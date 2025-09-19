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Não se fala de outra coisa de Emmanuel Macron, que quer provar em tribunal que a mulher Brigitte não é um homem.

Mas isto arrasta-se.

Arrasta-se. O presidente francês e a mulher decidiram levar a tribunal nos Estados Unidos a batalha contra a influenciadora norte-americana Candace Owens, por rumores sobre o gênero de Brigitte Macron. Um rumor repetido por vozes da extrema-direita, de que Brigitte não é biologicamente uma mulher. O casal diz que quer acabar de uma vez com esta narrativa, com esta desconfiança, porque continuam a existir fotografias ou é a posição.

Sim, há vídeos.

A roupa, isto tudo.

Eu sou invadida por coisas dessas.

Segundo Tom Claire, o advogado da família, que deu uma entrevista à BBC, o casal vai apresentar provas fotográficas e científicas para demonstrar a falsidade da acusação difundida por esta comentadora e influenciadora norte-americana, que tem milhões de seguidores online e que tem insistido em público nessa teoria de que a primeira-dama teria nascido homem. Ele diz que será um processo doloroso, mas necessário. De acordo com o advogado, Brigitte considera as insinuações incrivelmente perturbadoras, mas decidiu enfrentá-las de frente e garante que a família está disposta a apresentar documentos, testemunhos periciais e até fotografias de Brigitte grávida e a criar os filhos, se for preciso. Diz que é perturbador, mas que ela está determinada e quer encerrar este capítulo de uma vez por todas. O caso, de fato, arrasta-se já há meses, há largos meses mesmo, diria até mais de um ano, se calhar, nas redes sociais. E tem afetado não apenas a primeira-dama, mas também a vida do presidente francês. Neste podcast da BBC "Fame Under Fire", o advogado do casal diz que como qualquer pessoa que tenta equilibrar a vida profissional com a familiar, quando a família é atacada, isso desgasta. O presidente não é imune a isso. Candace Owens, através da equipe de advogados, já pediu a anulação da queixa, mas para o casal presidencial francês, o objetivo está definido: é por fim, de uma vez por todas, aos rumores sobre o gênero da Brigitte Macron.

Mesmo que agora se fale muito, se fale ainda mais.

Pois é, o tal efeito Streisand. Mas, na verdade, também as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que dizem.

Exatamente. Não é dizer, lançar este rumor e deixar a coisa circular.

E alimentar e depois esperar que tudo passe ou pelo menos instalar essa dúvida. E há, por um lado, uma necessidade de responsabilizar as pessoas. Todos nos lembramos também do caso do Barack Obama, que diziam que não tinha nascido, dos birthers, que ele não tinha nascido em território norte-americano, o que o impediria de se candidatar, de ser presidente. E durante anos, essa versão acabou por se instalar.

Agora esta insinuação é muito mais grave.

Isto se calhar faz sentido, parece uma coisa ridícula, mas faz sentido para acabar de uma vez por todas com isso.

Podia-se dizer: "Deixem passar, porque senão vai se falar mais". Mas as pessoas têm que ser responsabilizadas ou deveriam ser responsabilizadas por aquilo que dizem.

Cada um com a sua guerra.

Basta de ser degradante.

Completamente.

Chegar a este ponto.

E degradante por quem põe isto a circular.

Claro. E há outra coisa que esses dois casos, este caso agora do Macron e o de Barack Obama, representam, que é a absoluta inversão do ônus da prova. Quem tem que provar é aquele que está sendo acusado. Que é uma coisa um pouco estranha num Estado de direito democrático.

E neste caso, é quem se quer defender.

Eles é que têm que provar, neste caso, ela é que tem que provar que nasceu mulher. Não é quem está a fazer a acusação, sabe-se lá com que dados, que tem que provar a teoria, a tese dela.

Que nasceu homem.

É surreal.

É mesmo. E tu também tens uma história surreal.

Também, muitos sinais dos tempos aqui.

E muito assustadora também.

Muito árduo tempo, assustadora. Estamos ainda a falar das ondas de impacto nos Estados Unidos do assassinato de Charlie Kirk, o divulgador republicano e de Donald Trump, e a cadeia de televisão norte-americana, a ABC, suspendeu o programa de Jimmy Kimmel. Isto na sequência de comentários que o apresentador fez precisamente sobre o assassinato de Kirk. O anúncio foi feito agora pelo grupo de mídia, o Nexstar, que é precisamente dono da ABC, de todas as suas filiais norte-americanas. E a justificação é simples. Segundo o próprio presidente da área de radiodifusão do grupo, diz que os comentários de Kimmel sobre a morte de Kirk são ofensivos e são insensíveis no momento crítico do discurso político nacional. E diz este gestor, não acredita que esses comentários reflitam o espectro de opiniões, pontos de vista ou valores das comunidades locais onde estão localizados. Ora bem, qual foi então o comentário que Kimmel... Kimmel é um dos nomes maiores também da televisão norte-americana, já agora, contextualizar. É um dos apresentadores daqueles programas da noite que, por regra, são recordistas de audiências. Se quisermos fazer um paralelo, é uma espécie de Ricardo, um dos vários Ricardos Araújo Pereira dos Estados Unidos, que tem aqueles formatos de entretenimento à noite. O que ele disse na segunda-feira? Ele disse o seguinte sobre o assassinato de Kirk. Ele disse: "Atingimos novos mínimos no fim de semana com o gangue MAGA", MAGA é o grupo ideológico de Trump, o Make America Great Again, "com o grupo MAGA a tentar desesperadamente caracterizar este miúdo, Tyler Robinson", que é o que está acusado de assassinar Charlie Kirk, "com a tentativa de o caracterizar como alguém que não um dos deles e a fazer tudo o que podem para marcar pontos políticos com isto", fim de citação. Portanto, foi esta a declaração, que me parece, enfim, concorde-se ou não com ela, é uma análise absolutamente pacífica, portanto, não há aqui sequer uma celebração ou próximo disso, se quisermos, da morte de Kirk, mas foi isso que o levou a ser agora suspenso. E é mais um caso, depois da CBS ter anunciado o cancelamento também do Stephen Colbert, exatamente, no final da temporada atual. Isto ainda não relacionado e anterior ao assassinato de Charlie Kirk, o que mostra, de facto, que aquilo que nós entendemos como valores democráticos de liberdade de expressão, estão em causa e estão em causa, neste momento, naquilo que era visto até agora, pelo menos, como a melhor ou a maior democracia.