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É uma hora. As notícias com Maria Miguel Duarte. Boa noite. Começamos com uma notícia de última hora. O deputado do Chega, Miguel Arruda, foi constituído arguido por suspeita de furto de malas no aeroporto. O deputado do partido de André Ventura está a ser investigado por furto qualificado. Terá alegadamente roubado malas nos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada. Miguel Arruda foi alvo de buscas pela PSP, num processo que está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Ao Observador, o advogado do deputado do Chega, José Manuel Castro, clarifica que Miguel Arruda já foi mesmo constituído arguido pelo Ministério Público. E ainda sobre este caso, antes de saber esta notícia, André Ventura disse estar estupefacto com estas suspeitas de roubo. O líder do Chega afirma que ninguém está acima da lei, sendo ou não deputado, e por isso anuncia que vai reunir com Miguel Arruda amanhã, assim que regressar a Portugal.

É do interesse do grupo parlamentar, do próprio deputado, do país, dos eleitores, que tudo seja esclarecido e que a imunidade seja levantada. Mas eu acho que é preciso mais, porque o Chega não é um partido igual aos outros e porque tem sido nesta área um partido particularmente exigente. Eu sempre disse que os políticos têm os mesmos direitos que os outros, isto é, têm direito à defesa, têm direito à presunção de inocência, mas têm mais deveres de explicação do que os outros. Eu regresso amanhã a Lisboa e agendei já com a direção nacional e com o deputado uma reunião de emergência para saber efetivamente o que estava em causa. E é preciso dar a cara em público sobre o que se passa, quais os motivos para isso, qual a explicação.

As declarações de André Ventura em entrevista à RTP em Washington, onde esteve a acompanhar a tomada de posse de Donald Trump. Questionado sobre o lugar de Miguel Arruda no partido, o líder do Chega afirma que se a explicação não for esclarecedora, o deputado deixa de ter condições para continuar em funções. Ainda na política nacional, o primeiro-ministro culpa o governo de António Costa pelos problemas com o diretor executivo do SNS. Foi no Conselho Nacional do PSD que, apesar da intervenção ser à porta fechada, Luís Montenegro culpou o governo anterior pelas incompatibilidades com António Gandra d’Almeida. Além de culpar o antecessor, Montenegro sai ainda em defesa de Ana Paula Martins, apesar de reconhecer que a ministra da Saúde está sob pressão. Miguel Vítor Dias.

Desta vez à porta fechada, Luís Montenegro responsabilizou o anterior governo pelo estado do Serviço Nacional de Saúde e diz que os problemas que está a enfrentar são resultado da inação de António Costa. Ao que foi possível apurar, Montenegro diz que a tensão no SNS deve-se ao que não estava feito e garante que nem o primeiro-ministro nem a ministra da Saúde tinham como saber se existia alguma incompatibilidade no governo anterior. Luís Montenegro considera que Gandra de Almeida acumulou as funções na delegação de orden no INEM e nos hospitais em que era tarefeiro durante o anterior executivo, responsabilizando-o pela situação atual. Nesta intervenção inicial, o primeiro-ministro terá ainda reforçado que a segurança é uma prioridade do governo, mas que o PSD não está refém de nenhuma agenda. Esta posição foi transmitida aos conselheiros nacionais do PSD, numa reunião que aprovou os primeiros 43 candidatos autárquicos, a maioria deles já conhecidos, e em que o secretário-geral, Hugo Soares, quis vincar que a direção não aprova alianças com o Chega. O tema foi levantado pelo presidente da distrital do Algarve, onde o Chega tem boas perspetivas eleitorais, mas o não é não. É também válido para as autárquicas.

Miguel Vítor Dias com alguns dos destaques do Conselho Nacional do PSD, que terminou perto da 01:00. E na corrida a Belém, Carlos Moedas apoia uma eventual candidatura presidencial de Luís Marques Mendes. Foi uma posição assumida pelo presidente da Câmara de Lisboa à chegada do Conselho Nacional do PSD. Em declarações aos jornalistas, Carlos Moedas não esconde que gostaria de ver Luís Marques Mendes na corrida a Belém.

Eu penso que há uma pessoa que reúne todas as condições. Essa pessoa é Luís Marques Mendes. Se ele se candidatar, terá todo o meu apoio. É um homem que reúne todas as condições, que deu provas, que é conhecido dos portugueses, sabem e sabemos muito bem com o que podemos contar, com aquilo que ele é, com aquilo que ele fez, com o político que é e com o trabalho que fez durante anos e que as pessoas o conhecem. Portanto, se ele se candidatar, eu disse sempre que isto depende daqueles que são os candidatos, não de nós, mas eu, como português, gostava muito de ver Luís Marques Mendes como presidente da República. Eu não falo de planos B, falo daquele que eu acho que é um homem que reúne todas as condições.

