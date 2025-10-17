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Não se fala de outra coisa, por exemplo, do reality show espanhol que durou apenas nove horas.

Nove horas.

Sete influencers fechados numa casa, só podiam circular em duas divisões, vigiados a todo momento. Não terá sido a melhor ideia do mundo. Em nove horas houve discussões, violência e sexo explícito. O caos teve uma solução: acabar com a transmissão do reality show "A Casa dos Gêmeos".

Pensei que isso fosse ótimo para as audiências.

Não, parece que houve muitos excessos. A ideia partiu de dois irmãos, Daniel e Carlos Ramos, dois espanhóis, que ficaram conhecidos por fazerem vídeos polêmicos com discussões com pessoas com nanismo, um programa de procura por namorada para um assassino condenado e debates entre viciados em drogas. Portanto, só pela biografia, isto tinha tudo para correr bem. Mas há mais: os dois decidiram que neste programa não havia regras de convivência nem um guião. Todos os participantes foram escolhidos com base em fatores emocionais instáveis ou histórico de vícios.

A receita para o sucesso na televisão. Desculpa.

A experiência, que foi transmitida online, tinha uma única regra: eles só podiam estar na cozinha e na sala de estar. No início, tudo apontava para uma semana dentro da normalidade, mas a situação escalou rapidamente. Vinte e cinco minutos depois de estarem em casa, duas das influencers envolveram-se numa discussão que envolveu gritos, empurrões, arremesso de loiça e de comida. A produção teve de intervir, não só nesta discussão, mas nas várias que aconteceram ao longo das nove horas. Entre as coisas mais bizarras que aconteceram, está o momento em que uma das influencers, depois de ingerir grandes quantidades de álcool e drogas, tentou engolir uma lâmpada e acabou por desmaiar.

Já vi, era o Uri Geller que fazia isso.

Acabou por desmaiar, neste caso.

Não era aquele mágico que fazia? Uri Geller.

O nome não lembro.

Mas lembra o meu?

Entre as tais cenas sexuais explícitas, discussões intensas, objetos a voar, gritos, a transmissão em direto no YouTube foi várias vezes cortada. Já na plataforma Kick, que permite este tipo de conteúdo, a transmissão chegou a ter mais de 60 mil pessoas a assistir ao mesmo tempo.

Se eu soubesse, tinha visto.

Os conflitos não pararam. Nove horas depois de começar, os organizadores decidiram acabar com o reality show. Ainda assim, disseram que vão anunciar uma segunda edição, mas esta talvez com algumas regras básicas. Esta plataforma, Kick, que é usada para este tipo de conteúdo digital que inclui violência e conteúdo explícito, tem sido bastante criticada, nomeadamente depois da morte do influencer francês Jean Parmanov no vídeo depois de 298 horas em direto. Lembram-se dessa notícia?

Tenho uma ideia disso.

Mas neste caso espanhol, o nível de conteúdo impróprio está a ser igualmente contestado nas redes sociais, porque nesta plataforma vê-se tudo.

Muito bem. Coisas estranhas dos tempos. Edificantes.

Acho que precisamos agora de um minuto de silêncio.

60 mil pessoas a assistir. E só não foi mais porque terminaram. Como é que isto suscitou o interesse?

Como é que isso? Acho que isso é que suscita exatamente o interesse.

É o desastre na estrada.

Exato, é a autoestrada para a velocidade.

Páramos sempre. Abrandamos sempre, no mínimo.

Muito bem. Coisas pouco edificantes também. A investigação à morte do fundador da Mango. A Mango, a loja de cadeia de roupa.

Que tem fechado muitas lojas.

Tem. Não sei se tem a ver com a morte dele. Já foi há quase um ano.

Sim, foi para essa altura.

A investigação da morte acaba de dar uma grande reviravolta. As autoridades espanholas acreditam agora que o empresário pode ter sido assassinado. E quem é o principal suspeito? O filho ou um dos filhos. Trata-se apenas, entre aspas, de um dos 10 homens mais ricos de Espanha, com uma fortuna avaliada em cerca de €3000 milhões. O caso remonta a 14 de dezembro de 2024, portanto há menos de um ano, pensando-se até agora que Isaac Andic tinha caído de um penhasco de 150 metros de altura durante uma caminhada que tinha ido fazer na montanha de Montserrat com o filho. Lá está, com este filho, e terá caído. O caso inicialmente foi arquivado, apesar de haver alguns factos considerados estranhos. Por exemplo, a ausência de mais testemunhas da queda, não havia, ou o fato de o local não ser um local especialmente perigoso para proporcionar quedas. A polícia, por isso mesmo, quis perceber exatamente todas as circunstâncias da morte do empresário, que também era o mais rico da Catalunha. E para a mudança de posição desta investigação, que estava praticamente encerrada, foram agora cruciais os testemunhos de duas pessoas. Uma delas é precisamente o filho, o Jonathan, que ia com ele.

O tal que é suspeito.

Que agora é suspeito, um dos três filhos do empresário, e era a única pessoa que estava no local, portanto, a única testemunha, se quisermos. A investigação detetou várias incongruências no discurso do filho, que é um dos herdeiros da fortuna, naturalmente. A primeira declaração foi bastante errática, as autoridades atribuíram isso ao choque da morte, tinha sido logo em cima dos acontecimentos, mas depois o segundo depoimento, que já foi bem mais tarde, continuou a ser muito errático e com várias coisas incongruentes, com várias contradições. E ele também descreveu situações que, de alguma forma, não batiam certo com a inspeção feita pelas autoridades no local. Agora, de facto, as autoridades trabalham num possível homicídio, com Jonathan Andic a ser a figura central, já que se tratava da única pessoa que estava ali presente na altura da morte. Os investigadores, depois destas suspeitas, receberam também o testemunho de Stefania Knutt, que é golfista profissional e era a parceira do empresário, do morto, se quisermos, nos últimos anos de vida, que disse às autoridades que o pai e o filho tinham uma má relação, o que adensam ainda mais as suspeitas. Agora, juntando as duas peças do puzzle, as autoridades acharam por bem colocar o foco nesta pista do homicídio. Vai agora ser investigada mais a fundo e eu diria que isto tem todos os ingredientes para daqui a uns tempos se transformar numa boa série.

Pois, exato. Netflix.

Exato.