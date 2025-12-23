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Não se fala de outra coisa. Por exemplo, sobre o serviço de correios dinamarquês, que no dia 30 de dezembro vai enviar a sua última carta. A PostNord, criada em 2009, depois de uma fusão dos serviços postais suecos e dinamarqueses, vai acabar com o envio de cartas devido a uma queda de 90% nos últimos 25 anos deste serviço. As pessoas não enviam cartas, enviam e-mails, SMS, mensagens de WhatsApp.

Só contas.

Um grande indicador são os cartões de Natal. Há quantos anos vocês não enviam?

Faz sentido.

E provavelmente enviavam há uns anos.

Sim. E recebia também.

Eu acho que também não.

A empresa estatal diz que a Dinamarca é um dos países mais digitalizados do mundo e enquanto o envio de cartas diminuiu drasticamente, as compras online não param de aumentar e, por isso, vão concentrar-se neste tipo de vendas. O fim do serviço significa o corte de 1500 postos de trabalho, num universo de 4600. As 1500 caixas de correio vermelhas estão a ser retiradas das ruas e vendidas por cerca de €270, aquelas que estão em bom estado.

Os postos, claro.

Sim. E cerca de €200 as mais desgastadas. No início do mês, em três horas, 1000 foram vendidas e mais 200 vão ser depois leiloadas em janeiro. A quem quer ficar com uma recordação daquilo que será.

Deixar o tempo em que se escreviam cartas.

Exatamente. Os dinamarqueses que quiserem enviar cartas a partir do próximo ano vão ter de recorrer a uma empresa privada de distribuição, a Dao, que vai expandir o serviço de envio de cartas de 30 para 80 milhões. Ou seja, continua a ser possível enviar uma carta, mas não nas tradicionais caixas. Agora a pessoa tem de ir a uma loja ou pagar um valor extra para que ela seja recolhida em casa. O fim do serviço pode, sim, afetar os mais velhos. Apesar de 95% dos dinamarqueses usarem o serviço de correio digital, pelo menos 270 mil pessoas ainda dependem da correspondência em papel para receber informação relativa, por exemplo, a consultas médicas, vacinas, os mais velhos. Aqui as pensões, por exemplo. É o final de tempos.

Para lá caminhamos.

São tendências.

Sim.

Basicamente. Isso cá ia ser uma revolução, uma medida dessas cá. Mas adiante. Olhe, todos nos recordamos do caso do bombeiro madeirense que agrediu a mulher na chegada à casa.

Como não.

Aquelas imagens de câmera de videovigilância à porta de casa.

Com o filho a assistir.

Com o filho a assistir, exatamente. Isso foi em agosto de 2025, deste ano, portanto há meia dúzia de meses, o homem dirigiu-se a casa em Água de Pena, freguesia de Machico. Estava lá a companheira e o filho. As agressões ocorreram. Ele foi acusado na altura pelo Ministério Público de violência doméstica contra a mulher. Segundo a acusação do Ministério Público, ele agrediu violentamente a mulher na presença do filho, o qual não só pediu repetidamente ao pai para cessar a conduta, como chegou a colocar-se entre o pai e a mãe para proteger a mãe. Na altura, ficou em prisão preventiva e depois passou a prisão domiciliária, regime em que estava agora. Mas foi agora libertado de todas as medidas de coação e já não está impedido de se aproximar da vítima, da mulher. Foi uma decisão do Tribunal de Funchal que está a gerar controvérsia.

Como não.

E claro, a deixar muita gente preocupada. Esta decisão do Tribunal de Funchal é uma consequência de um requerimento que a mulher, a vítima, se quisermos, dirigiu ao juiz. Ela própria pedia que o processo fosse suspenso, na condição do arguido frequentar um programa de desintoxicação de álcool e de formação contra a violência doméstica. Já depois do homem ter sido acusado pelo Ministério Público, a vítima, a mulher, dirigiu-se ao tribunal garantindo que a agressão, que foi captada pelas câmaras de vigilância, tinha sido um ato isolado e que, por isso, desejava desistir do procedimento criminal. O Ministério Público propôs então ao juiz a suspensão temporária do processo, durante um ano e meio. A decisão final ficou em apenas um ano de suspensão, desde que o arguido cumpra as regras.

