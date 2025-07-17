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Carla, não se fala do quê? Ou fala-se muito de quê?

Fala-se muito de uma decisão da Justiça, aqui em Portugal, que obrigou a Caixa Geral de Depósitos a atribuir o regime de teletrabalho a um funcionário que o tinha pedido, mas que foi rejeitado. Este trabalhador apresentou uma providência cautelar e ganhou. O que está aqui em causa? Este trabalhador alegou que tinha um filho menor de oito anos e que tinha uma função compatível com o trabalho em casa. A empresa não aceitou, o caso foi para a Justiça, o que abre aqui uma questão e que serviu também para os sindicatos, nomeadamente os sindicatos dos trabalhadores da TAP, criticarem esta empresa por não dar o exemplo neste meio que é a banca. Em causa está o Código de Trabalho, que permite, de facto, o regime de teletrabalho a quem tenha filhos menores de oito anos e, lá está, quando as funções são compatíveis. Esta notícia surge pela Agência Lusa, foi replicada em todos os jornais porque a sentença foi revelada. Além desta decisão do tribunal, foi também fixada uma multa de € 100 diários por cada dia de atraso no cumprimento da decisão.

Pagos pela Caixa.

Pagos pela Caixa. Pode estar aqui em causa a violação dos direitos da parentalidade e temos os tribunais na rua a explicar que a situação é lamentável, porque uma empresa pública deve ser aquela a dar o exemplo. Isto pode abrir aqui uma discussão importante.

Pode, que é um quase automatismo que a lei cria entre essas condições: função que permita teletrabalho e filho menor que oito anos, o direito tem que ser exercido.

Ora, isto aqui na área dos serviços, onde é mais fácil, se calhar, nos serviços, nem todos, mas onde pode ser mais fácil o trabalho em casa.

Nós não.

Nós não.

Nós não, mas nas relações, grande parte das relações é possível o teletrabalho.

Sim.

Quando não se precisa de se ter o microfone à frente.

Verdade.

Sim, e quando falamos em trabalho administrativo, isto pode colocar problemas até de organização de empresas.

Claro, não é a mesma coisa estar cinco dias por semana, os dias todos em casa ou pelo menos ser um regime híbrido.

Outra coisa, o modelo híbrido. É uma questão que foi tão atual na altura da pandemia, parece que se esqueceu um bocadinho esta possibilidade do teletrabalho. Com vantagens e desvantagens, é um assunto que merece que se vá discutindo com mais atenção.

Sem dúvida. A seguir, não se fala de outra coisa. Estamos em época de exames, milhares de alunos vivem em estresse para saber as notas dos exames.

Agora já sabem todos.

Agora já sabem todos. E há os que ainda vão fazer exame, a segunda fase e aquelas coisas todas. Mas há milhares de pais angustiados, porque precisam de saber as notas, de saber se os filhos entram ou não para a universidade, se vão ou não ter o futuro profissional e pessoal com que sonham. Isso leva à pergunta: que cursos dão acesso às profissões bem pagas? O jornal Público foi à procura da resposta, pediu ajuda à Colabor, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Ora, os setores da atividade económica com ganhos mais altos, onde se inclui, para além do salário, também as horas extra e outros subsídios, são as atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. No fundo, os chamados trabalhadores internacionais, os que trabalham para organizações, como por exemplo, os diplomatas. E também os trabalhadores dos setores de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, no fundo, os engenheiros eletrotécnicos, os engenheiros mecânicos de energias renováveis, de produção e de manutenção. Há ainda os trabalhadores das atividades financeiras e de seguros, os analistas, os consultores, os diretores financeiros, os gestores de investimentos e também das atividades de informação e de comunicação, onde se incluem, e aqui espanto, as funções ligadas ao jornalismo, mas também à informática e à programação. São áreas, conclui a Colabor com o jornal Público, onde os salários brutos mensais podem ser superiores aos € 2.300, sendo que o valor médio ronda os 1.466. Do outro lado da tabela, no fundo, aparecem áreas como, sem surpresa, construção, agricultura, o alojamento, a restauração, onde os ganhos não vão além dos € 1.230 brutos mensais. Estes são valores médios para o conjunto da população empregada por conta de outrem. Portanto, meus amigos, têm filhos na idade de escolher que futuro têm pela frente ou que futuro querem ter pela frente, pois aqui está um artigo a ler, não se fala de outra coisa. Muito bem.

