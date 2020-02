1h. Covid-19: DGS reúne esta segunda-feira para discutir medidas extra para quem vem de Itália

A Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, explica o que devem fazer os cidadãos que venham do norte de Itália ou outras regiões afetadas. Comenta ainda o estado de saúde do português infetado no Japão