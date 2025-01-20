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As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Começamos pelo futebol. Depois da derrota frente ao Gil Vicente, André Villas-Boas convocou a equipe do Futebol Clube do Porto para uma reunião de emergência ainda esta noite. O plantel vai reunir-se no Estádio do Dragão. Para além dos jogadores que integraram a ficha do jogo frente ao Gil Vicente, todos foram convocados para estar no Dragão ainda esta noite. Nas imediações do estádio, está um forte contingente policial. O Porto perdeu por 3x1 frente ao Gil Vicente, num jogo atípico, e atrasa-se na tabela classificativa ao ficar a quatro pontos do líder Sporting. No final do jogo, Vítor Bruno, apesar da contestação dos adeptos, considera que continua a ser parte do futuro do clube.

Aquele segundo gol acaba por deitar abaixo animicamente a equipe. A equipe depois tem dificuldade, vai tentando com o coração, acaba por fazer o 2x2 num lance, outra vez, estranho, que acaba por ser revertido e depois sofre 3x1 de pênalti, o jogo aí acaba. Mas é um duro golpe, na forma, sobretudo, como levamos o segundo gol e que acaba por aniquilar tudo aquilo que tínhamos preparado e lançado no intervalo. Quando eu sentir que sou um problema, sou o primeiro a dizê-lo. Neste momento, eu sinto claramente que sou parte da solução.

Já Gonçalo Borges, que marcou o único gol do Porto, também nas entrevistas rápidas da Sport TV, afirma que a culpa não é apenas do treinador.

Obviamente que no Porto, quando tens resultados menos bons, a culpa é sempre do treinador, mas acho que neste caso específico, a culpa não é só do treinador. Nós, jogadores, também temos responsabilidade, os adeptos também têm que perceber isso. Não é só o mister Vítor, nós temos responsabilidade daquilo que fazemos agora, o resto não sou eu que decido, eu só estou aqui para trabalhar, como nós todos os jogadores, são outras pessoas que decidem. Nós estamos aqui para trabalhar e neste momento o mister Vítor é o treinador do Futebol Clube do Porto e nós estamos com ele.

Gonçalo Borges a assumir as culpas dos jogadores numa partida em que Vítor Bruno voltou a excluir Pepe. No final do jogo, o técnico dos Dragões disse que o internacional brasileiro não estava no jogo por culpa própria e Pepe respondeu na última hora nas redes sociais, numa publicação no Instagram que entretanto apagou. Pepe diz que Vítor Bruno o colocou a treinar sozinho durante toda a semana. Pepe acrescenta que sabe que está a passar por um mau momento, mas nunca deixou de ser profissional e de respeitar o clube. O jogador portista desmente ainda as acusações que começaram a circular nas redes sociais de que estaria a jogar videojogos durante o jogo. Nesta altura, estão centenas de adeptos à espera da equipe no Estádio do Dragão. E vamos agora até à atualidade internacional. Donald Trump afirma que a libertação de reféns no Médio Oriente só é possível por ter ganho as eleições norte-americanas. O presidente eleito protagonizou este domingo um comício de vitória, em que discursou mais de uma hora sobre o acordo para o cessar-fogo no Médio Oriente. Trump desvaloriza o papel da administração Biden e diz que só a vitória que alcançou em novembro possibilitou este avanço nas negociações.

"O acordo pro cessar-fogo é o nosso primeiro passo para um acordo de paz no Médio Oriente. E isto só foi possível devido à nossa vitória em novembro. Foi uma grande vitória, mas é com prazer que vos anuncio que foram libertados os primeiros reféns e quem sabe o que vai acontecer. Eu sei que Biden disse que foram eles que fizeram o acordo. Bem, primeiro que tudo, isto nunca teria acontecido na nossa presidência. Nem sequer pensavam numa coisa destas".

Neste discurso, Donald Trump recua ainda na intenção de bloquear o TikTok. O bloqueio à rede social chinesa foi adiado por 90 dias e, na ótica do presidente eleito, esta é uma ferramenta importante que deve ser salva.

Diziam que nunca ganhávamos o voto jovem. Ganhámos muitos, mas nunca o voto jovem. Agora ganhamos os jovens por 35 pontos e por isso gosto do TikTok. Eu gosto. É uma boa experiência. Romney perdeu por 40 pontos, não há muito tempo e agora ganhamos. É um grande aumento. É por isso que temos que salvar o TikTok. Quem aqui não tem TikTok? É muito popular. Honestamente, não temos escolha. Temos que salvar muitos trabalhos.

Donald Trump, em Washington, DC, a poucas horas de tomar posse como presidente norte-americano pela segunda vez. E depois de várias horas de atraso, os prisioneiros na Cisjordânia foram libertados. Foi uma libertação que registou alguns incidentes. De acordo com a Al Jazeera, foram disparadas balas de borracha e gás lacrimogêneo contra quem está no exterior da prisão. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas no exterior deste estabelecimento prisional. Entretanto, as três israelitas libertadas pelo Hamas estão em condição estável depois da avaliação médica, mas vão continuar a ser acompanhadas durante alguns dias para finalizar exames médicos. Depois desta primeira troca, o Hamas compromete-se a libertar mais quatro reféns no próximo sábado, dia 25 de janeiro. E na política nacional, Luís Marques Mendes questiona a utilidade da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. O conselheiro de Estado e potencial candidato presidencial questiona a utilidade deste órgão, isto na sequência da demissão de Gandra d'Almeida, que alegadamente terá acumulado funções que são incompatíveis. No comentário semanal na SIC, Marques Mendes concorda com o perfil ideal para o cargo, mas questiona se a direção executiva do SNS é útil para o país.

