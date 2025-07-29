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Não se fala de outra coisa da edição de agosto da revista Vogue, em que uma modelo loira, de pele perfeita e curvas ideais aparece num anúncio da Guess. Podia ser a Georgina Rodriguez, mas não. Até aqui tudo bem, lindíssima. Mas depois lê-se em letras pequenas: "A modelo não existe, foi criada por inteligência artificial." Isto parece uma notícia que falei semana passada. E isto vai mesmo ficar pra história, porque é a primeira vez que uma figura gerada por IA surge nas páginas da maior revista de moda do mundo, e que é também um sinal de alarme. Temos de estar de olho.

Podiam ter usado fotografias da Denise Richards quando era nova.

É muito parecida.

É igual.

Exatamente.

Pelo menos na fotografia que eu estou a ver, da esquerda, é muito parecida.

A criadora desta imagem, a empresa Serafim Lhora, foi fundada por duas arquitetas que começaram a usar IA por não terem orçamento para contratar modelos reais. Hoje, a empresa trabalha com marcas de topo e cobra valores consideráveis por campanhas. Apresentam-se como a agência líder mundial em marketing de IA para marcas de moda e luxo. Dizem que o processo é artístico, demorado e que a IA veio apenas complementar, não substituir o trabalho de modelos reais, mas surgem dúvidas sobre o impacto laboral. Apesar da empresa dizer que a inteligência artificial não tira empregos, o seu próprio site destaca a redução de custos por evitar maquiadores, fotógrafos e os modelos reais, a quem teriam de pagar por esta campanha.

Nada, não.

E que não cobram pouco.

E que não cobram pouco. Modelos e ativistas da diversidade olham para tudo isto como um retrocesso, depois de avanços significativos com os modelos plus size, com corpos maiores, modelos trans e mulheres de várias raças. Este regresso ao padrão perfeito, branco, magro, jovem, sem imperfeições, ameaça apagar essa diversidade. Pior ainda, essas figuras artificiais reforçam padrões ainda mais inalcançáveis. Não são humanas, porque não existem.

Sim, mas a verdade é que também podem vir a criar esses modelos de diversidade. E não deixa de haver um problema.

Lá está. A empresa reconhece que o conteúdo que produz tem pouca diversidade. Dizem que tentaram criar imagens com diferentes tons de pele, mas que o público não aderiu, não reagiu.

Essa já é outra questão.

E admitem que, por exemplo, ainda não tentaram criar os tais modelos plus size por limitações técnicas. Pois.

Isto não cabe no computador.

É demasiada memória.

São muitos giga.

Isto é um risco real. A substituição de pessoas por avatares que não comem, não envelhecem, não têm opinião.

Sim, esse é que é o grande risco. Porque há todo um ecossistema em risco de desaparecer se estas possibilidades técnicas avançarem.

Mas este anúncio da Guess na Vogue vai, sem dúvida, ficar pra história.

Como primeiro. É sempre assim. Avanço eu, avanças tu?

Eu gostava. Posso ir eu?

Claro. Vai com tudo, Bruno.

Já visitaram Belém do Pará?

Não.

Nunca visitaram Belém? Eu também não.

Por acaso, não.

Só Belém de Lisboa.

Só ali o Restelo. Se estavam a pensar ir a Belém agora em novembro, alterem os planos, porque vai realizar-se nesta cidade brasileira a 30ª Conferência Global das Alterações Climáticas das Nações Unidas. Irá decorrer no final de novembro, durante 12 dias, e há aqui um problema.

Por que devemos evitar?

Devemos evitar porque muito provavelmente não teríamos onde dormir. Porque estima-se que muita gente, milhares de pessoas. A cidade tem uma capacidade atual de 18 mil camas e vai precisar de 50 mil para todas as comitivas que vão chegar à cidade.

Foi bem escolhido o local.

Foi muito bem escolhido. Neste momento, soluções que estão a ser trabalhadas. Por exemplo, construção de novos hotéis.

Em módulos?

Em módulos. Em pré-fabricados. Alguns estão a ser remodelados, alguns antigos hotéis. Também as escolas estão a ser equipadas com camas. Aquilo que nós vemos às vezes em cenários de catástrofe.

Não vai haver aulas nesses dias.

Muito provavelmente não. Que chatice, caramba. Também clubes desportivos estão a receber camas para depois receberem as comitivas, mas mesmo assim faltam camas para todas as comitivas que vão chegar a Belém. Então, qual tem sido uma das soluções? É muito criativa. São os motéis, os famosos motéis, no Brasil, muito concorridos, e este em particular da cidade de Belém, que tem 2500 camas.

De motéis.

Sim, sempre dá uma ajuda. Não resolve por completo o problema, mas os proprietários dos motéis estão a adequar os quartos.

A mudar a decoração, basicamente.

É isso. Estão a mudar a decoração, a tirar alguns papéis de parede, assim mais sugestivos, a retirar varões.

Espelhos.

Espelhos, sofás eróticos, jacuzzis. Mas atenção, alguns dos proprietários já disseram que também não podem mudar tudo, porque depois quando acabar a conferência, têm de voltar a servir os seus clientes atuais.

Com essa identidade.

Mas algumas das comitivas já disseram que não aceitam estas soluções. Uma das mudanças que eu achei mais divertidas foi tirar as camas redondas e substituí-las por camas retangulares, normais.

Ditas normais.

Agora imagina o efeito que isso poderia ter.

Eu acho que a opção habitual do motel de Belém é uma cama retangular.

É pouco sustentável, porque gasta muita despenda.

E é muito dispêndio de oxigênio também.

Mas eu acho que os organizadores da conferência, para os próximos anos, deviam pensar, sei lá, em Pitões das Júnias ou no Corvo. São sítios com bastante capacidade hoteleira.

Exatamente. Eu acho que seria um sucesso.

Foi muito bem escolhido.

E há por aí muitos motéis em Portugal, uma pessoa passa pela estrada e vê-os. Não acho que é uma possibilidade.

Muito caro aos gostadores.

É, mas podiam ser redecorados, Maria João.

Com camas retangulares. Resolvia tudo.

Muito sérias, muito dignas, muito decentes.

Com boa vontade, tudo se consegue.