Essa condição.

Essa condição a que está obrigado. E qualquer nova agressão, a partir de agora, implicará o fim da suspensão do processo e o processo é retomado. Mas isso levanta preocupações. Por exemplo, João Massano, que é bastonário da Ordem dos Advogados, diz que a lei está correta, mas que a decisão do tribunal, neste caso concreto, é incompreensível, porque há aqui uma relação de vínculo entre o agressor e a vítima. Há um ascendente do agressor sobre a vítima, e que o juiz não devia aceitar estes termos, nestas condições. O bastonário dos advogados diz que está assustado, é o termo que o próprio aplica, com o efeito que esta decisão pode ter noutros casos semelhantes. As vítimas podem perder a confiança no sistema e os agressores acabam por se convencer que para se safarem do processo, basta seduzir novamente as pessoas que agrediram.

E pessoas agredidas que, nesses casos, veem a sua liberdade diminuída. Ou seja, nós podemos dizer que a pessoa tem liberdade para pedir, para perdoar, e certamente terá. Mas aqui a questão é outra: que liberdade é que tem naquele momento uma pessoa que vive, por exemplo, ou que depende economicamente do agressor? Que liberdade é que tem? Às vezes até com pressões do círculo familiar e social. Que liberdade é que tem para fazer esse pedido? Será que está a usar plenamente da sua liberdade ou está a ser, de alguma forma, coagida a tal?

Por mais que não esteja emocionalmente.

Emocionalmente, claro. E é normal que as pessoas, em situações semelhantes, procurem, de alguma forma, salvar a relação, até pensar nos filhos.

Ou até uma tentativa de desvalorizar o que aconteceu.

Claro. Depois há a pressão social, em meios pequenos também, sobretudo em comunidades mais tradicionais, como é evidente, para quem a separação ou o divórcio são ainda vistos como Enfim, como processos que não são normais ou naturais em famílias. Mas o ascendente do agressor sobre a vítima é um caso real, está mais que estudado. Portanto, a inteira liberdade pra tomar esta decisão pode não existir nesses casos.

Não sei se tens mais, mas eu também já li que há outra vítima que não foi tomada em conta, que é o filho menor. E que pode não estar a ser tomado em consideração também os cuidados para com o menor, até pela reação que vimos nessas terríveis imagens de violência.

E depois há esse efeito que o Paulo, o efeito que o bastonário dos advogados assinala, de facto. A mensagem que isto passa para a comunidade, para o país, numa altura em que se tenta alertar e se tenta, de alguma forma, travar a violência doméstica, é a mensagem precisamente contrária, a mensagem de uma certa impunidade. E o tal jogo da sedução. Em casos que já são muito difíceis em termos emocionais, há sempre muita gente que pergunta: "Bom, mas se ela era vítima repetidamente de violência doméstica, por que continuou com ele durante anos?"

E é muito frequente, em casos de violência doméstica, essa tentativa da reconciliação, que antecede muitas vezes novas agressões. É um clássico, toda a gente sabe que é isso que acontece nos múltiplos relatos que há de casos de violência doméstica. Não é nada incomum esse comportamento por parte dos agressores.

Sendo que este caso chegou onde poucos chegam, que é: chega ao tribunal, chega a uma acusação do Ministério Público e, no fundo, são as autoridades, o tribunal, um juiz, a validar.

E até mesmo a decisão do Ministério Público pode causar estranheza.

De não insistir na acusação. Enfim, muitos dados aqui neste caso. Esperemos é que isto corra bem e não acabe mal.