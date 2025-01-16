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É uma hora. As notícias com Laura Figueiredo. Mário Centeno não se vai candidatar à Presidência da República. A revelação foi feita pelo Governador do Banco de Portugal na grande entrevista da RTP3 esta noite. Centeno afirma que esta é uma decisão pessoal e que Belém não está no horizonte.

Não vou ser candidato à Presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à Presidência da República. Não está no meu horizonte que isso aconteça.

Essa foi uma decisão que decidiu tomar nas últimas semanas, nos últimos meses?

Essa é uma decisão pessoal, que é tomada dentro do meu círculo pessoal, da minha família, aquilo que é a visão que eu tenho, pessoal e profissional, de mim mesmo e daquilo que eu quero fazer no futuro.

Ainda assim, Mário Centeno reconhece que fica satisfeito por ver sondagens que o apontam como alguém que poderia ser um bom candidato da área do centro-esquerda. Nesta grande entrevista da RTP3, abordou ainda a polêmica sobre Hélder Rosalino. Centeno assegura que o Banco de Portugal não recebeu qualquer requisição sobre o salário de Rosalino, nem por parte do governo, nem do próprio.

O Banco de Portugal não se recusou a pagar nenhum salário, simplesmente porque o Banco de Portugal não pode pagar salários da administração pública. Isso é financiamento monetário, vai contra os tratados, vai contra a lei orgânica do Banco de Portugal. Portanto, eu não acho que isso seja sequer um caso.

Mas isso significa que a proposta que o governo fez ao Banco de Portugal era ilegal, configurava uma ilegalidade?

Não houve nenhuma proposta, não houve nenhum ato legislativo que tivesse enquadrado essa situação. Nós não chegamos sequer a receber nenhum ofício de requisição do doutor Hélder Rosalino.

O Governador do Banco de Portugal explica que a lei é clara e não permite ao banco central pagar salários da administração pública. Atualidade internacional. Luz verde, 15 meses depois, ao acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A primeira de três fases do acordo entra em vigor já este domingo e vai durar seis semanas. Durante este tempo, o acordo pressupõe que não existam ataques, que os reféns nas mãos do Hamas sejam libertados e que, do outro lado, Israel liberte presos palestinianos. O acordo pressupõe ainda que entrem 600 caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O entendimento foi mediado pelo Qatar, que destaca a colaboração entre as administrações norte-americanas Joe Biden e Donald Trump. Trump, que está a dias de tomar posse, reclama vitória. Joe Biden diz que é uma piada perguntar se é Trump ou a administração ainda em funções na Casa Branca, quem merece os créditos por este cessar-fogo. O ainda presidente dos Estados Unidos diz que este é o acordo que apresentou na primavera e, por isso, reclama os louros. Depois do anúncio do acordo, não tardaram a surgir reações por parte da comunidade internacional, que apela, sobretudo, à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu recusa, para já, comentar o acordo até que os pormenores estejam finalizados, mas revela que já falou em separado com Biden e Trump para agradecer a ajuda de ambos. Quanto ao Hamas, atribui o entendimento à firmeza e resistência palestiniana. António Guterres, secretário-geral da ONU, elogia o compromisso inabalável dos Estados Unidos, Egito e Qatar para este desfecho, mas avisa que Israel deve terminar a ocupação nos territórios palestinianos. Por agora, o exército israelita continua a bombardear a Faixa de Gaza, uma informação avançada pelas autoridades locais. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa saúda o acordo de cessar-fogo. Numa nota publicada no site da presidência, o chefe de Estado escreve que Portugal vai apoiar todos os esforços para fazer deste acordo uma realidade e estabilizar a situação na Faixa de Gaza e na região. Já Luís Montenegro, através de uma publicação na rede social X, diz que deseja que este passo traga uma paz duradoura à região. Pelo PS, Pedro Nuno Santos afirma que o acordo é um sinal de esperança no futuro. O Movimento de Apoio à Palestina, em Portugal, alerta que o cessar-fogo anunciado hoje entre Israel e o Hamas não é sinônimo de paz no Meio Oriente. À Rádio Observador, Carlos Almeida diz que a paz só pode ser alcançada quando o Estado da Palestina for reconhecido.

Esses 467 dias mostram da forma mais trágica que do futuro da Palestina depende a paz no mundo. A paz no mundo está suspensa da paz na Palestina e que só há paz na Palestina quando for respeitado o direito internacional, quando for reconhecido o direito do povo palestino a viver em liberdade e em paz na sua terra, quando for efetivamente praticado o direito, que as resoluções das Nações Unidas já reconhecem, de retorno dos refugiados palestinos às suas terras, às suas casas, e só desse modo a Palestina viverá em paz.

Declarações de Carlos Almeida, do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Meio Oriente. Carlos Almeida, que pede prudência devido às violações de cessar-fogo realizadas por Israel no Líbano. De regresso à atualidade nacional. A segurança foi o assunto em destaque no primeiro debate quinzenal do ano com o primeiro-ministro. Luís Montenegro admite que os relatórios de segurança interna possam vir a incluir a nacionalidade dos autores dos crimes, dando assim resposta positiva a uma proposta da Iniciativa Liberal. O primeiro-ministro voltou a dizer que não gostou de ver as imagens de pessoas encostadas à parede a serem revistadas no Martim Moniz, mas defendeu a atuação da polícia num debate em que procurou marcar as diferenças de interpretação face ao Chega e em que Miguel Vitor Dias aceita mais dados para tentar combater percepções.

