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É uma hora. As notícias com Maria Miguel Duarte. Boa noite. Depois de Santos Silva afirmar que António José Seguro não reúne requisitos para ser candidato a Belém, o antigo secretário-geral do PS fala num golpe baixo. O antigo presidente da Assembleia da República disse que António José Seguro não cumpria os requisitos mínimos para ser candidato presidencial e que, por isso, não merecia o apoio do Partido Socialista. Esta quinta-feira, no habitual espaço de comentário na CNN, o antigo líder socialista recusa comentar estas declarações e afirma que Augusto Santos Silva não merece resposta.

Isso é tão baixo que não merece qualquer resposta da minha parte. O nosso dever, sobretudo as pessoas que têm acesso ao espaço público de uma forma mais frequente, é o de elevarmos o nível da qualidade desse debate. É essa a minha cultura política, que aprendi, por onde passei. Se há outras pessoas que têm outra cultura política, lá com elas.

Questionado sobre se vai ou não continuar na corrida às presidenciais, caso António Vitorino venha a ser candidato, António José Seguro nega a ideia de depender de qualquer pessoa para tomar uma decisão.

Eu sou livre, não dependo de ninguém. Não me fixam prazos, nem eu tenho prazos. É em função daquilo que eu entendo em cada momento e quando formar essa convicção, eu transmitirei aos portugueses aquilo que é a minha decisão.

As declarações do antigo secretário-geral do PS, no habitual espaço de comentário na CNN. António José Seguro continua a frisar que ainda não pretende falar sobre uma possível candidatura a Belém. E no caso Malagate, a defesa de Miguel Arruda anuncia que vai ser apresentada uma queixa-crime por violação do segredo de justiça. Ao Observador, o advogado José Manuel Castro diz que a queixa deverá ser entregue durante a próxima semana. Vai ser dirigida a várias entidades. O advogado explica que a seleção das mesmas ainda está a ser feita. A defesa de Miguel Arruda afirma que são várias as violações neste caso. Isto depois de Miguel Arruda ter admitido que levou uma mala alheia do aeroporto e diz ser possível que as imagens dos alegados furtos sejam inteligência artificial. Em entrevista à TVI, esta quinta-feira, o antigo deputado do Chega, que agora não está inscrito, esconde-se por detrás do segredo de justiça para não responder à maioria das questões. Miguel Arruda admite ter levado uma mala alheia no aeroporto de Lisboa, mas fala num lapso.

Eu confirmo isto.

O senhor disse-me agora que por lapso se enganou e trouxe uma mala que não era sua.

Sim, disse. As novas tecnologias, ainda hoje foi abordado quanto a isto, até podem aparecer imagens de inteligência artificial a demonstrarem isso.

Mas suas não seriam, seriam todas manipuladas, é isso?

Agora olhe, da maneira que o caso está a ser conduzido, eu já sou condenado na praça pública, já fui condenado, sem eu nunca sequer ter sido ouvido.

Questionado ainda sobre uma conta criada na plataforma Vinted, que vendia artigos de roupa, o deputado diz não saber da existência da mesma, mas admite que já utilizou este tipo de aplicações para venda de artigos.

Não fazendo negócio, se era fazendo negócio era de umas camisas minhas que eu tinha da Primark ou lá o quê, porque eu comprei, depois emagreci, como deve ter calculado nos últimos tempos. Novamente, eu declaro-me inocente. Estou inocente.

Tem o seu nome, MiguelArruda84. O senhor não se lembra de a ter criado?

Talvez, não sei, tenho que ter tempo.

Há pouco no Parlamento ouvi-o dizer que talvez há uns anos tivesse sido esta conta, mas a Vinted não é algo que exista assim há tantos anos.

Eu disse há alguns tempos, talvez alguns anos.

Então, mas não tem memória de a ter criado?

Tenho memória de criar alguma conta com umas coisas que eu tinha lá em casa para vender, não sei se cheguei a vender.

Declarações de Miguel Arruda em entrevista à TVI. O agora deputado não inscrito nega ainda a presença de uma juíza e de elementos do Ministério Público no aeroporto no momento em que foi apanhado em flagrante delito. E depois da reunião com Miguel Arruda, André Ventura abre a porta de saída do partido ao deputado, mas o mesmo decide continuar no Parlamento. No entanto, André Ventura não aceita estas explicações de Miguel Arruda.

Na minha perspetiva, não são esclarecedoras.

Mas não acredita na inocência do deputado.

