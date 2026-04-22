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Não se fala de outra coisa dos reformados que Turim decidiu recrutar para vigiar obras, chama-lhes "omarelles", o termo popular italiano que se refere especificamente a homens em idade de reforma, que passam o tempo a observar obras, quase sempre com as mãos atrás das costas.

Em todos os países.

E a dar conselhos, normalmente indesejados, aos trabalhadores. Certeza que já viram por cá. Quem nunca? Há mesmo, acho, uma página.

Há uma página. Velhos nas obras.

Há uns anos, quando fui à Hungria, eu julgava que isto era um fenómeno português. E de repente vejo os senhores reformados ao pé dos tapumes a espreitarem para as obras.

Eles adoram.

Eu disse: "Serão portugueses?" Não, eram húngaros.

Uma vez que em Itália estão em todo lado, norte ou sul do país, faça chuva ou faça sol, Turim deu-lhes agora a oportunidade de denunciar problemas de segurança e atrasos nas obras públicas, recrutando-os como voluntários. A iniciativa partiu do vereador da cidade, que apresentou uma moção com o nome "Envolvimento dos Omarelle nas Obras Públicas" e que foi aprovada esta semana. De acordo com o vereador, estes homens, que descreve como um recurso inexplorado e que são geralmente engenheiros, urbanistas ou construtores reformados, vão melhorar a vigilância, a segurança e a comunicação com o público durante os projetos de construção. Isto tem muita graça, não é?

Tem graça, mas eu acho que as autoridades estão a meter num caminho sem fim.

Isto é a democracia direta.

Turim não é a primeira cidade a implementar iniciativas semelhantes. Villa Santa, uma cidade no norte de Itália, foi pioneira há dois anos, mas o fenômeno é tão comum no país que já em 2020, a cidade de Pescara instalou painéis transparentes nas vedações que estão à volta dos estaleiros de construção para que os reformados pudessem espreitar o que se passava nas obras sem correrem riscos. Às vezes empoleiram-se lá em cima dos tapumes.

Não sei se se lembram do que aconteceu aqui há uns anos quando houve as obras ali na rotunda do Marquês de Pombal. Aquela requalificação, a alteração na rotunda.

Aquela péssima ideia.

E entrevistaram, na altura, uns senhores reformados que estavam ali e um deles disse: "Esta obra está mal feita, isto vai haver inundações". E passado uns meses, houve inundações. Não havia escoamento das águas e, não sei se foi a SIC, acho que foi a SIC na altura, voltou a passar imagens desse senhor na altura da inauguração das obras a dizer o que ia acontecer. É verdade.

Agora em Turim, têm pelo menos mais uma ajuda extra. E os senhores ficam felizes, porque juntam uma paixão, agora uma ocupação oficial.

É verdade. E assim não se metem nas drogas.

Sim, era o passo seguinte. Depois das obras.

Mas depois deixam o dominó, o que também não é uma ideia.

Sim, ali em Campo de Ourique é tão bom vê-los. É o jardim da parada.

Há muita gente agarrada ao dominó e à sueca.

E à sueca.

Isto é para falar da cocaína, que nos Estados Unidos está a perder protagonismo. Está a deixar de ser, é uma transformação gradual, a droga por excelência, a droga mais emblemática da cultura de consumo. Basta nós pensarmos nos anos 80 e 90, mesmo na cultura popular, nos filmes, nas séries, a cocaína estava associada a um estilo de vida também muito ligado, por exemplo, às questões económicas, à cultura dos yuppies na bolsa. Todos nós crescemos com essa ideia, mas a verdade é que esse domínio pode estar a enfraquecer. Há dados recentes que indicam que o número de pessoas que consomem cocaína nos Estados Unidos tem vindo a diminuir, e bastante. Os jovens de hoje associam o consumo de cocaína a um estilo de vida quase arcaico, muito mais antigo, ligado a excessos, noites intensas, consumo elevado de álcool, algo que já parece que não atrai tanto como anteriormente. Há uma crescente valorização dos estilos de vida mais equilibrados, com uma maior atenção à saúde mental e física, o que não quer dizer que tenha deixado de se consumir outro tipo de substâncias. Tem aumentado, mas neste momento são drogas como a cetamina, outros psicadélicos que se estão a tornar mais populares em determinados círculos, muitas vezes drogas associadas a experiências mais controladas, e aqui controladas com muitas aspas. Também os medicamentos estimulantes prescritos com receita médica, como aqueles que são usados para tratar o déficit de atenção, têm vindo a ser cada vez mais utilizados fora destes contextos clínicos e que têm funcionado também como alternativas à cocaína em ambientes sociais ou profissionais. E esta diversificação reflete também uma mudança mais ampla, que o consumo de drogas, de facto, deixou de estar centrado numa substância dominante. E há também aqui diferentes grupos a optarem por diferentes experiências. No passado, uma droga tornava-se quase universal, por assim dizer, e agora diferentes tipos de drogas são consumidos por diferentes grupos e camadas sociais. Apesar desta diminuição, que é significativa no número de consumidores, há um dado que tem preocupado as autoridades, que são as mortes relacionadas com a cocaína, que aumentaram bastante. E este aparente paradoxo, menos consumidores, mas mais mortes relacionadas com o uso desta substância, explica-se pela combinação da cocaína com outras drogas, em particular os opioides sintéticos, que aumentam drasticamente o risco de overdose. Se esta tendência se mantiver, isto poderá não ter apenas impacto nos Estados Unidos, mas também a nível global, influenciando os mercados, rotas de tráfico e padrões culturais também ligados ao consumo de drogas, mas a maldita cocaína já não é assim tão prevalecente como no passado.