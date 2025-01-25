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Uma hora. As notícias com Ana Cláudia Silva.

Boa noite. Começamos este jornal com a tempestade Eowyn, que já chegou a Portugal e no domingo chega a Herminia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já emitiu avisos amarelos para pelo menos 10 distritos. Os efeitos começam a sentir-se a partir deste domingo. Ventos ciclônicos com rajadas que podem ser superiores a 100 km/h, ondas superiores a oito metros e chuva forte e persistente vão ser os principais efeitos da passagem da tempestade Herminia por Portugal continental. Por enquanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos para chuva forte em nove distritos: Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Já por causa do vento, há também seis distritos sob aviso amarelo e três devido à agitação marítima. A costa está sob aviso laranja entre Aveiro e Viana do Castelo. Prevê-se ainda a emissão de avisos de neve também já na segunda-feira. Na política nacional, o PS vai apresentar na próxima semana uma alternativa à extinção da manifestação de interesses do governo. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira por Pedro Nuno Santos, em Tondela, no distrito de Viseu. O secretário-geral do Partido Socialista considera que a solução do governo para o problema da imigração é um vazio legal e que, por isso, o partido vai apresentar uma outra alternativa para regular a imigração em Portugal.

Não só porque não queremos recuperar esse instrumento, mas também porque a solução do governo, que é um vazio legal, também é uma má solução. Aliás, porque empurra para a ilegalidade muitos trabalhadores estrangeiros. Um partido humanista como o meu tem que ter a preocupação pela forma como o país recebe quem vem trabalhar para Portugal. É fundamental que nós tenhamos a capacidade de receber, de acolher e ter um Estado social capaz de responder a essa procura adicional. Se nós não formos capazes de garantir essas condições, nós estamos a prestar um mau serviço do ponto de vista do humanismo.

São as declarações do secretário-geral do Partido Socialista, captadas pela RTP3 na noite desta sexta-feira, em Tondela, com Pedro Nuno a rejeitar as críticas que o acusam de virar à direita. Uma das vozes que criticou Pedro Nuno Santos foi o líder do Chega. André Ventura acusa o secretário-geral do Partido Socialista de hipocrisia sobre o tema da imigração. Em causa estão as declarações de Pedro Nuno Santos, numa entrevista ao Expresso esta semana, em que admitiu que o fim da manifestação de interesses atraía imigrantes sem garantia de emprego. Ora, em entrevista à SIC, o presidente do Chega diz ser contraditória a mudança de postura do líder dos socialistas a propósito da imigração. Afirma que a culpa sobre a situação atual do país relativamente à imigração é do Partido Socialista. André Ventura refere que Pedro Nuno Santos está a assumir uma posição diferente sobre o tema apenas para recuperar terreno no campo político e afirma mesmo que o Partido Socialista está a dar razão ao Chega.

Pedro Nuno Santos está numa posição de absoluta incoerência, como aliás o PSD também tem estado, que é: perceberam que o Chega tinha razão, ou pelo menos que uma grande parte do país dá razão ao Chega em matéria de imigração, que tem que haver uma imigração controlada, que há um certo tipo de crimes relacionados com a imigração que estão a aumentar muito, e perceberam que o Chega tinha razão e agora estão a vir atrás do prejuízo. Mas no caso do PS, é particularmente hipócrita. O PS tem mudado o discurso na imigração e na segurança por uma razão, Rodrigo, porque percebeu que o Chega tinha razão. Portanto, o que é que isto revela do Pedro Nuno Santos? Hipocrisia, falta de apoio político, porque nem internamente está a conseguir segurar o próprio Partido Socialista, como se viu hoje.

O presidente do Chega acrescenta ainda que uma das primeiras medidas que implementaria se fosse primeiro-ministro seria a deportação.

Se tomasse posse hoje, uma das primeiras coisas que faria era identificar no país todo quem está ilegal e quem estiver ilegal tem que ser devolvido ao seu país de origem. Também procuraria identificar, e de forma prioritária, os imigrantes, estejam legais ou não, mas que tenham cometido crimes em Portugal, eu não compreendo que cá fiquem. Quem veio para cá e foi acolhido cá e cometeu crimes ou de violação ou de roubo, uma palavra: é deportação.