Não estou a dizer isso. A política não se faz do que eu acredito ou não, nem dos meus estados de alma. A política faz-se do que é, da realidade. E a realidade é que nós representamos um milhão e duzentas mil pessoas que exigem ao presidente do partido que seja duro, que seja implacável e que seja firme. E, portanto, o que transmiti foi, perante estas circunstâncias, eu, como presidente do partido, que é a mim que me cabe tomar essa decisão, não posso permitir que continues no grupo parlamentar nestas circunstâncias.

André Ventura no final da reunião com Miguel Arruda. O ministro da Economia considera que este ano vai ser especial depois da mudança da administração norte-americana. Em entrevista à SIC, Pedro Reis afirma que Portugal tem uma postura competitiva e dá como exemplo a energia, que, de acordo com o ministro, pode ser um fator que atrai o financiamento. O ministro da Economia acredita que 2025 vai ser um ano diferente com a mudança da presidência dos Estados Unidos.

Diria que é um ano especial que vi nestes dias em Davos. É um ano em que converge uma agenda intensa e sensível, geopolítica e geoestratégica, com uma agenda económica à espera de ter o arranque para um novo ciclo. Eu talvez sumarizasse que em relação aos Estados Unidos há uma enorme expectativa. Em relação à Europa, senti uma grande mobilização.

Pedro Reis, que sublinha ainda a importância dos Estados Unidos para Portugal.

Os Estados Unidos é um parceiro essencial para Portugal É um parceiro estratégico.

Deve reforçar ainda mais os laços com o Estado.

Como é evidente. Os Estados Unidos é um parceiro com alinhamento estratégico. Os Estados Unidos traz intensidade tecnológica. Os Estados Unidos lidera em muitos campos da inovação, a começar pela inteligência artificial. Os Estados Unidos é um centro de conhecimento. Os Estados Unidos é o mercado, hoje em dia, originador de turismo importantíssimo para Portugal. Os Estados Unidos está a investir em projetos dos data centers, da indústria, na economia portuguesa.

As declarações do ministro da Economia, Pedro Reis, em entrevista à SIC. E na atualidade internacional, Donald Trump vai visitar Los Angeles esta sexta-feira para visitar as zonas afetadas por incêndios nas últimas semanas. Esta é a primeira viagem oficial desde que Trump é novamente presidente dos Estados Unidos e acontece no momento em que o novo líder da Casa Branca está publicamente em desacordo com o governador democrata da Califórnia. O líder republicano já ameaçou cortar a ajuda à Califórnia se o Estado não alterar as políticas em matéria de gestão de água. Desde o dia 7 de janeiro, cerca de 200 incêndios já forçaram a retirada de mais de 150 mil pessoas e neste momento estão ainda dois grandes incêndios ativos no estado da Califórnia, que já obrigaram a evacuação de mais de 50 mil pessoas. E a tempestade Eowyn, que está a afetar o Reino Unido, também vai chegar a Portugal continental a partir desta sexta-feira. Esta depressão já obrigou a entrada em vigor do aviso vermelho no norte do Reino Unido. São esperados ventos de quase 200 km/h. O meteorologista do IPMA, Bruno Café, explica que este tipo de tempestades não são muito frequentes.

Estamos a falar em avisos que são normalmente emitidos uma, duas vezes por ano, se quer, às vezes nessa frequência. E, portanto, todas as estruturas que possam ser sensíveis a ventos desta intensidade irão sofrer o impacto durante este período.

A tempestade Eowyn também vai afetar Portugal continental. Prevê-se chuva, vento e agitação marítima forte, em especial nas regiões do Minho e do Douro litoral. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo os distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga, a partir das 18h desta sexta-feira. E no desporto, o Futebol Clube do Porto perdeu com os gregos do Olympiacos por um bola a zero. A partida a contar para a sétima jornada da Liga Europa decorreu no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto iguala assim a pior sequência de resultados da história do clube, algo que não acontecia há 60 anos. No final da partida, o presidente do Futebol Clube do Porto assume responsabilidade pelo mau momento que o clube está a atravessar.

É um momento complicado, difícil, difícil de compreender e de aceitar. E, em primeiro lugar, pedir desculpa a essa massa associativa, que muito nos tem apoiado na tentativa de inverter esta tendência de resultados. É um tempo de reflexão, é um tempo de paciência, que é difícil ter, é um tempo de união. Esperamos consegui-la muito em breve. Normalmente, essa confiança vem com as vitórias, vem com os resultados. É isso que estamos à espera, é isso que esta equipa precisa.

André Villas-Boas confirma também o interesse em Martín Anselmi e as negociações para trazer o técnico argentino para o Futebol Clube do Porto. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando for 13h30. Até já.