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Baralhei-me só com a ideia do que aí vem, porque temos muitas prendas. Vem aí a época dos saldos, vem aí a época da troca de prendas.
A época da troca de prendas, repare-se só.
Já se institucionalizou. É verdade. Enfim, o Natal já lá vai, mas até ao Dia de Reis é Natal, o que significa que podemos ser convocados até ao dia seis para oferecer um presente a alguém que ficou esquecido numa lista perdida algures no fundo da mochila.
E qualquer altura do ano é boa para se oferecer livros.
Livros. É verdade. Ou trocar aquele livro que nos ofereceram e pelo qual não temos simpatia absolutamente nenhuma, ou aquele livro que nós já lemos. Bom, para todos esses e mais alguns, o Observador produziu uma lista de 60 livros publicados no último ano. A lista inclui todos os gêneros literários: conto, ensaio e até reportagem, prêmios Nobel, autores portugueses conhecidos, desconhecidos, ficção, ensaio, escolhidos por três apaixonados pela leitura e que colaboram regularmente com o Observador. Alexandre Borges, o Carlos Maria Bobone, a Susana Romana e tantos outros. Enfim, é uma boa fonte de inspiração para quem gosta de ler, para quem está disponível para trocar livros ou quem quer escolher um livro para oferecer a alguém que ficou esquecido no Natal.
Então, o que é que destacas, João Miguel?
Olha, de todos, há um livro que aparece aqui repetido nesta lista e que é do último Prêmio Nobel. Ajuda-me, Bruno.
Ulazzo Krasna Orkadi.
Isso. Como é que se chama o livro? Tem um nome estrangeiro muito complicado.
O livro é um código postal.
"Ersk07769". Muito curioso.
Ficaste curioso?
Fiquei.
Não há aqui muitos nesta lista que-
Li poucos da lista. Eu estive a percorrer.
Também não li muitos desta lista. Há uns que queria ler. Aliás, desta lista até li mais não ficção do que propriamente ficção. Há aqui um livro traduzido por mim.
É verdade! Parece sim.
É o penalty, a história do penalty, da invenção do penalty, escrito por Robert McCrum.
E voltamos à engenharia do Barreiro, é isso?
Voltamos. Mais ou menos. O Barreiro também teve alguns marcadores de penalties exemplares.
E defensores também.
E defensores também. Grande Bento.
Grande Manuel Galcinho.
Que não era nascido no Barreiro, mas é indissociável do Barreiro.
Fez lá muita sua história.
Mas projetou o nome da cidade.
Mas é uma história muito gira esta do penalty, porque foi um avô deste jornalista, que também escreveu no Guardian durante muitos anos, que inventou o penalty. O penalty não fazia parte das regras do futebol e este livro é uma história do penalty, mas também uma história pessoal, da família e do declínio do que aconteceu à família deste autor. E depois há aqui muitos outros que eu tenho muita curiosidade para ler.
Por exemplo, eu tenho muita curiosidade sobre este: "Os Quatro Pontos Cardeais: a Inusitada História da Orientação". Achei graça à ideia de contar a história de uma criatura que não tem sentido de orientação, que somos nós.
E como é que ao longo dos tempos isso foi evoluindo. Há aqui outros que foram muito importantes neste ano, até aqui na nossa área política. Tantas vezes falamos de política, o livro do João Miguel Tavares, do José Sócrates, e também o "Por Dentro do Chega", do Miguel Carvalho, foram dois livros que marcaram este ano na área da não ficção e que mostram que há muito interesse também por estas matérias da atualidade.
Estão a vender muito bem.
Exatamente, até estado nos tops. São um bocadinho também da nossa história recente e que são também importantes como balanço.
Esses guias, o Observador tem também sobre as séries e sobre os filmes. Adoro olhar para isso e perceber o que me falta.
E falta tanta coisa!
