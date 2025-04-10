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Estamos na hora da campanha da Rádio Observador. Já a seguir, no explicador, falamos com Duarte Marques, do PSD, e Edson Ataíde, do PS, sobre a sua experiência em dirigir campanhas eleitorais. Recebemos ainda Jorge Cerol, do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, e hoje fechamos a hora da campanha com a escolha musical de Pedro Nuno Santos. Mas primeiro, olhamos para as notícias que marcam esta manhã. Eu sou a Maria João Simões, a edição é da Carla Jorge Carvalho. O Conselho de Ministros reúne-se esta manhã para analisar as tarifas de Donald Trump.

O governo vai debater eventuais respostas depois do ministro da Economia ter ouvido, nos últimos dois dias, as associações empresariais. O presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal avançou, à saída do encontro, que os apoios às empresas portuguesas podem ascender aos 2,5 mil milhões de euros, mas o governo ainda não avançou com valores concretos. O primeiro-ministro reconhece que as tarifas de Trump causam preocupação e garante que está em diálogo permanente com a Comissão Europeia. A reunião do Conselho de Ministros está marcada para às 10h30, na residência oficial do chefe do Governo.

E depois da decisão de Donald Trump em suspender temporariamente as tarifas comerciais, as bolsas europeias abriram esta manhã em alta.

Há uma forte subida no mercado bolsista. Miguel Gato, vamos às últimas atualizações.

Começamos com a Bolsa de Lisboa, que abriu esta manhã com uma valorização superior a 5%. Portugal, que acompanha a tendência europeia de forte subida do mercado bolsista. As ações na Alemanha abriram a disparar em 8%. Itália e Espanha valorizaram mais de 7%. E na França e no Reino Unido, os ganhos das bolsas rondam os 6%. Estas subidas substanciais acontecem depois das perdas nos últimos dias. Ontem, as ações cotadas em bolsa na Europa fecharam com prejuízos entre os 2% e os 3%, mas hoje voltam a subir.

E Miguel, subiram na Europa, estão a subir, depois de nos países asiáticos ter também havido uma forte valorização.

No Japão, o principal índice bolsista abriu no verde, com uma subida substancial superior a 8%. Na Coreia do Sul, registou-se também um salto positivo de mais de 5%. E na China, apesar da manutenção das tarifas dos Estados Unidos, Xangai sobe cerca de 1% a abrir esta manhã e Hong Kong abriu com crescimento de 2,6%.

O impacto da suspensão das taxas alfandegárias, anunciada ontem, fez-se sentir logo após a declaração de Trump na Casa Branca.

Sim, a Bolsa de Nova Iorque registou ontem a melhor sessão desde 2008, com ganhos significativos nas ações de Wall Street. Os resultados desta quinta-feira nos Estados Unidos são conhecidos apenas às 14h30, hora em que abre o mercado bolsista de Nova Iorque.

Miguel Gato, com as últimas das ações cotadas em bolsa, destaque para a forte valorização dos mercados europeus esta manhã.

E a Comissão Europeia elogia a decisão de Donald Trump em suspender temporariamente as tarifas comerciais.

Ursula von der Leyen diz que é um passo importante para estabilizar o mercado global. A presidenta da Comissão Europeia escreve na rede social X que o mercado livre é a melhor forma dos países prosperarem economicamente. Diz também que se mantém em cima da mesa a proposta das tarifas zero nas trocas comerciais entre União Europeia e Estados Unidos. Bruxelas anunciou ontem um pacote de medidas para combater a guerra comercial antes desta suspensão temporária das tarifas. No entanto, fica a dúvida sobre se se mantém, uma vez que Washington recuou na aplicação de taxas aduaneiras adicionais.

Quem ficou de fora desta suspensão foi a China, Pequim, em retalia, vai cobrar a Washington mais de 80% em taxas aduaneiras.

Depois de Trump ter anunciado uma subida para os produtos vindos da China de 125%, o governo de Pequim respondeu com uma taxa de 84, garante que não se vai deixar intimidar pela guerra comercial.

E perante este cenário internacional, Eduardo Ferro Rodrigues considera que PS e PSD devem evitar crises desnecessárias e, por isso, apela a entendimentos.

