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Baralhei-me só com a ideia do que aí vem, porque temos muitas prendas. Vem aí a época dos saldos, vem aí a época da troca de prendas.

A época da troca de prendas, repare-se só.

Já se institucionalizou. É verdade. Enfim, o Natal já lá vai, mas até ao Dia de Reis é Natal, o que significa que podemos ser convocados até ao dia seis para oferecer um presente a alguém que ficou esquecido numa lista perdida algures no fundo da mochila.

E qualquer altura do ano é boa para se oferecer livros.

Livros. É verdade. Ou trocar aquele livro que nos ofereceram e pelo qual não temos simpatia absolutamente nenhuma, ou aquele livro que nós já lemos. Bom, para todos esses e mais alguns, o Observador produziu uma lista de 60 livros publicados no último ano. A lista inclui todos os gêneros literários: conto, ensaio e até reportagem, prêmios Nobel, autores portugueses conhecidos, desconhecidos, ficção, ensaio, escolhidos por três apaixonados pela leitura e que colaboram regularmente com o Observador. Alexandre Borges, o Carlos Maria Bobone, a Susana Romana e tantos outros. Enfim, é uma boa fonte de inspiração para quem gosta de ler, para quem está disponível para trocar livros ou quem quer escolher um livro para oferecer a alguém que ficou esquecido no Natal.

Então, o que é que destacas, João Miguel?

Olha, de todos, há um livro que aparece aqui repetido nesta lista e que é do último Prêmio Nobel. Ajuda-me, Bruno.

Ulazzo Krasna Orkadi.

Isso. Como é que se chama o livro? Tem um nome estrangeiro muito complicado.

O livro é um código postal.

"Ersk07769". Muito curioso.

Ficaste curioso?

Fiquei.

Não há aqui muitos nesta lista que-

Li poucos da lista. Eu estive a percorrer.

Também não li muitos desta lista. Há uns que queria ler. Aliás, desta lista até li mais não ficção do que propriamente ficção. Há aqui um livro traduzido por mim.

É verdade! Parece sim.

É o penalty, a história do penalty, da invenção do penalty, escrito por Robert McCrum.

E voltamos à engenharia do Barreiro, é isso?

Voltamos. Mais ou menos. O Barreiro também teve alguns marcadores de penalties exemplares.

E defensores também.

E defensores também. Grande Bento.

Grande Manuel Galcinho.

Que não era nascido no Barreiro, mas é indissociável do Barreiro.

Fez lá muita sua história.

Mas projetou o nome da cidade.

Mas é uma história muito gira esta do penalty, porque foi um avô deste jornalista, que também escreveu no Guardian durante muitos anos, que inventou o penalty. O penalty não fazia parte das regras do futebol e este livro é uma história do penalty, mas também uma história pessoal, da família e do declínio do que aconteceu à família deste autor. E depois há aqui muitos outros que eu tenho muita curiosidade para ler.

Por exemplo, eu tenho muita curiosidade sobre este: "Os Quatro Pontos Cardeais: a Inusitada História da Orientação". Achei graça à ideia de contar a história de uma criatura que não tem sentido de orientação, que somos nós.

E como é que ao longo dos tempos isso foi evoluindo. Há aqui outros que foram muito importantes neste ano, até aqui na nossa área política. Tantas vezes falamos de política, o livro do João Miguel Tavares, do José Sócrates, e também o "Por Dentro do Chega", do Miguel Carvalho, foram dois livros que marcaram este ano na área da não ficção e que mostram que há muito interesse também por estas matérias da atualidade.

Estão a vender muito bem.

Exatamente, até estado nos tops. São um bocadinho também da nossa história recente e que são também importantes como balanço.

Esses guias, o Observador tem também sobre as séries e sobre os filmes. Adoro olhar para isso e perceber o que me falta.

E falta tanta coisa!