Declarações de Carlos Moedas sobre uma eventual ida de Marques Mendes para a corrida a Belém, à chegada do Conselho Nacional do PSD. E sobre a designação do caso das gémeas, o presidente da Assembleia da República acusa o Supremo Tribunal Administrativo de interferência no Parlamento. Num documento que foi enviado aos líderes parlamentares e a que o Observador teve acesso, José Pedro Aguiar Branco concorda com a posição da comissão de inquérito. O presidente da Assembleia da República afirma que a obrigatoriedade de retirar a palavra "gémeas" do nome da comissão constitui uma ingerência do Poder Judicial no trabalho parlamentar. Na ótica de Aguiar Branco, a criação de uma comissão parlamentar e o nome que lhe é atribuído constitui um ato político que apenas ao Parlamento compete. A polêmica com a designação surge depois da mãe das crianças ter apresentado uma ação judicial na qual pedia que o nome da comissão fosse alterado. No entanto, o Supremo Tribunal Administrativo acabou por ir mais longe e ordenou à Assembleia da República que deixasse de se referir à comissão como "gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma". A decisão de recorrer ou não desta decisão do Supremo vai ser discutida esta quarta-feira na conferência de líderes, mas o Observador sabe que Aguiar Branco vai estar ao lado dos deputados que manifestarem essa intenção. Atualizamos agora o incêndio num restaurante na praia do Cabana do Pescador, que já está dominado. As chamas consumiram totalmente a estrutura de madeira na costa da Caparica. O alerta foi dado perto das 22:30. O Comando Sub-regional da Península de Setúbal confirma à Rádio Observador que não existe qualquer registo de feridos. O comandante dos Bombeiros de Cassilas, Maximino Viegas, afirma que ainda se desconhece a origem do incêndio.

Desconheço. Agora compete às entidades competentes fazer essa investigação. Nós tivemos um bar que já estava todo tomado, fizemos deslocar todos os meios para aqui, que neste caso estão empenhados 17 veículos, 48 operacionais, vários corpos de bombeiros. É um incêndio junto à praia, temos dificuldade de acessos, os primeiros veículos que perante este tipo de incêndio são veículos de combate a incêndios urbanos, o que nos cria alguma dificuldade até chegarem aqueles meios que têm tração todo o terreno para chegar mais junto ao incêndio.

O comandante dos bombeiros de Cacilhas, em declarações à SIC Notícias esta noite. O fogo na Praia da Cabana do Pescador foi combatido por 48 operacionais acompanhados de 17 veículos. E subiu para nove o número de distritos sob aviso laranja devido ao mau tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou o aviso de amarelo para laranja nos distritos do Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal e ainda Beja e Faro. O aviso laranja prolonga-se assim até às 03h. O estado do tempo vai agravar-se pelo menos até amanhã, devido à passagem da depressão Garoe, que está a provocar chuva forte, trovoada e também, em algumas localidades, a queda de granizo. No Médio Oriente, o exército israelita anunciou que as Forças Armadas do país mataram cerca de 20 mil elementos do Hamas desde o início do conflito. O chefe do Estado-Maior de Israel afirma que a ala militar do grupo foi muito afetada, incluindo a maioria da liderança, que acabou mesmo por morrer. Já no terceiro dia de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, deram entrada quase 900 caminhões de ajuda humanitária em Gaza. É uma informação que foi avançada pela Reuters, que cita o Gabinete para a Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. E para fechar, no futebol, o Benfica perdeu com o Barcelona por 4x5, um jogo a contar para a sétima jornada da Liga dos Campeões. Depois de chegar ao intervalo a vencer por 3x1, os encarnados acabaram por ser derrotados pela equipe catalã, que marcou o último gol já nos descontos. No final da partida, o técnico Bruno Lage disse estar orgulhoso da exibição da equipe, mas admite uma enorme frustração com o resultado.

Sentimento de enorme frustração sobre o resultado. É a primeira palavra, mas enorme orgulho pela exibição, enorme orgulho por ver a família benfiquista apoiar a equipe do princípio ao fim. Mas quando marcamos quatro gols e a exibição que realizamos, e quando olhamos para a forma como sofremos os gols, claro que fica um sentimento de frustração, mas é no interior do balneário que nós temos que nos levantar.

O treinador do Benfica, em declarações à Sport TV no final desta partida. Esta quarta-feira é a vez do Sporting defrontar o Leipzig, também para a Liga dos Campeões. A partida, que acontece na Alemanha, tem início marcado para as 17h45. Vai contar, claro, com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. É assim que fechamos este jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando for 12h30. Até já.