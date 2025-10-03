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Então, é ou não possível morrer de amor?

A poesia diz que sim.

A ciência e a cardiologia dizem que sim, é possível.

Também a ciência.

Não é só literatura.

Não. A perda de alguém muito próximo, seja o marido, a mulher, um familiar ou até aquele amigo muito especial e muito próximo, pode provocar alterações físicas tão intensas que aumentam o risco de problemas cardíacos. O fenômeno tem nome, chama-se síndrome do coração partido. É uma condição real caracterizada por sintomas muito semelhantes aos de um infarto: dor no peito, falta de ar, palpitações. Acontece quando um choque emocional extremo leva a uma descarga exagerada de hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol. E essa tempestade química pode enfraquecer temporária ou permanentemente o músculo do coração. Segundo os especialistas, os primeiros dois meses a seguir à perda são vitais e é neste período que o risco é mais elevado, o coração fica mais vulnerável. Isso explica por que tanta gente, quando está de luto, se sente frágil fisicamente, não apenas psicologicamente. Os médicos reforçam que esta reação não é apenas uma metáfora poética, trata-se de uma resposta fisiológica do corpo ao sofrimento. E os sinais não devem, por isso, ser ignorados. Dor no peito, como dizia, dificuldade em respirar, fadiga extrema ou palpitações súbitas são alertas para procurar ajuda imediatamente. Curiosamente ou não, esta síndrome afeta mais mulheres do que homens, sobretudo depois dos 50 anos.

Isso está tudo certo.

Mas pode acontecer a qualquer pessoa. O fator comum é, de fato, a intensidade do trauma emocional, uma morte inesperada, uma separação dolorosa, até um acidente ou outro acontecimento de grande choque. Ainda que a maioria dos casos seja reversível e o coração recupere com o tempo e com tratamento, os especialistas insistem na prevenção e depois também dizem que amigos, família, psicólogos, são fundamentais para atravessar o luto sem que o corpo sucumba. Portanto, morrer de amor pode, de fato, parecer uma ideia literária, da história de Romeu e Julieta, mas é bem mais do que isso. A dor da perda pode literalmente partir o coração.

É impressionante o que a ciência diz. Por vezes, acontece.

As pessoas têm gosto e não gostam.

Acontece, por vezes, uma pessoa que perde, por regra, o marido e mulher de uma vida, e passado pouco tempo, também a própria pessoa acaba por morrer.

Acho que todos nós conhecemos uma história próxima.

Sem que o estado de saúde, à partida, o fizesse adivinhar que a outra pessoa ia morrer, uma proximidade temporal muito grande.

Portanto, agora é mesmo a ciência e a cardiologia a mostrar que sim, que é possível.

Devemos levar isso mais a sério.

Temos que proteger o nosso coração.

Muito bem. Tem se falado muito também de Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Fala-se nos últimos dias. Fui à pesquisa, o jornal brasileiro explica-nos precisamente isso. A propósito de duas coisas, nós cá estamos a falar muito por causa da flotilha e dos procedimentos burocráticos, se quisermos, e logísticos agora na deportação das pessoas que foram detidas e de como o Yom Kippur pode atrapalhar esse processo. Mas também o Globo relaciona isso com o ataque à sinagoga em Manchester, que acabou com dois mortos, que foi ontem e precisamente em plenas celebrações do Yom Kippur. Afinal, o que é? Começou ao pôr do sol desta quarta-feira. É o dia do perdão, é o dia mais sagrado do calendário judaico. É celebrado por cerca de 25 horas com jejuns, orações, reflexões. No fundo, visa a reconciliação espiritual com Deus e com o próximo. E durante esta data, os judeus abstêm-se de comer, de beber, de tomar banho, usar perfumes ou calçados de couro, de manter relações conjugais também, exceto por razões de saúde. O Yom Kippur encerra os 10 dias de arrependimento, que é um período dedicado, de fato, à autocrítica, ao perdão, restauração de laços humanos, reforço da reconciliação verdadeira que envolve ações concretas. A data também é lembrada por algumas comunidades cristãs que a utilizam como inspiração para reforçar valores universais como o arrependimento, o perdão e reconciliação. O mais próximo do catolicismo talvez seja a Páscoa, mais até do que o Natal, que entretanto virou uma festa mais pagã, de alguma maneira. Mas mais próxima da Páscoa, e é isso que a comunidade judaica está agora a celebrar. O Yom Kippur também nos leva, já agora, a uma referência histórica para a Guerra do Yom Kippur, assim chamada. Em outubro de 73, um conjunto de Estados árabes da altura, liderados pelo Egito e pela Síria, atacaram Israel e o ataque foi precisamente planeado para o dia de feriado judaico, para este Yom Kippur, precisamente para apanhar mais desprevenidas e menos alertas forças israelitas. E nesta altura, esta guerra do Yom Kippur tinha sido praticada por países depois da Guerra dos Seis Dias, de 67. Portanto, é uma referência também que nos aparece muito. Mas cá está. Festa judaica, a maior festa sagrada do calendário judaico.