Critério mais técnico, mais profissional, era aquilo que eu recomendaria. Acho que o bastonário tem toda a razão. Agora, há uma questão de fundo. Esta é a questão mais conjuntural. Sai uma pessoa, entra outra pessoa. Eu acho que há uma questão de fundo que convinha também avaliar, que é: esta comissão executiva do SNS, que é um organismo novo, que surgiu basicamente há dois anos, faz mesmo sentido? Vale mesmo a pena? Tem mesmo utilidade para os hospitais, para o Serviço Nacional de Saúde, para os doentes? Eu devo dizer que tenho as maiores das dúvidas.

Luís Marques Mendes, que comenta ainda Alexandra Leitão como candidata do Partido Socialista à Câmara de Lisboa, para dizer que é um nome que vai polarizar a eleição e mobilizar os eleitorados. A Iniciativa Liberal quer chamar o diretor da Polícia Judiciária ao Parlamento. Os liberais acusam Luís Neves de ter utilizado dados truncados sobre a criminalidade em Portugal. Na rede social X, Rui Rocha afirma que o diretor nacional da PJ deve prestar esclarecimentos na Assembleia da República. Isto depois de Luís Neves ter dito, na passada sexta-feira, numa conferência do Diário de Notícias, que não têm sido os imigrantes a estar envolvidos nos fenómenos de criminalidade. Recentemente, a Iniciativa Liberal pediu ao governo para passar a incluir os dados sobre a nacionalidade dos criminosos nos relatórios anuais de segurança interna. E Paulo Raimundo acusa o governo de desviar atenções com a segurança. O secretário-geral do PCP pede uma resolução rápida para a insegurança dos salários e pensões e acusa Luís Montenegro de utilizar o tema para desviar atenções dos problemas reais do país. Na apresentação da candidatura autárquica de Diana Ferreira à Câmara Municipal do Porto, Paulo Raimundo critica a instrumentalização política das forças de segurança.

A segurança e a tranquilidade das populações, que é uma questão fundamental, garante-se com forças e serviços de segurança com direitos, com meios, motivados, respeitados, próximos, inseridos nas populações e ao serviço das populações, que é assim que devem estar os serviços de segurança, e não ao serviço deste ou daquele ministro, e não ao serviço dessa ou daquela agenda do governo. Mas a segurança e a tranquilidade também exige uma outra questão de fundo, que são opções que ponham fim à insegurança dos salários e das pensões que não chegam ao fim do mês.

Paulo Raimundo, em declarações este domingo, depois de ter criticado a forma como o governo tem gerido a saúde, à boleia da demissão do diretor-executivo do SNS, Gandra de Almeida. A depressão Garau vai atingir o continente depois de passar pela Madeira e pelos Açores. Chuvas fortes acompanhadas de trovoada e granizo, são estas as previsões para os próximos dias. O mau tempo em Portugal continental vai sentir-se, sobretudo, a partir desta segunda-feira e o vento também vai aumentar de intensidade, sem risco de inundações, mas com chuva forte, é assim que se prevê o estado do tempo até quarta-feira. E a terminar, a cada dia 20 de janeiro, Santa Maria da Feira celebra a Festa das Fogaceiras, mas esta segunda-feira vai ser especial. Pela primeira vez na história da festa, três crianças dos países que recriam esta festividade além-fronteiras, Brasil, África do Sul e Venezuela, viajam de propósito até Santa Maria da Feira. Vão participar em todos os momentos solenes do programa da Festa das Fogaceiras, juntamente com mais de 250 crianças feirenses vestidas e calçadas de branco. Uma tradição que nos é explicada pelo jornalista Diogo Varela.

A Festa das Fogaceiras é dos feirenses e para os feirenses. Um dos dinamizadores é o próprio autarca de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, que nos explica a importância desta tradição.

Acresce uma situação que é quase única no país também, que é a organização da festa compete aos funcionários da Câmara. Os andores da festa são transportados pelos funcionários que no dia a dia trabalham nos nossos estaleiros. Por isso que nos envolvemos de forma tão apaixonada e é por isso que é um dia tão especial, porque nós vemos as filhas da terra de Santa Maria a cumprirem um voto que tem 520 anos.

O nome está relacionado à fogaça, mas o que realmente é este símbolo?

É um pão doce que está devidamente certificado, a genuína fogaça da Feira, e que além da sua qualidade gastronómica, apresenta o formato do Castelo da Feira com as suas quatro icónicas torres, que fazem dele um dos mais belos castelos medievais de Portugal.

Por falar na beleza de um castelo, Rose Boaventura leva esta simbologia além Atlântico e também na pele.

Eu tenho o Castelo da Feira tatuado no braço. Tenho algumas tatuagens, elas sempre representam alguma coisa importante na minha vida. Eu, em julho, fui distinguida com o título de Cidadã de Mérito Municipal, de Cidadã Feirense. E isso me deixou muito feliz, muito honrada, muito agradecida.

Rose é a representante da Casa da Vila da Feira, no Rio de Janeiro, uma casa que realiza a festa há 70 anos.

No Rio de Janeiro, a Festa das Fogaceiras é realizada o mais fiel possível à festa realizada em Santa Maria da Feira. Nós temos uma feliz coincidência, porque no dia 20 de janeiro, que é o feriado municipal e é quando se cumpre o voto a São Sebastião, no Rio de Janeiro também é feriado de São Sebastião, por ser o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.

Do Brasil à Venezuela, passando na África do Sul, com origens portuguesas, origens fogaceiras.

Um trabalho do jornalista Diogo Varela. É já esta segunda-feira que se realiza a Festa das Fogaceiras em Santa Maria da Feira, uma tradição que tem mais de 520 anos. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando for 01h30 da manhã. Até já.