Falta tanta coisa. Também é muito interessante o balanço que a Uber fez da sua atividade este ano em Portugal, e que também é um sinal dos tempos, e que também nos mostra como os nossos hábitos de transporte e de consumo se alteraram completamente. Estamos cada vez mais dependentes das plataformas digitais e de quem trabalha nelas, o que às vezes temos alguma tendência para esquecer. Regista alguns recordes muito curiosos. Por exemplo, e deste já se está a falar muito, um utilizador da Uber Eats que realizou mais de 1900 pedidos este ano, o que dá uma média de seis pedidos por dia.

Há comilão.

E um gasto médio por dia superior a €300. Alguém que claramente não tem cozinha e tem muita gente lá em casa.

E tem muito dinheirinho.

É muito interessante.

Quer dizer, €300-

€300 por dia, se calhar é uma ração alimentar.

Estaria a comer comida pronta sempre.

Exatamente.

Hoje em dia pede-se tudo e mais alguma coisa, desde cigarros até coisas de supermercado. Então tá assim, olha lá, €300 por dia, 22 dias úteis laborais.

1900 pedidos. São 1900 pedidos no ano.

Dá €6100.

Pronto.

Por mês.

Claro que não é só comida, mas se falarmos em comida, o hambúrguer é a refeição mais requisitada no Uber Eats. O pico dos pedidos regista-se entre as 19h e as 21h. Interessante também, não surpreendente, mas interessante.

É mais para o jantar.

Relativamente ao transporte, à TVDE, julho foi o mês mais forte, com o maior número de viagens, embora o dia 29 de novembro tenha sido o mais movimentado do ano para esta plataforma. Estás a fazer contas, Bruno, o que isto significa? Black Friday.

Isso. Pensei.

Muito bem. Também estavas a pensar aqui. Também tivemos um fim de semana prolongado.

Pois.

Mas a razão terá sido a Black Friday.

Pode ter sido mais essa. A maior compra registrada no retalho foi de €1400. Foi um iPhone 15 e uma PlayStation 5

Urgências que uma pessoa tem?

Coisas que a pessoa faz falta.

Compras de impulso ou desejo.

Pode ser.

As categorias mais procuradas: mercearia, conveniência e farmácia. E a viagem mais longa foi do aeroporto de Lisboa ao Algarve. Isto dá-nos mesmo muita noção de que nós somos.

Do aeroporto ao Algarve?

Sim.

O que é que haverá no aeroporto de tão urgente?

Não, chegas a Lisboa e queres ir para o Algarve.

Não, de Uber.

Ah, estás a falar de Uber. Ok, viagem.

Sim, claro. Agora no caso é viagem.

Eu estava a pensar em pedidos de comida.

Não.

O que é que poderia haver ali no aeroporto para comer e alguém no Algarve estava cheio de vontade.

Um pastel de belém. É um belo retrato do país também.

Sim. Estas coisas são muito giras. Eu não tenho Spotify, mas quem tem pode ver, olhar para trás. Eu tenho alguma dificuldade quando é para fazer os balanços, e no pop-up nós fazemos sempre um balanço do ano à nossa maneira, e depois tenho dificuldade de me lembrar de tudo aquilo que vi e estas plataformas fazem esse trabalho e ajuda um pouco.

Tu fizeste, Carla? Tu não tens Spotify, não é, Bruno?

Não tenho.

Tu fizeste o wrapped?

Não, eu tenho outra plataforma. Mudei para outra plataforma, o Tidal. Não sei se faz.

Paulo, tu usas Spotify? Eu tenho Spotify.

Fizeste o wrapped?

Ainda não fiz, mas o meu está muito contaminado com a utilização da minha filha.

O meu também é.

E portanto, digamos que ela consome 80% do tempo de Spotify e eu os 20%. Portanto vai-te dar uma idade musical muito baixa.

Muito baixa, mais rejuvenescida.

Deve ser o tipo mais jovem no Spotify.

Não, eu também era muito jovem quando tinha Spotify.