Que como sabemos, vai mudando muito. Muito rapidamente, o mundo do trabalho muda muito.

Sim, sobretudo as áreas mais ligadas à tecnologia.

Paulo, não se fala de outra coisa na tua bolha.

Também no Público, a propósito das ondas de calor e do calor e da ligação que há entre as temperaturas, se quisermos, e a morte de muitos idosos

O Público tem um artigo em que explica precisamente quais são essas armadilhas do calor, por que morrem tantos idosos quando os termômetros disparam. Isto vai buscar dados a um estudo preliminar feito em 12 cidades europeias, que nos indica que quando houve uma onda de calor agora na Europa entre 23 de junho e 2 de julho, houve um acréscimo da morte de pessoas com mais de 65 anos. O calor excessivo foi responsável por 1500 das 2300 mortes estimadas devido ao aumento das temperaturas, e 90% dessas mortes adicionais correspondem precisamente a pessoas com mais de 65 anos. Por que morrem tantos idosos quando os termômetros disparam? Primeiro, menor produção de suor. A transpiração nós sabemos que é um mecanismo de autorregulação, se quisermos, da temperatura, do arrefecimento, da temperatura corporal, e permite, obviamente, que os tecidos regressem à sua temperatura normal. As pessoas mais velhas tendem, de facto, a desempenhar este processo natural de forma menos eficiente. Daí que os idosos, ou os cuidadores dos idosos, se for esse o caso, devam ter cuidado redobrado em relação à exposição ao calor, ao sol, e à procura, obviamente, de ambientes mais frescos. Depois, há um agravamento, ou pode haver um agravamento de problemas de saúde que já existam, isto é, que não têm a ver diretamente com o calor, mas que o calor de alguma forma amplia. Idosos com um historial clínico de problemas cardíacos, metabólicos, respiratórios podem, de facto, ter um agravamento dessas condições de saúde. O calor pode dificultar a capacidade do organismo se adaptar. E, por outro lado, também estes problemas de saúde criam mais dificuldade na adaptação ao aumento de temperatura. Limitações financeiras, isto já não tem a ver com saúde, mas no impacto muitas vezes que o contexto econômico-financeiro tem na nossa saúde. Os censos de 2021, em Portugal, indicam que os sistemas de ar-condicionado são um privilégio de uma fatia pequena da população, menos de 20%, só 17% dos alojamentos familiares permanentes é que estão equipados com ar-condicionado.

Sim. O que é incrível, não é?

O que é incrível pra um país que tem temperaturas elevadas numa boa parte do ano.

Aliás, uma das coisas, enfim, não é engraçado, mas uma das coisas que se nota quando se viaja pelo interior do país, e não só, nas horas de calor, é que há muita gente que passa as horas de calor com as persianas para baixo. Muitas aldeias, muitas vilas do país.

Sabem como é que é?

Isso, claro, ajuda. Não resolve, mas ajuda manter a casa na penumbra. A maioria dos idosos, ainda por cima, também vive com rendimentos limitados, muito baixos. Não só não têm dinheiro para instalar os equipamentos de ar-condicionado, como às vezes se têm para pagar a conta de eletricidade que isso implica. E, portanto, há aqui uma questão também das condições da habitação. E depois o isolamento social também. Viver sozinho, enfim, sem contactos regulares de familiares, de amigos, de vizinhos, também é um fator importante que permite muitas vezes explicar isto, porque obviamente que há vulnerabilidades de saúde, que se forem de alguma forma atacadas com o tempo, podem ter alguma repercussão, mas o isolamento social muitas vezes leva a condições extremas de agravamento de problemas sem a assistência devida. É um tema que está desenvolvido no Público, de facto, com esta ligação entre aumento de temperatura e a mortalidade de idosos.

Portanto, o calor mata, não é?

Exatamente.

Muito bem.