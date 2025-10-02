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Não se fala de outra coisa. Pois não. Mas gostávamos que se falasse, e não disto. É o quê? Da morte de Jane Goodall, a primatologista, uma mulher que passou a vida a investigar a vida dos chimpanzés, dos primatas em geral, e ela tem uma vida incrível. E também é incrível pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, mas que ficamos com aquele carinho por elas, por aquilo que transmitem. Tinha aquele ar, agora ela morreu ontem com 91 anos, tinha um ar muito maternal, muito doce. Muito doce. Mas tem uma história que é inacreditável, e é também o exemplo de uma coisa que já praticamente desapareceu deste nosso tempo, que é uma autodidata que consegue revolucionar a ciência e a forma como olhamos para a humanidade e para aquilo que é o homem. Porque sim, ela quando começou a investigar e observar os chimpanzés na Tanzânia, não tinha qualquer formação acadêmica. Ela vem de uma família que não tinha muitos recursos, filha única, nasceu em Londres, não pôde estudar, não pôde desenvolver os estudos. O fascínio pelos chimpanzés tem a ver com um peluche de um chimpanzé que o pai lhe ofereceu quando ela era pequenina. Aliás, há fotografias dela já velhinha com o chimpanzé, tem o nome. Mas, de fato, não conseguiu estudar. Ela diz que, apesar de tudo, a maior influência foi a mãe. A mãe acredice que ela podia ser o que quisesse. Trabalha num café, basicamente para conseguir dinheiro para comprar um bilhete de avião para o Quênia. E é lá que conhece um casal de famosos antropólogos, Louis Leakey e a mulher, que deveria saber também o nome. E eles resolvem apostar nela para poder observar chimpanzés na Tanzânia, que é o que ela começa a fazer. Estamos aqui a falar nos anos 60. Ela vai sozinha, às vezes acompanhada com a mãe, para o meio da floresta, onde demora muito tempo a criar confiança com os primatas. É através de um cacho de bananas que ela consegue seduzir um deles, a quem lhe atribui um nome próprio, que eu vou procurar aqui. O nome é delicioso também, Greybert, tem um primeiro nome, mas é a barba, porque ela atribui os nomes em função do aspecto físico ou de algum traço de personalidade. E é a partir daí que ela descobre coisas que nós não sabíamos, nomeadamente que os primatas produziam ferramentas, que as utilizavam, não só as produziam como as utilizavam, que tinham personalidades, que eram capazes de caçar de forma organizada, mas de tal forma que o seu mentor, Louis Leakey, diz: "Depois disto, vamos ter que fazer uma nova definição do que é o homem. Ou os primatas são homens como nós, ou então vamos ter que perceber melhor o que é que nos distingue desses primos." Com isto tudo, ela é a protagonista da mais longa pesquisa de campo contínua numa comunidade de animais. Estes estudos ainda continuam sem interrupções, porque ela conseguiu depois criar uma fundação para que esse trabalho de investigação continue por estes anos todos. E é só depois dos primeiros anos de observação que ela consegue o doutoramento em Cambridge. Arrepiou os cientistas quando disse que os seus primatas tinham nomes próprios e não um número. E isso foi ganhando um cadinho de lastro e agora é mais normal que estes animais que estejam sob investigação tenham também essa componente um cadinho mais pessoal. Tornou-se, com o passar do tempo, também uma das vozes mais preocupadas com a biodiversidade. Foi designada como uma ativista, no bom sentido do termo. Importante também, ela é ainda uma espécie de uma figura pop. Por exemplo, Margaret Atwood, a autora dos livros que inspiraram a série The Handmaid's Tale. É uma escritora canadiana que tem muitos livros distópicos. Criou um em que havia uma seita ambientalista dos Jardineiros de Deus, e estes Jardineiros de Deus misturavam ensinamentos cristãos com a veneração a santos que defendiam a biodiversidade. E lá estava a santa Jane Goodall. Há mais, Stevie Nicks, vocalista do Fleetwood Mac. Tem uma canção de 1990 que se chama precisamente Jane, é inspirada nela, na letra. Tanta coisa.

Mas é daquelas figuras que, de fato, pelo menos uma geração, a minha geração, foi crescendo com elas.

Com ela.

Ela, numa atividade muito mais específica, mas dentro do ambientalismo também, David Attenborough.

Exatamente. Outro que também não tinha formação.

Não tinha formação.

E provavelmente ainda não tem.

Exatamente. David Attenborough, com um trabalho muito mais divulgado pelas séries televisivas, como é evidente.

Ela também tem muitos documentários, mas não teve nome.

Exatamente. Mas a imagem dela no meio dos primatas, de gorilas, uma imagem ao mesmo tempo frágil.

Pois, ela era frágil, não era?

Exatamente. Perante animais, muito linda.

Linda, sempre, em qualquer idade.

Linda, sempre com cabelo claro, entre loiro, depois e o branco.

E esse contraste também.

Tal e qual. E no meio daquele ambiente absolutamente selvagem, de floresta virgem, era um contraste sempre, ao mesmo tempo assustador, de alguma maneira, e fascinante.

Só mais duas referências. Há uma Barbie Jane Goodall, com a roupa de safari, binóculos, caderno, com o chimpanzé David Greybert, que está aqui nos meus apontamentos. Há também um Lego com Jane Goodall. Só para terminar, os jornais todos falam dela hoje, recordo uma entrevista há dois anos, uma entrevista à Folha de São Paulo, jornal brasileiro. Ela disse que a sua próxima grande aventura seria a morte e diz que sim, queria descobrir o que é que acontece depois e diz: "Pode ser nada e tudo bem, mas eu acredito que há algo." De certeza que andará ali no meio de outros primatas nesta altura, aqui reunida. Enfim, é uma figura fascinantíssima que o José Manuel Fernandes entrevistou pessoalmente. Eu tenho imensa inveja dele. Também eu.

Temos que ter com ela agora.

É uma boa oportunidade.