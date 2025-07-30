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É hora de mais um "Não Se Fala de Outra Coisa", onde destacamos histórias que podem não estar nos nossos noticiários, mas que têm suscitado muita curiosidade, por exemplo, nas redes sociais. Muitas vezes quando falamos em desafios, queremos mesmo dizer grandes problemas. É o caso da inteligência artificial. Há aqui mais um desafio. Temos falado tanto e aqui há mais uma tendência que é mesmo grave e em Espanha está a dar muito o que falar. Um rapaz de 17 anos que recorria à inteligência artificial para gerar imagens de colegas completamente nuas. Depois estas deepfakes eram partilhadas. Isto há um nível de sofisticação aqui, sofisticação na maldade, diríamos. Eram partilhadas em contas nas redes sociais com contas dos nomes das próprias, sendo que elas não tinham nada a ver com isso.

Impressionante. Foram completamente criadas.

Tentando vender também esses conteúdos. Falamos de fotografias, mas também de vídeos de inteligência artificial. Como é que é possível não haver logo algo que bloqueie? Algoritmos, sei lá, qualquer coisa. Não, foram assim reais. O problema é que parecem reais. Isto foi numa escola em Valência. Foi preciso que 16 destas vítimas apresentassem queixa. Já uma outra, em dezembro, tinha feito o mesmo à polícia, porque tinha visto um vídeo e fotos dela que não eram verdadeiras. Foi preciso, entretanto, um comunicado da Guarda Civil que esclareceu que estas fotos foram modificadas, foram manipuladas para que estas raparigas, ainda por cima todas menores, aparecessem completamente nuas. Não é um caso único em Espanha. Em setembro de 2023, houve um outro caso muito semelhante em Badajoz, que também chocou o país. Quinze menores foram investigados porque utilizaram a IA para produzir conteúdo erótico falso com colegas da escola. Acabaram por ser condenados a um ano de liberdade condicional. Se calhar têm que ser mais duras essas penas, não é? Pois, é a discussão que estava a ter-se em Espanha. Em março, o governo espanhol disse que ia trabalhar em legislação mais dura, neste caso de imagens sexuais geradas por inteligência artificial sem consentimento. Queriam que isto fosse um crime. Problema: o projeto de lei ainda não foi aprovado pelo Parlamento. Sabemos que o Parlamento espanhol tem estado ocupado noutros assuntos, mas este é um desafio. Sempre preocupante. É muito preocupante.

E o sentimento de impunidade, que aliás vem até da utilização das próprias redes sociais.

Se calhar só quando acontecer às filhas, aos filhos, de conhecido, as coisas aceleram um pouco.

Sem dúvida. Problemas do nosso tempo. Há outros problemas do nosso tempo. Olho aqui para o Expresso, há um trabalho sobre o braço de ferro entre Donald Trump e as cadeias de televisão norte-americanas, ou pelo menos alguns protagonistas das televisões de cadeia norte-americanas. Sabemos que Stephen Colbert já caiu. A grande pergunta é: quem se seguirá? Porque Trump não vai ficar por aqui. O Stephen Colbert apresenta ainda esta temporada o "The Late Show" da CBS. A cadeia de televisão anunciou que esta temporada será a última do programa. Invocou motivos financeiros. Desconfia-se que mais algo político haverá por trás. E o presidente dos Estados Unidos sugeriu, na semana passada, que a Stephen Colbert poderão seguir-se agora Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, um da ABC, o outro da NBC, que fazem formatos semelhantes, formatos de talk show, com crítica, humor e sátira política, e em que, obviamente, Donald Trump é um dos visados. Aliás, isso é uma das coisas em comum que estes três humoristas têm, serem críticos da governação de Trump, que por sua vez os acusa de não terem talento e de terem recebido milhões de dólares dos seus ordenados, são muito bem pagos, por regra, para destruírem o que ele acha que era grande televisão. Great TV. A Trump tudo se resume a great qualquer coisa.

Great, amazing, terrific.

Exatamente. E ele gabou-se, Trump, na sua plataforma, na Truth Social, de ter tido, ele próprio diz, um papel importante no afastamento de Colbert. A estação de televisão CBS estava já sob forte pressão do presidente. Por quê? Porque a sua empresa mãe, a holding, se quisermos, a Paramount, precisava da aprovação para uma fusão planeada com a Sky Dance, que de resto colocará à frente dos destinos da estação um amigo do próprio Donald Trump. Ou seja, há um negócio dependente de aprovação oficial, um grande negócio dependente de aprovação oficial.

Um great.

A great deal. To make a great TV. E obviamente que isso deixa as empresas mais vulneráveis. Além disso, a Paramount tinha sido processada pelo presidente, que alegou que houve uma edição enganosa de uma entrevista de Kamala Harris durante a campanha para as presidenciais de 2024. O caso, como acontece tantas vezes nos Estados Unidos também, não chegou a ir a tribunal, a julgamento, se quisermos. Teve resolução extrajudicial e a CBS pagou $16 milhões, cerca de um pouco mais de €13 milhões, para travar o processo. Aliás, isto de ameaçar com tribunal para obter cedências tornou-se, de facto, um modus operandi típico Trump. Nós vemos o mesmo processo nas tarifas, por exemplo. Há uma ameaça de uma coisa terrível para depois um valor exorbitante para depois descer e conseguir algum ganho por aí e conseguir algum ganho desequilibrado, se quisermos. Ele fez isso com a CNN, que divulgou factos que desmentiam a Casa Branca sobre os danos causados no programa nuclear do Irão. Fê-lo contra a Meta também, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, que pagou mais de €20 milhões para evitar um processo por ter suspendido as contas de Trump após os ataques ao Capitólio, isto em janeiro de 2021. Fê-lo também contra a ABC News, que pagou 13 milhões por comentários do pivot George Stephanopoulos sobre o caso da violação que envolve Donald Trump. E portanto, é um processo que vai continuar, certamente, com estas ameaças em tribunal, tentando afastar aqueles que são os críticos mais populares das televisões americanas.

You're great, Paulo. Amazing. Amazing. Terrific.

Amazing.

Paul.