Aqui o líder do partido do Chega, em entrevista à SIC nesta sexta-feira à noite, onde ainda falou sobre o caso do antigo deputado do partido Miguel Arruda, afirma que as explicações do suspeito por roubar malas em aeroportos não foram convincentes. A propósito deste mesmo tema, o ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, que foi constituído arguido por suspeitas de roubar bagagens no Aeroporto Lisboa e também em Ponta Delgada, vai colocar baixa psicológica. Depois de ter passado a deputado não inscrito, confessou esta sexta-feira, numa entrevista à SIC, que o caso está a afetá-lo. Miguel Arruda vai abandonar o Parlamento de forma temporária, regressa aos Açores sem data marcada para regresso a Lisboa. A continuidade do deputado, agora não inscrito, vai custar mais de €74 mil anuais aos cofres da Assembleia da República. No total, mesmo descontando os apoios à deslocação para a Região Autónoma dos Açores, o deputado vai custar quase €140 mil anuais entre o salário e as necessidades de novo staff a que tem direito, por ter também um novo gabinete, um valor que corresponde a mais do dobro do que custaria antes. Este é um artigo que está em destaque a esta hora e que pode ler na íntegra em observador.pt. É assinado pelo jornalista Miguel Viterbo Dias. Neste jornal, vamos ainda à atualidade internacional. Vão ser libertados mais quatro reféns do Hamas este sábado. As famílias já confirmaram os nomes das quatro mulheres. O Fórum das Famílias dos Reféns Israelitas publicou esta sexta-feira os nomes de quatro mulheres militares que devem ser libertadas na segunda troca entre o Hamas e Israel desde o início do acordo de cessar-fogo. Em troca destas quatro reféns, Israel deve libertar 200 prisioneiros palestinianos, incluindo 120 militantes que cumprem penas de prisão perpétua. Ainda na atualidade internacional, falamos agora dos Estados Unidos. Donald Trump terá feito uma chamada telefónica com a primeira-ministra da Dinamarca a propósito da compra da Gronelândia. De acordo com o jornal Financial Times, que cita fontes europeias, as ameaças do presidente norte-americano para comprar a Gronelândia estarão a ser levadas a sério. O jornal avança que foi uma chamada telefónica que ocorreu na semana passada e que Donald Trump terá trocado palavras sobre a Gronelândia de forma agressiva à primeira-ministra dinamarquesa. Neste jornal vamos ainda ao desporto. O Sporting recebe o Nacional deste sábado, num jogo a contar para a 19ª jornada. O treinador dos Leões espera uma equipa capaz de vingar a derrota sofrida a meio da semana diante do Leipzig, na Alemanha. O Sporting-Nacional tem encontro marcado este sábado para às 20h30, no Estádio José de Alvalade. Antes, há jogo entre o Benfica e o Casa Pia. A partida está marcada para às 18h, no Estádio Municipal de Rio Maior. Os dois jogos contam com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E o Coliseu de Lisboa serviu de palco esta sexta-feira e também este sábado para o reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. São dois concertos, o primeiro foi esta sexta-feira à noite, o segundo é já este sábado. O concerto "Eu e Ele" vai trazer ao palco 20 músicas, êxitos conhecidos por todos. O espetáculo vai ter também língua gestual portuguesa. O Observador acompanhou o ensaio geral em Alcochete e, Carlos Pedro, há uma mensagem que tanto Carolina Deslandes como Diogo Clemente querem passar em palco.

O Coliseu de Lisboa é o palco que marca o reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. Nesta sexta-feira, dia 24, e no dia seguinte, sábado, a dupla volta a encher o Coliseu dos Recreios para a reedição do espetáculo "Eu e Ele", um reencontro em palco que não acontecia desde 2017.

As montanhas das relações têm sempre este vai e vem, que é natural da vida, são movimentos naturais da vida, mas quando temos todos os valores bem assentes e que nos queremos guiar por eles, voltamos sempre ao porto seguro.

Juntos na vida e no trabalho, porque vale a pena, mesmo que nem sempre seja fácil, ainda assim, asseguram: ganham os dois e ganha a música.

Temos as duas personalidades fortes, porque temos demasiada confiança. Às vezes, quando tu trabalhas com pessoas com quem tens demasiada confiança, é difícil gerir e ser profissional, tão profissional como és com as outras pessoas, mas é sempre o melhor resultado.

Mas isso também permite coisas.

É verdade, é sempre o melhor resultado.

As canções vão continuar a surgir, garantem, mas as atuações, essas, serão cada vez mais raras.

É um lugar que nós temos e voltamos quando quisermos, sempre, mas acho que é um lugar que também não queremos cansar. Acho que é isso. Fizemos em 2017, fazemos em 2024, depois provavelmente vamos fazer quando formos os dois velhinhos.

Até lá e sem cansar, Carolina Deslandes e Diogo Clemente atuam sexta e sábado no Coliseu de Lisboa. Serão cerca de 20 músicas, êxitos conhecidos de todos, que significam um regresso ao passado e que são, ao mesmo tempo, uma amostra do presente.

A reportagem do jornalista Carlos Pedro, que acompanhou o ensaio do concerto "Eu e Ele", no regresso de Carolina Deslandes e Diogo Clemente aos palcos portugueses. O segundo concerto é já este sábado, no Coliseu de Lisboa. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando for 01h30 da manhã. Até já!