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É uma hora. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. O governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo com o Hamas. A decisão surge depois de uma longa reunião do executivo de Benjamin Netanyahu, ao que avança o jornal The Times of Israel. A medida teve o apoio da maioria dos ministros israelitas, 21 votos a favor, oito contra. Durante a tarde deste sábado, segundo a imprensa israelita, o Hamas vai divulgar a lista dos reféns que vão ser libertados no primeiro dia do acordo. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas entra em vigor já este domingo. A ministra da Saúde aceitou a demissão do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde. Ana Paula Martins aceitou este pedido de demissão e anuncia que o novo diretor-executivo do SNS vai ser anunciado já nos próximos dias. António Gandra d'Almeida, que se demitiu do cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde por ter acumulado duas funções ilegalmente. Uma decisão tomada na sequência da notícia avançada hoje pela SIC, que teve acesso a documentos que indicam que durante mais de dois anos Gandra d'Almeida acumulou funções de diretor do INEM no Norte e de médico tarefeiro nas urgências no Algarve. Os documentos a que a SIC teve acesso indicam que Gandra d'Almeida recebeu mais de €200 mil por turnos no Algarve. Numa nota enviada à comunicação social, Gandra d'Almeida assegura que não cometeu qualquer ilegalidade e que apenas se demite para proteger a família. E foram várias as reações à demissão de António Gandra d'Almeida do cargo de diretor do Serviço Nacional de Saúde. À Rádio Observador, o Sindicato Independente dos Médicos, pela voz do secretário-geral Nuno Rodrigues, sublinha que o Ministério da Saúde tem de escolher alguém com competências para dar estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde.

O SIM lamenta a instabilidade que o SNS tem vivido nos últimos anos e apela a que realmente seja agora escolhido alguém que traga estabilidade, serenidade, competência, para realmente trazer o SNS de volta. Acho que já está a ser feito um grande esforço por parte do Ministério da Saúde no sentido de valorizar os profissionais, mas agora é preciso melhorar a organização e a competitividade do SNS.

Nuno Rodrigues, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, em declarações à Rádio Observador. A presidente da Federação Nacional dos Médicos lamenta também este episódio de António Gandra d'Almeida. Joana Bordalo e Sá acusa o Ministério da Saúde de falta de competência. Também o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pede estabilidade para o Serviço Nacional de Saúde. Rui Lázaro acredita que as mudanças constantes na saúde têm ocorrido e prejudicam a atividade do SNS.

O Serviço Nacional de Saúde precisa de estabilidade. Tivemos inicialmente a mudança do governo, a seguir a mudança do diretor executivo para o atual. Agora vamos ter uma nova mudança. Temos uma mudança no INEM. Esta instabilidade não se coaduna nem promove a implementação das reformas estruturais necessárias para que se possa construir um profissional de saúde forte e que corresponda às expectativas e às necessidades dos cidadãos.

As reações da FNAM, do Sindicato Independente dos Médicos e do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar à Rádio Observador sobre a demissão do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde. Falamos agora sobre as presidenciais. Augusto Santos Silva lança António Vitorino para a corrida a Belém. Em entrevista à RTP2, o antigo presidente da Assembleia da República admite que António Vitorino cumpre os requisitos para um bom presidente da República e que o antigo comissário europeu teve uma carreira à altura do cargo.

O doutor António Vitorino, na minha modesta opinião, cumpre todos os requisitos necessários para ser um bom candidato a presidente da República. Pela sua experiência, foi deputado, eurodeputado, juiz do Tribunal Constitucional, professor de Direito, comissário europeu da Justiça e dos Assuntos Internos, mais recentemente diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. É atualmente presidente da Comissão Nacional de Migrações, portanto, tem uma vasta experiência interna e internacional, europeia, sobretudo. Tem um conhecimento muito profundo de matérias que têm diretamente a ver com os poderes do presidente da República, a sua experiência como ministro da Defesa, a sua experiência em todas as áreas de soberania.

As declarações de Augusto Santos Silva em entrevista à RTP2. O ex-presidente da Assembleia da República comentou ainda a possível candidatura de António José Seguro. Santos Silva considera que António José Seguro não cumpre os mínimos requisitos para uma candidatura a Belém. E no futebol, o Benfica venceu esta noite o Famalicão por 4x0, no arranque da segunda ronda do campeonato. O jogo aconteceu no Estádio da Luz. Leandro Barreiro fez um hat-trick. O quarto golo das Águias foi marcado por Kokçu. No final do encontro, o treinador do Benfica, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado.

Foi isso porque proporcionámos dois momentos muito bons. Primeiro porque mostrámos o troféu, que estávamos em dívida com os nossos adeptos, principalmente pelo último jogo em casa. Então, começar o jogo a mostrar o troféu da Taça da Liga e depois, em cima disso, uma boa exibição, 90 minutos em que fomos consistentes, com imensas oportunidades e com gols.

Declarações de Bruno Lage, técnico dos Encarnados, em declarações à Benfica TV. Já o treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, lamenta a passividade da equipa nos minutos iniciais. Acredita que o primeiro gol do Benfica tirou os famalicenses do jogo.

É um jogo que fica marcado logo pelo início, a forma como iniciamos, muito à espera de ver o que iria acontecer e teríamos que ter entrado muito mais pressionantes, muito mais agressivos neste estádio perante uma equipa como o Benfica, num momento bom, tínhamos que chegar muito mais fortes e muito mais agressivos, muito mais compactos e permitimos que eles ligassem e atrasassem o jogo para a largura, onde conseguem, através de várias triangulações, criar dificuldades aos adversários e depois com o primeiro gol, marcou-nos muito, tirou-nos alguma tranquilidade, tirou-nos a confiança para podermos ligar o nosso jogo e sermos muito objetivos e não podemos. Nem de perto, nem de longe. Temos que ser uma equipa muito mais agressiva.

A reação de Hugo Oliveira, técnico do Famalicão, em declarações à Benfica TV. O Famalicão que perdeu por 4x0 na Luz frente ao Benfica. E amanhã é a vez do Sporting defrontar o Rio Ave, em Vila do Conde. A partida tem início marcado para às 18h. Vai contar com relato e análise em direto na Rádio Observador. E está tudo dito aqui no Jornal da Uma da Rádio Observador. Estou de regresso com a atualização da informação daqui a meia hora, na síntese da 13h30. Até já.