A Iniciativa Liberal quer uma estratificação por nacionalidade dos dados sobre os crimes para que os factos possam desmentir André Ventura. E o primeiro-ministro deixou a porta aberta a esta possibilidade.

Já é portador hoje de muita informação a esse propósito. Aquela que o senhor deputado recomenda Por princípio, não me parece que seja difícil

Luís Montenegro em resposta a Rui Rocha. Já quem não gostou da ideia foi Rui Tavares, do Livre.

Qualquer dia poderá ser por profissão ou clube de futebol.

Dentro do mesmo assunto, André Ventura quis arrancar a Montenegro uma resposta sobre se apoia ou não operações como a do Martim Muniz.

Por que não custou? Porque eram pessoas do Bangladesh que estavam encostadas à parede? Mas se forem portugueses, está tudo bem?

Depois de muito questionado, o primeiro-ministro disse que a PSP atuou bem, mas fez questão de esclarecer as diferentes interpretações.

Se me pergunta: "Tem prazer em ver pessoas encostadas à parede com os braços no ar?" Claro que não. Se o senhor deputado tem, é uma opinião sua, mas eu admito, para não dizer mesmo, eu compreendo, que naquela circunstância tinha de ser mesmo assim.

Com o PS, o debate sobre imigração foi apenas à boleia do acesso ao SNS, com Luís Montenegro a responder irritado a Pedro Nuno Santos.

Promover, pactuar com redes de fraude criminosas que retiram a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, isso é intolerável.

O secretário-geral do PS anotou a irritação, colou Montenegro ao Chega na tentativa de impedir o acesso de estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde.

Percebe-se bem a irritação do senhor primeiro-ministro com este tema. Há situações que são inaceitáveis, mas todos os casos que eu disse não são possíveis com o diploma que o PSD apresentou.

Ainda neste debate, o Bloco de Esquerda criticou as mudanças à Lei dos Sols, o PAN da violência doméstica e o PCP falou das dificuldades na saúde. Outro dos assuntos levantados pela oposição foi a Secretaria-Geral do Governo, com Montenegro a garantir que não recuou na nomeação de Hélder Rosalino.

A pressão pública acabou por desmotivar essa pessoa e lamento. Naquilo que dependia de mim, eu estava aqui para assumir corajosamente.

O primeiro-ministro no primeiro debate quinzenal do ano, em que Hugo Soares, líder da bancada do PSD, acusou a oposição de andar a apanhar bonéx.

Miguel Vitor Dias com alguns dos destaques do debate quinzenal com o primeiro-ministro, que decorreu esta tarde na Assembleia da República. Falamos agora do Futebol Clube do Porto. A auditoria forense à gestão do clube dá conta de perdas de milhões de euros. O clube divulgou os primeiros dados, que dão conta de irregularidades em mais de 58 milhões, valores repartidos por excessos de comissões, descontos mal aplicados a bilhetes de jogos, mas também por causa de gastos indevidos da claque Super Dragões. André Maia.

Cuba, Cancún, Maldivas, Tanzânia ou Ibiza. O Futebol Clube do Porto não jogou em nenhum destes locais, mas na auditoria há pagamentos de viagens para estes destinos a elementos dos Super Dragões, mas também a familiares. No total, diz o relatório, a claque azul e branca terá mesmo lesado o clube em mais de € 5 milhões desde 2014. Para além das viagens, somam-se ainda descontos irregulares na venda de bilhetes, bem como deslocações a jogos fora que passaram os valores protocolados. Mas as irregularidades não estão apenas ligadas à claque. As transferências de e para o clube são a grande fatia de derrapagem. Diz a auditoria que em 10 anos foram acordados € 158 milhões em comissões de transferências dos jogadores, é um excesso de 47% face ao valor que devia ter sido pago. Só metade destas comissões foram pagas a apenas oito agentes. Também na documentação, o Futebol Clube do Porto é lesado. Em 55 transferências para as equipes A e B dos Dragões, só quatro tinham toda a documentação presente, bem como os relatórios de scouting que justificavam as contratações.

O jornalista André Maia, com o resumo das principais conclusões prévias à auditoria forense, à gestão do Futebol Clube do Porto nos últimos 10 anos, uma auditoria feita pela Deloitte. Os números foram publicados pelo clube no portal da transparência, criado recentemente pela nova direção. E esta hora, Joe Biden faz neste momento o discurso de despedida na Casa Branca, a partir da Sala Oval. O ainda presidente dos Estados Unidos começou por salientar, obviamente, o acordo de cessar-fogo conseguido hoje entre Hamas e Israel, e diz também que a democracia se manteve forte nos últimos quatro anos nos Estados Unidos. É um assunto que vamos desenvolver nos próximos noticiários. Por agora é tudo. A informação está de regresso à 13h30.