milhões, de alguma maneira, porque obviamente que ele é uma pessoa com posses, digamos assim.

Que não pensou que talvez não fosse boa ideia ir a um evento como um concerto.

Um concerto de Coldplay, que é uma coisa discreta. Aliás, o Chris Martin, quando os viu aparecer na tela gigante lá no estádio e percebeu a reação deles, ele disse: "Bom, ou estão a ter um caso ou são muito tímidos". Acertou na primeira opção.

Mas ele disse isso?

Ele disse lá em direto. Ele estava a comentar aquilo em direto.

Acertou na primeira hipótese.

Acertou na primeira: "Estão a ter um caso".

Olha, nós estamos a ver as imagens aqui nas nossas televisões aqui no estúdio e, de facto, grande embaraço.

É um enorme embaraço. Atenção, kiss cams a embaraçar pessoas são divulgadas de vez em quando aparecem nas redes sociais. Porque às vezes são situações em que aquelas duas pessoas que estão ali não são um casal, enfim, não têm nenhum relacionamento. Há casos em também que se nota que houve ali um aproveitamento de um deles para dar o primeiro beijo.

Exatamente. E às vezes ficam pendurados, também fica embaraçoso.

E às vezes ficam pendurados. Há um que quer e o outro não responde da mesma maneira. E portanto, isso é normal, mas neste caso, enfim.

Mete milhões. Desta vez mete milhões.

Mete muitos milhões e muitos problemas à mistura.