Falta tanta coisa. Também é muito interessante o balanço que a Uber fez da sua atividade este ano em Portugal, e que também é um sinal dos tempos, e que também nos mostra como os nossos hábitos de transporte e de consumo se alteraram completamente. Estamos cada vez mais dependentes das plataformas digitais e de quem trabalha nelas, o que às vezes temos alguma tendência para esquecer. Regista alguns recordes muito curiosos. Por exemplo, e deste já se está a falar muito, um utilizador da Uber Eats que realizou mais de 1900 pedidos este ano, o que dá uma média de seis pedidos por dia.
Há comilão.
E um gasto médio por dia superior a €300. Alguém que claramente não tem cozinha e tem muita gente lá em casa.
E tem muito dinheirinho.
É muito interessante.
Quer dizer, €300-
€300 por dia, se calhar é uma ração alimentar.
Estaria a comer comida pronta sempre.
Exatamente.
Hoje em dia pede-se tudo e mais alguma coisa, desde cigarros até coisas de supermercado. Então tá assim, olha lá, €300 por dia, 22 dias úteis laborais.
1900 pedidos. São 1900 pedidos no ano.
Dá €6100.
Pronto.
Por mês.
Claro que não é só comida, mas se falarmos em comida, o hambúrguer é a refeição mais requisitada no Uber Eats. O pico dos pedidos regista-se entre as 19h e as 21h. Interessante também, não surpreendente, mas interessante.
É mais para o jantar.
Relativamente ao transporte, à TVDE, julho foi o mês mais forte, com o maior número de viagens, embora o dia 29 de novembro tenha sido o mais movimentado do ano para esta plataforma. Estás a fazer contas, Bruno, o que isto significa? Black Friday.
Isso. Pensei.
Muito bem. Também estavas a pensar aqui. Também tivemos um fim de semana prolongado.
Pois.
Mas a razão terá sido a Black Friday.
Pode ter sido mais essa. A maior compra registrada no retalho foi de €1400. Foi um iPhone 15 e uma PlayStation 5
Urgências que uma pessoa tem?
Coisas que a pessoa faz falta.
Compras de impulso ou desejo.
Pode ser.
As categorias mais procuradas: mercearia, conveniência e farmácia. E a viagem mais longa foi do aeroporto de Lisboa ao Algarve. Isto dá-nos mesmo muita noção de que nós somos.
Do aeroporto ao Algarve?
Sim.
O que é que haverá no aeroporto de tão urgente?
Não, chegas a Lisboa e queres ir para o Algarve.
Não, de Uber.
Ah, estás a falar de Uber. Ok, viagem.
Sim, claro. Agora no caso é viagem.
Eu estava a pensar em pedidos de comida.
Não.
O que é que poderia haver ali no aeroporto para comer e alguém no Algarve estava cheio de vontade.
Um pastel de belém. É um belo retrato do país também.
Sim. Estas coisas são muito giras. Eu não tenho Spotify, mas quem tem pode ver, olhar para trás. Eu tenho alguma dificuldade quando é para fazer os balanços, e no pop-up nós fazemos sempre um balanço do ano à nossa maneira, e depois tenho dificuldade de me lembrar de tudo aquilo que vi e estas plataformas fazem esse trabalho e ajuda um pouco.
Tu fizeste, Carla? Tu não tens Spotify, não é, Bruno?
Não tenho.
Tu fizeste o wrapped?
Não, eu tenho outra plataforma. Mudei para outra plataforma, o Tidal. Não sei se faz.
Paulo, tu usas Spotify? Eu tenho Spotify.
Fizeste o wrapped?
Ainda não fiz, mas o meu está muito contaminado com a utilização da minha filha.
O meu também é.
E portanto, digamos que ela consome 80% do tempo de Spotify e eu os 20%. Portanto vai-te dar uma idade musical muito baixa.
Muito baixa, mais rejuvenescida.
Deve ser o tipo mais jovem no Spotify.
Não, eu também era muito jovem quando tinha Spotify.