O socialista admite um bloco central e é o que diz numa entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença. O antigo secretário-geral do PS, ex-presidente da Assembleia da República, alerta que o país e o mundo caminham para uma situação limite e avisa que os portugueses vão começar a sentir no bolso os efeitos desta guerra comercial. Por isso, nesta entrevista, pede juízo, apela a entendimentos e diz que às vezes as circunstâncias obrigam os políticos a terem de se vergar para defenderem o interesse nacional. Nesta entrevista, Ferro Rodrigues está também otimista em relação a uma candidatura de António Vitorino à Presidência da República.

O PCP e o LIVRE sublinham a distinção entre os dois partidos, apesar da aproximação de Paulo Raimundo e Rui Tavares no debate de ontem.

Os líderes da CDU e do LIVRE concordaram em vários temas, no debate de ontem à tarde na SIC, como habitação ou pensões. Foi o tema Europa a gerar mais discórdia. No explicador desta manhã, o deputado comunista António Filipe critica a postura do LIVRE. Diz que é excessivamente otimista em matéria de defesa.

Não alinhamos com a ideia que agora se tornou uma moda na União Europeia, que é achar que devemos prescindir de investir, designadamente na área social e coisas que faz falta em nome da defesa. O LIVRE, o que nos vem dizer é que uma coisa não deve prejudicar a outra. Agora, o que nós dizemos é que isso é um milagre das rosas, ou seja, pensar que é possível haver um investimento colossal que a União Europeia pretende fazer em matéria de defesa, pensar que não prejudicará outras áreas sociais e que isto não conta para a dívida e que esse investimento não tem que se pagar, é uma miragem.

Já Francisco Paupério, cabeça de lista do LIVRE nas últimas eleições europeias, considera que nestas legislativas o partido não precisa de roubar votos nem à CDU, nem aos restantes partidos da esquerda para crescer a nível eleitoral.

A esquerda para crescer não tem que roubar votos, entre aspas, uns aos outros. Tem é que falar diretamente às pessoas, tem que aumentar votos no geral. Há dois anos, a esquerda era uma maioria social que era traduzida em votos. Eu acredito, e o LIVRE acredita, que esta maioria social de esquerda ainda existe na sociedade portuguesa. Portanto, os partidos, cada um vai ter que apelar aos seus eleitorados e expandir os seus eleitorados com as suas mensagens. Portanto, diretamente, não acredito que o PCP seja a oportunidade do LIVRE. A oportunidade do LIVRE está em toda a esquerda, em todo o centro e em todo eleitorado de direita que esteja farto dos governantes e da ação dos seus partidos de direita.

Francisco Paupério e António Filipe foram os convidados desta manhã do Explicador. A ronda dos debates televisivos continua hoje. Vão estar frente a frente Pedro Nuno Santos e Rui Rocha, às 21h, na RTP, e depois, às 22h, na CNN, estarão Mariana Mortágua e Inês Sousa Real.

Já a seguir temos os diretores de campanha com Duarte Marques, do PSD, e Edson Ataíde, do PS. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam a atualidade desta hora?

As detenções feitas pela PSP no primeiro trimestre do ano aumentaram cerca de 63% em relação ao mesmo período de 2024. Ao todo, foram detidas 8100 pessoas, sobretudo por crimes rodoviários. A PSP explica que este aumento está relacionado com o reforço das operações policiais de fiscalização e de prevenção. Os principais motivos de detenção foram condução em excesso de velocidade, falta de inspeção periódica obrigatória e o uso do telemóvel durante a condução. Subiu de seis para 10 o número de distritos em aviso amarelo por causa da chuva. A atualização acaba de ser feita pelo IPMA, que prevê também uma descida das temperaturas a partir de hoje.

Já a seguir, no Explicador, desta hora da campanha, recebemos então Duarte Marques e Edson Ataíde, mas antes espreitamos o tempo, que já conta com chuva nas cidades do Centro e Sul. Amanhã chega ao resto do país. Quanto às máximas, nesta quinta-feira vão rondar os 24º em Lisboa, 26 no Porto e em Viseu, 25 em Aveiro e Santarém e 22º em Faro. O Explicador começa daqui a um minuto.