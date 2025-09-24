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Não se fala de outra coisa. Do regresso. Exatamente, do regresso. Depois de uma paragem de uma semana, Jimmy Kimmel regressou ontem à noite à ABC, com uma transmissão mais ou menos limitada. Deve ser muito estranho o regresso. Ou seja, ele vai ter que estar muito atento às coisas que diz, como diz, provavelmente vai estar sempre com esta preocupação.

Depende da forma como cada um gere isso depois, até que ponto se deixa condicionar ou não por isso. Ele tem experiência suficiente.

Claro que sim. Ele não vai estar condicionado. Vai estar, e o regresso trouxe um pouco de mal-estar. Parece aquele monólogo de abertura onde, muitas vezes, e aliás, se pensarmos em outros humoristas e a forma como encararam alguns assuntos mais ou menos polêmicos, parece-me que ele estava muito marcado, Jimmy Kimmel, porque pediu desculpa e disse que as declarações que fez no programa que levou à suspensão foram inoportunas e esteve em lágrimas praticamente a pedir desculpa, o que até contraria um pouco todos aqueles que vieram defendê-lo e dizer que havia a liberdade de expressão e a Primeira Emenda, mas ele quis pôr água na fervura.

Mas as coisas não são de todo incompatíveis.

Claro.

Eu li o comentário que ele fez, e falamos disso já aqui. É no mínimo deselegante. Eu acho que é desapropriado para aquele momento.

Naquele momento, sim.

Outra coisa é pensar que isso deve levar à suspensão do programa. São coisas diferentes. Às vezes eu posso dizer coisas aqui que também, de alguma forma, eu posso pensar um bocadinho, se calhar, se queimo por uma expressão. Outra coisa é, em função disso: "Ok, acabou-se o programa, suspendeu-se."

Nós temos falado muito disso a propósito do caso dos Anjos e da Joana Marques, dos limites do humor e de coisas que podem ser desagradáveis num determinado momento. Não estou a comparar os dois casos, a dizer que são idênticos, mas nós temos falado sobre esses limites e de como uma coisa pode ser desagradável para aquela pessoa e não justificar nem o despedimento, nem um processo em tribunal.

Sim. Ele dizia, e aliás, se calhar é importante, eu vou citá-lo: "Nunca foi minha intenção menosprezar o assassínio de um jovem. Não acho que haja nada de engraçado nisto. Também não era minha intenção culpar qualquer grupo específico pelas ações do que foi obviamente um indivíduo profundamente perturbado. Isso foi realmente o oposto do que eu tentei fazer". Portanto, fez aqui uma meia culpa.

Eu acredito que é genuíno.

Sim, também acredito. E para acalmar um bocadinho também os ânimos, tudo isso que está em volta deste processo. Depois também aproveitou para deixar críticas a Donald Trump, diz que pôs em causa a liberdade de expressão, porque Trump não fez só isto, também começou a exigir a demissão de outros apresentadores como Jimmy Fallon. E fez mais, agradeceu às pessoas que o apoiaram e diz, sublinhou até mesmo às pessoas que não gostam dele, incluiu o senador republicano do Texas, Ted Cruz, que foi uma das pessoas que veio em defesa dele e contra a suspensão do programa. O caso não está de todo ultrapassado, porque mesmo antes do programa começar, Trump criticou este regresso e insinuou que vai tomar novas medidas contra a estação de televisão em causa. Acusa a ABC de transmitir 99% de tretas positivas para os democratas e acusou Kimmel de ser um braço partido. E já acredito que Kimmel não tinha talento nenhum. Estamos já a virar isso.

Estamos a entrar nesse caminho também, de haver quem na política diga que há estações de televisão que estão na aventura, claramente. Está num processo muito semelhante.

Por isso as fronteiras estão aqui a começar a mudar muito. E a discussão não é só nos Estados Unidos, com dimensões diferentes e impactos diferentes, mas aqui estamos com mais um caso.