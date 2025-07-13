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As notícias com Nadine Soares. Boa noite. Com o Porto em guerra pelas autárquicas, Filipe Araújo não desiste, Pedro Duarte tem a porta aberta e o PS acena com o acordo pós-eleitoral. A última sondagem sobre as eleições no Porto vai agitar os ânimos na corrida autárquica, com os resultados a indicarem que Manuel Pizarro fica à frente nas intenções de voto e com a direita dividida pela multiplicação de candidatos. Se a direita se admite que a sondagem do Iskete, divulgada pelo Expresso, preocupa do lado de Filipe Araújo, garante-se que não há margem de recuo. Já Pedro Duarte deixa em aberto o entendimento que possa reforçar as hipóteses de conquistar a autarquia e reduzir a distância para Pizarro. Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD é clara e reitera que há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso. Já o PS considera natural um acordo pós-eleitoral com Filipe Araújo. No meio socialista, já se fazem contas à maioria que se pode obter ao lado do independente. Ao Observador, fonte próxima do PS deixa elogios à lista independente apresentada por Araújo. Para os socialistas, fica clara a ideia de que os outros partidos de esquerda estão em risco, com a hipótese de nem sequer conseguirem eleger vereadores. Com quase todas as principais forças de direita juntas numa candidatura, PSD, CDS e IL, e ainda assim sem conseguirem uma vitória nas sondagens, os socialistas estão confiantes nas reais hipóteses de uma vitória, mas sem maioria. Os cenários em cima da mesa para as autárquicas do Porto, um artigo que pode ler com mais detalhe no site do Observador e é assinado pelo editor adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso, e pela jornalista Mariana Lima Cunha. A Polícia Judiciária deteve um funcionário do Banco de Portugal, suspeito da Operação Nexos, no aeroporto de Lisboa. Uma informação apurada pelo Observador. A Polícia Judiciária deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido na Operação Nexos, uma operação que envolve crimes de corrupção passiva, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem e ainda falsificação de documentos e abuso de poder. Ao que o Observador apurou, trata-se de David Gonçalves, funcionário do Banco de Portugal, que estava de férias quando as buscas foram efetuadas e foi agora detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. O suspeito ficou detido, deve ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto na segunda-feira. A Operação Nexos investiga as suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos do PRR, um esquema que pode ler com mais detalhe no site do Observador, num artigo que faz manchete a esta hora, assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo jornalista João Paulo Godinho. Marques Mendes mostra-se a favor da privatização da TAP, mas pede transparência. O candidato presidencial defende que este processo tem de correr com a total transparência pra que não exista qualquer suspeita. Marques Mendes considera que a decisão de privatizar a TAP é a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta. E é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja, no final, nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

Declarações de Marques Mendes à margem de uma visita a Mafra, questionado sobre as mais recentes polémicas no setor da saúde. O candidato presidencial defende que é necessário soluções e não mais demissões no governo. Marcelo Rebelo de Sousa descarta o veto presidencial à privatização da TAP, se o negócio for na linha daquilo que foi anunciado pelo governo. O presidente da República considera que a proposta apresentada pelo Executivo de Montenegro de privatizar a companhia aérea em 49,9% não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição em 2023 da operação proposta pelo governo socialista. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de vetar o diploma.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor primeiro-ministro me explicou, elevou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que podia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Pois se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações do presidente da República em São Tomé e Príncipe nas comemorações dos 50 anos de independência do país. Ainda nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa abordou o tema das tarifas de Donald Trump, revela estar surpreendido com o timing do anúncio, uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer. O presidente da República destaca também que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não esconde que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, de visita a São Tomé e Príncipe. E Marques Mendes aconselha o governo a optar por exportações para a América Latina, em vez dos Estados Unidos. O candidato presidencial não esconde a preocupação com os possíveis impactos na economia, após o anúncio de tarifas de 30% pra Europa por parte de Donald Trump. Marques Mendes aconselha o Executivo de Montenegro a explorar o Mercosul.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mau pras empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado

Declarações de Marques Mendes aos jornalistas, visita a Mafra. Para o candidato a Belém, a procura de mercados alternativos deve acontecer quanto mais cedo, melhor. No desporto, o selecionador nacional da equipe feminina de futebol diz que é momento para refletir sobre a exibição no Campeonato Europeu. Francisco Neto destaca que as maiores dificuldades da equipe foram a nível defensivo. Diz que agora é tempo de pensar nos erros e preparar o apuramento para o mundial.

É reflexão um bocadinho sobre aquilo que têm sido os nossos erros defensivos. É algo que temos que melhorar. Temos sofrido alguns gols com alguns erros que na mais alta competição não podem acontecer. São essas as reflexões desportivas que temos que ter ao longo dos próximos tempos, porque vem aí já um grande desafio, que é o apuramento para o Campeonato do Mundo, onde nós queremos estar mais uma vez.

Declarações do selecionador nacional no Aeroporto Humberto Delgado, na chegada da seleção de futebol feminino. As navegadoras foram eliminadas depois de um jogo contra a Bélgica. Viktor Gyökeres já está sob alçada disciplinar do Sporting após ter falhado a apresentação de estágio. Ao confirmar à agência Lusa, o presidente do clube, Frederico Varandas, o avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Varandas reitera a confiança de que esta situação pode ser resolvida com o fecho do mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas. Deixa uma garantia: ninguém está acima dos interesses do clube, seja ele quem for. O Sporting ainda não chegou a um consenso de valores sobre a possível venda do jogador. Gyökeres falhou a apresentação junto da equipe principal do Sporting em Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada e, por isso, está sob alçada disciplinar do Sporting. É com o desporto que encerramos este noticiário. A informação está de volta já à 00h30 com a jornalista Matilde Sabino.