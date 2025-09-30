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Sabem que dia foi ontem?

Dia do coração. Foi?

Ai, não fazia ideia.

Mas foi.

Ontem foi, 29 de setembro.

Foi. Obrigada.

A minha professora da primária partilhou ontem uma publicação a dizer: "Hoje é o Dia do Coração."

E foi ontem o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. E neste caso, Portugal está naquele lugar onde não gostaríamos de estar: é o terceiro país da União Europeia em que mais se desperdiça. Só Chipre e a Dinamarca estragam mais alimentos do que nós.

Se a minha avó fosse viva...

Nem com as galinhas que nós temos? Como é que é?

Era preciso a minha avó à mesa de todos os portugueses.

Pois, estás a ver?

Sim, uma capoeira dá jeito.

Não fica nada no prato.

Só para termos uma média, que vale o que vale, cada um de nós desaproveita 185 quilos por ano.

É muito, é muita comida.

E isto mostra o enorme desequilíbrio que existe no mundo, a enorme capacidade que temos de produzir alimentação e de a distribuir tão mal. Há três momentos críticos para que isto aconteça: a compra, o armazenamento e a confeção. É neste processo que estragamos muita comida. Eu li um artigo no "Público" que nos ajuda a dar algumas dicas e alguma consciência do que acontece muitas vezes nas compras. Achamos que vamos cozinhar a semana toda e fazer as refeições super saudáveis.

E aquela quantidade.

Naquela quantidade.

Levamos os frescos todos e os legumes a pensar em 10 refeições.

E que mesmo se for pote Tupperware, no dia seguinte vamos mesmo lá pegar.

E vamos mesmo lá repetir. E às vezes até vamos com fome, e isso também nos incentiva a fazer muita asneira. Depois, a forma como guardamos a comida em casa também tem muitos erros. E o artigo do "Público" até dá muitos conselhos, mas há uma dica, por exemplo, importante sobre a fruta, que tem uma capacidade de estragar muito depressa. Se for comprada ao produtor, dura mais tempo à temperatura ambiente do que a fruta que compramos no supermercado. Depois, outra dica, o congelador é o melhor amigo da conservação dos alimentos. Podemos congelar praticamente tudo. Depois, na confeção, das duas, uma: ou cozinhamos exatamente a porção necessária para a refeição, sem sobras, ou então cozinhamos mais para congelar. Aquilo, o miquinho que fica no Tupperware e que nunca mais se usa, é um pecado capital, que eu pratico, infelizmente, muitas vezes. Depois, também aproveitar as partes dos alimentos que vão habitualmente para o lixo e que servem para fazer caldos, sopas. Rita, tu tens muito potencial.

Sim, mas não gosto muito. Mas desaproveito também muito, principalmente legumes.

Legumes, pois.

Eu não como tudo. Sobra sempre tanto. Mas tenho cadela, por isso ajuda.

Isso também ajuda. Mas há muito que se pode fazer. Há também aplicações e algumas organizações, que provavelmente todos nós conhecemos, como a Too Good To Go, que nos permite comprar produtos a chegar ao fim do prazo, mas ainda perfeitos.

Aquilo que está de sobra de fim de dia em cafés, restaurantes e por aí fora.

Exatamente. A Fruta Feia, aquela fruta que não tem o tamanho ideal.

Seja lá de que tamanho.

A ReFood é também outro projeto que utiliza os desperdícios dos restaurantes para dar a quem precisa e ajudar a equilibrar. Enfim, nota de consciência sobre este assunto que parece que é importante, assim logo de manhã.

E agora, para um assunto completamente diferente, vamos até aos Estados Unidos, à Ryder Cup, que terminou este fim de semana. O que é a Ryder Cup? É talvez a competição mais famosa, mais célebre de golfe, que opõe, a cada dois anos, uma equipa dos Estados Unidos, de golfistas norte-americanos, a uma equipa de golfistas europeus. Num ano disputa-se nos Estados Unidos e dois anos depois na Europa. Este ano foi no estado de Nova York e quem acha que o golfe é um desporto para pessoas muito educadinhas, bem-comportadas, um público muito respeitoso.

Já ninguém acha isso.

Já ninguém acha. Pois então, quem não achar tem toda a razão, porque aquilo que se passou ultrapassou muitos limites. Os jogadores europeus foram insultados, sobretudo Shane Lowry e Rory McIlroy, foram perturbados no momento em que se preparavam para as suas tacadas. Houve insultos até da speaker, da organização. Sim, com linguagem ofensiva, insultos à família, às características físicas. E claro que tem havido muita discussão nos meios de comunicação social para tentar perceber o que é isto, se isto é um sinal de uma espécie de-

Ou se é uma tática.

Pois, mas não era habitual.

Muito pouco ético.

Há uma coisa em relação ao Open dos Estados Unidos de Tênis, toda gente sabe, que se disputa em Nova York, que é o mais barulhento, o mais ruidoso dos grandes torneios de tênis. Portanto, já há uma margem de tolerância em relação ao comportamento do público, ao contrário do público, por exemplo, em Wimbledon. Mas, neste caso, na Ryder Cup, passou-se para um outro patamar, porque os jogadores chegaram a entrar em diálogo com o público. Rory McIlroy até se recusou a dar a tacada enquanto o público não se calasse. E isto tem suscitado, de facto, muita reflexão sobre o que se está a passar na América. Se isto é um sintoma de uma mudança de comportamento e de civilidade.

Sim, falta de decoro.

Sim, mais geral e que depois se manifesta até em lugares insuspeitos como o torneio de golfe mais famoso do mundo. E é uma boa matéria para reflexão. Não se fala de outra coisa.

Não se fala de outra coisa. Já disponível em podcast dentro de instantes.