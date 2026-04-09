Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Não se fala de outra coisa daquilo que já é apelidada de a maior propaganda gratuita da história: um vídeo de um frasco de Nutella a flutuar no espaço. Pouco antes dos quatro astronautas da missão Artemis 2 se tornarem os primeiros seres humanos a chegar ao ponto mais distante da Terra em toda a história, superando o recorde estabelecido pela Apollo 13, as câmeras da NASA apanharam algo completamente inesperado dentro da cápsula Orion: um frasco de Nutella a flutuar livremente pela cabine com o rótulo perfeitamente visível pra câmera. Claro que a Nutella aproveitou imediatamente a oportunidade com um post no Instagram: "Houston, we have Nutella in space. Diga-nos uma coisa que levaria para o cosmos para ter a hipótese de ter o seu nome escrito nas estrelas ou num pote de Nutella personalizado". Aqui logo o marketing a funcionar. As reações têm sido muitas: "I love Nutella to the moon and back" , "Nunca imaginei que a minha refeição diária da infância estaria a flutuar numa nave espacial ao redor da Lua", "A Nutella chegou à Lua antes da maioria dos países", "O espaço acabou de ficar mais doce". A Nutella, claro, também entrou na brincadeira: "Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the Nutella jars." Aponte pra Lua, mesmo que falhe, vai aterrar no meio de potes de Nutella. Resumindo, e como alguém disse, o marketing do ano custou zero, custou bola, e aconteceu a 400 mil quilômetros da Terra.

Isso é o que se diz, eu acho que eles pagaram.

Mas há aqui uma coisa com os chocolates. O desaparecimento das barras de chocolate KitKat, agora a Nutella. Há aqui um lobby dos chocolates.

Eles andam aí a fazer propaganda, talvez sejam os russos. Bem, mais difícil do que fazer propaganda no espaço é, às vezes, muito mais difícil, é conseguir bilhetes para os concertos das grandes estrelas da música. Há pouco já falávamos do concerto da Rosalía em Lisboa, o duplo concerto, as duas datas, mas foi muito difícil e é muito difícil arranjar bilhetes para estes concertos que estão cada vez mais caros e mais difíceis de comprar. Eu peguei aqui numa reportagem do público a tentar explicar o que se está a passar no mercado, na indústria musical.

Porque tu já não vais a um sítio comprar o bilhete físico. Agora inscreves.

Inscreves-te, ficas numa lista e não sabes o que é que pode calhar.

Sim, é inacreditável.

Quando chega a tua vez, podes ter bilhetes baratos ainda, mas podes ter ou não. Não sabes.

A internet cai, é uma loucura.

Aconteceu exatamente isso com o concerto da Rosalía. Os bilhetes foram postos à venda a 9 de dezembro, o dia da pré-venda.

Com imensa gente.

E claro, muita dificuldade em conseguir estes bilhetes. A venda geral começou dois dias depois desta pré-venda e ao fim de muito pouco tempo, o que restava apenas eram os chamados bilhetes VIP, que também é uma novidade dos últimos anos. Quer dizer, não é uma novidade dos últimos anos, mas alargou-se consideravelmente.

E o conceito.

O conceito, que agora há muito, dentro dos bilhetes VIP, há várias categorias que dão acesso.

Experiências.

É a experiência que conta. Mas, por exemplo, havia bilhetes disponíveis entre os valores de €246 e €456. E no dia 12 de dezembro foi então anunciada a lotação esgotada. Os fãs repetem a experiência e contam que lhes acontece frequentemente o mesmo, seja Rosalía, seja Bad Bunny, por exemplo, ou Taylor Swift também, o ano passado foi muito difícil, o processo foi exatamente o mesmo. E este formato atual de venda de bilhetes, que é praticado pela Live Nation, que domina o mercado nos Estados Unidos e também é a promotora dos concertos, por exemplo, da Rosalía. O público nunca sabe o que é que lhe vai calhar, qual é a tipologia dos bilhetes, pode aparecer aqui várias coisas. E também o mesmo se passa para festivais, mas muito em concreto aqui na questão dos concertos das maiores estrelas, porque também houve uma alteração de fundo na indústria discográfica. É que cada vez menos os grandes artistas dependem das vendas físicas, ainda que tenhamos agora uma subida das vendas do vinil, mas dependem muito dos concertos. E o público também parece que quer cada vez mais os concertos, por isso mesmo que estamos a dizer, por causa do conceito de experiência. E não se importam de pagar valores que há pouco tempo consideraríamos absurdos para viver esta experiência. Desde 2016, os preços dos bilhetes na Europa aumentaram cerca de 30% para os concertos. E depois, no meio disso tudo, há também burlas, fraudes. Na Europa é proibido, é proibida a revenda e o lucro com a revenda de bilhetes, o que não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso é praticamente uma indústria, ou seja, comprar os bilhetes para depois os revender, porque o lucro não é proibido aqui. Em Portugal e na generalidade dos países europeus, só se pode vender o bilhete pelo preço do seu valor facial. Portanto, é proibido obter lucro com a revenda dos bilhetes. Mas muitas pessoas, na ânsia de querer comprar e de querer assistir ao concerto, de querer ter um bilhete, muitas vezes compram os bilhetes não pelos canais oficiais, mas, por exemplo, em sites como o OLX. E muitas vezes também acontece que são enganadas. Aconteceu em vários concertos Ultimamente, alguns destes fãs, por exemplo, dos Tame Impala, que deram um concerto no MEO Arena recentemente, foram enganados. Compraram bilhetes no LX e depois quando chegaram para assistir ao concerto, foram barrados porque os bilhetes eram falsos. Portanto, também muito cuidado. Só que isto deriva desse facto de ser muito difícil, cada vez mais difícil, conseguir os bilhetes pelas vias normais. Tem que se ficar à espera naquelas filas de espera virtuais e isso leva com que no desespero, se procure obter um bilhete de qualquer forma, o que, como vemos, nem sempre funciona bem. Mas é de facto uma tendência mundial e que nos últimos anos, até talvez depois da pandemia se tenha notado mais. Tem crescido esta tendência não só do preço dos bilhetes, do modo de venda dos bilhetes, mas também do interesse das pessoas pelos concertos. A experiência do concerto, a experiência física de estar lá e de assistir, hoje tem um valor-

E de poder filmar para partilhar nas redes sociais.

Haja quem ainda possa filmar. Neste caso foi proibida a captação de imagem.

O que também mostra como, de facto, a indústria procura outras formas de se preservar.

Se preservar para preservar também o valor da própria experiência. Ou seja, quanto menos imagens, quanto mais resguardado, mais apetecível se torna, porque tens de estar lá para testemunhar. Ou seja, quanto menos captação de imagens houver, mais especial se torna aquele evento. E isto é o que vai continuar a acontecer nos próximos anos. Em relação aos bilhetes, é verdade que é chato estar ali, é um pouquinho aborrecido estar nas filas de espera virtuais sem saber muito bem o que vai calhar, mas é melhor do que ir comprar bilhetes que às vezes podem ser falsos e aí perde-se o dinheiro e perde-se a experiência.