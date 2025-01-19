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É uma hora. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de mentir quando disse que o Orçamento do Estado para 2025 era o primeiro sem aumento de impostos. Em causa está a subida do preço dos combustíveis na segunda-feira, uma vez que o governo desbloqueou o aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. O secretário-geral do Partido Socialista aponta assim o dedo ao primeiro-ministro, acusa-o de faltar à palavra aos portugueses.

Em 1 de janeiro, foi publicada a portaria que aumenta o imposto sobre os produtos petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentarmos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

O secretário-geral do PS, num jantar em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, na segunda-feira, o gasóleo vai subir mais de €0,05 por litro e a gasolina €0,03 devido à atualização do ISP. E Carlos César quer um candidato a Belém que represente bem a esquerda, mas que tenha capacidade de atrair o centro. O presidente do Partido Socialista defende que os órgãos de soberania do país devem reger-se pelo equilíbrio e que o candidato socialista deve ser reflexo disso mesmo.

O quadro institucional português acha um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diversos órgãos de soberania e, por isso, a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que, representando esse espaço, seja um candidato sólido.

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, deixa assim um recado ao Partido Socialista sobre o perfil ideal para o candidato ao Palácio de Belém pelos socialistas. Declarações no jantar de inauguração da sede de campanha da campanha autárquica dos socialistas em Mação. E na saúde, o PSD assume que o SNS estaria mais estável se tivesse, neste momento, um diretor-executivo em funções. Hugo Soares admite que a saída de Gandra de Almeida é um obstáculo ao bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, mas sai em defesa das políticas do governo. O agora ex-diretor do SNS demitiu-se depois de uma reportagem da SIC que dava conta da acumulação indevida de funções, diretor do INEM no Norte e médico tarefeiro nas urgências do Algarve. Este episódio é uma fissura, conhece o líder da bancada do PSD. Hugo Soares está confiante de que o governo vai tentar restituir a normalidade no SNS o mais rápido possível.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor-executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, ele está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

Declarações de Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, que defende que o plano do governo para a saúde está a dar resultado. E a oposição pede responsabilidades ao primeiro-ministro. André Ventura desafia Luís Montenegro e Ana Paula Martins a dizerem que não sabiam da acumulação das funções de Gandra de Almeida. Já Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, responsabiliza o primeiro-ministro e a ministra da Saúde pelo que diz ser o desnorte do governo na área da saúde. Na Iniciativa Liberal, o candidato da oposição interna acredita que o partido pode ter 10% nas próximas legislativas. É a fasquia apontada por Rui Malheiro, em declarações aos jornalistas em Viseu, onde apresentou a moção de estratégia global. Rui Malheiro quer a Iniciativa Liberal a abrir caminho para chegar ao governo.

A minha estratégia é tirar o partido da estagnação. Neste momento, estamos com sondagens à volta dos 5, 6%. E eu comprometo-me a colocar em dois anos a Iniciativa Liberal num patamar de 10%. E isso é a primeira ultrapassagem para esta estagnação. Queremos, a seguir, pensar como é que vamos ser governo. E esse sentido de missão será com as nossas ideias, com os nossos quadros, com a união do partido. O nosso mote é unidos pelo liberalismo. Não é por nada, é porque queremos trabalhar com todos e seguramente trabalharemos com a equipa do Rui Rocha. E como eu costumo dizer, melhor do que um Rui, só mesmo dois Ruis, um a presidente da Iniciativa Liberal e outro na Assembleia da República.

Rui Malheiro, o candidato que vai defrontar Rui Rocha pela liderança da Iniciativa Liberal. Olhamos ainda para o Médio Oriente. A delegação israelita já está no Egito para acompanhar a mediação do cessar-fogo. A delegação de Israel já está no Cairo, Egito, para monitorizar a implementação deste acordo, que entra em vigor às 6:30 da manhã. A informação foi avançada pela rede israelita de audiovisual Kan. O Hamas diz que a lista de reféns a libertar ainda não foi entregue, apenas por razões técnicas. Fonte do grupo revelou ao site Ynet que os membros do Hamas comunicam fisicamente através de emissários e que, por essa razão, o processo está atrasado. Estes dados surgem depois de Netanyahu ter ameaçado esta tarde não avançar com o acordo de cessar-fogo se Israel não recebesse ainda hoje a lista dos 33 nomes de reféns israelitas que vão ser libertados. De recordar que a imprensa israelita assegura que o acordo de cessar-fogo obrigava as partes a divulgar as listas de reféns a libertar no prazo de 24 horas, o que até agora não foi cumprido pelo Hamas. Apesar da incerteza, em entrevista à SIC, o embaixador de Israel em Portugal, Oren Rozenblat, diz que não se pode confiar no Hamas, mas que acredita que o acordo avança.

Normalmente, no Médio Oriente, no fim Acho que amanhã vamos ter este acordo. Isso é a situação do bazar do Oriente Médio, mas acho que no fim vamos devolver os três reféns amanhã.

Oren Hoshenblat, embaixador israelita em Lisboa, em entrevista à SIC a poucas horas do início do cessar-fogo. E esta noite o Sporting venceu o Rio Ave por 3 x 0. Os Leões ganharam vantagem logo aos três minutos, com um autogolo. Fecharam a primeira parte a ganhar 2 x 0, depois de um penalti convertido por Ulman. Viktor Gyökeres fechou o marcador aos 3 x 0, já na reta final do encontro. No final do jogo, Rui Borges falou numa equipa que conseguiu transformar um jogo difícil em fácil.

Acima de tudo, a equipa estava com querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil, nós é que o tornamos mais simples, não fácil. Jogámos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Diz também daquilo da qualidade do adversário em sua casa. Por isso nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivamos para o jogo. A equipa foi incrível de início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte, de resto não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

Rui Borges na flash interview da Sport TV, em que elogiou a estreia do guarda-redes Rui Silva, que não foi chamado a grandes intervenções. Já o técnico do Rio Ave, Petit, reconhece que a equipa está com desempenho abaixo do exigido. O Rio Ave que segue agora em 11º lugar. Um jogo em que o Sporting reforça o primeiro lugar com 44 pontos, deixa assim o Benfica a três pontos de distância. Está tudo dito aqui no Jornal da Uma, da Rádio Observador. Estou de regresso com a atualização da informação daqui a meia hora, na síntese da 13h30. Até já.