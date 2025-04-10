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É uma hora. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Começamos pelo futebol. O Benfica venceu por 5x0 o Tirsense e garante assim praticamente um lugar na final da Taça de Portugal. Em Barcelos, o primeiro gol, ao minuto 16, foi um autogol do jogador do Tirsense, João Pedro. Os restantes gols dos encarnados foram marcados por João Rego, Prestiani, Arthur Cabral e Scheldrup. No final da partida, o treinador do Benfica, Bruno Lage, diz estar realizado com a prestação do Benfica.

Tivemos o jogo muito sério e sinto-me completamente realizado pelo jogo que a equipa fez. Toda a gente correspondeu, toda a gente que foi chamada deu uma boa resposta. É isto que eu quero de toda a gente. Nós temos que estar sempre de olho naquilo que é o presente e o futuro, em particular eu, porque também fiz o trajeto dos jogadores, por isso estou sempre atento àquilo que eles vão fazendo a todo momento. Temos um plantão muito bom e cabe a mim saber gerir e cabe a mim saber motivá-los.

Bruno Lage, num registo captado pela RTP3. Já o treinador do Tirsense, Emanuel Simões, destaca que apesar do resultado, o importante foi a experiência que a equipa teve na meia final da Taça de Portugal.

Acima de tudo, é a experiência que levamos daqui. Isto é uma grande experiência. Alguns jogadores, se calhar, nunca mais vão ter uma vivência dessas. Outros, se calhar, ainda podem chegar a patamares deste nível, mas acima de tudo temos que estar satisfeitos com a prestação que fizemos até aqui. Já sabemos que esse é difícil. Em alguns momentos mostramos que temos qualidade, que noutros patamares, com outras condições, se calhar conseguimos igualar outros que lá estão. Por isso nós temos que mostrar a qualidade que temos. Andamos no futebol, todos, pra mostrar aquilo que valemos e eu acho que nós hoje dignificamos o campeonato de Portugal.

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões. A segunda mão deste jogo realiza-se no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 23 de abril. A final acontece a 25 de maio, no Estádio do Jamor. Olhemos agora pra uma notícia observador, o julgamento que coloca frente a frente o ex-primeiro-ministro António Costa e o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, foi adiado. Não há uma nova data prevista. Em causa está um pedido de Carlos Costa para que fosse dada autorização do Banco de Portugal para juntar ao processo algumas comunicações eletrônicas que tinha enviado quando liderava a instituição. O Banco de Portugal recusou este pedido por considerar que o acesso viola o segredo profissional. A juíza Milene Bolas reconhece a validade da decisão do Banco de Portugal. Ainda assim, considera que o acesso à documentação de Carlos Costa é relevante pra decisão. Milene Bolas pediu, por isso, a intervenção do Tribunal da Relação de Lisboa para que o segredo seja desfeito. Caso a Relação de Lisboa aceite o pedido apresentado pelo tribunal, a defesa de Carlos Costa terá 10 dias para juntar a documentação ao processo. O início do julgamento estava agendado para dia 2 de maio. Fica agora adiado, sem nova data prevista. Este é um artigo que está em destaque no site do Observador, é assinado pelo jornalista João Paulo Godinho. Vamos aos debates desta terça-feira. O PCP pede estabilidade pra habitação e a intervenção da banca. Já o Livre defende a redução de casas de luxo através de maior taxação. Foi no frente a frente entre Paulo Raimundo e Rui Tavares que os dois líderes sublinharam a urgência de resolver a crise no acesso à habitação. O PCP pede medidas que garantam estabilidade aos portugueses e defende a intervenção da banca na construção de casas. Paulo Raimundo aponta ainda o dedo ao governo de Luís Montenegro, diz que os benefícios fiscais dados aos não residentes fazem da aquisição de casas um negócio.

O orçamento de Estado está em vigor, faz várias opções negativas, mas faz uma particularmente negativa relativamente à habitação. É que dá, não há outra expressão, dá 1700 milhões de euros em benefícios fiscais aos não residentes. Ora, como é que é possível nós querermos controlar, contribuir pra combater a especulação e damos 1700 milhões de euros em benefícios pra aqueles que não residem cá, mas que fazem da aquisição das casas um belo negócio? Ou se tomam medidas de coragem ou então andamos aqui a enrolar uns aos outros.

Do lado do Livre, Rui Tavares sugere arrefecer o mercado das habitações de luxo e financiar programas de rendas acessíveis.

Nós temos que intervir sobre o mercado de forma que quem neste momento compra casas em Portugal, porque é absolutamente insensível ao preço, e em bairros de Lisboa ou do Porto, onde antes uma casa custava meio milhão de euros e nós achávamos uma fortuna, e hoje em dia são vendidas por dois milhões de euros, este desvio que está a levar todo o mercado habitacional para o segmento de luxo tem que ser corrigido e é corrigido através da taxação. Essas pessoas precisam pagar mais, muitas delas não são contribuintes, não são sequer residentes em Portugal, e esse dinheiro desses impostos deve contribuir pra arrefecer o segmento luxo, ou mesmo que não o consiga, pelo menos a ter rendimento, que significa construir casas, as tais casas de rendas acessíveis.

Quanto à defesa, o Livre sugere o fim da NATO e a criação de uma comunidade europeia de defesa. Já o PCP reitera que o investimento que aí vem não é na segurança europeia, mas sim numa economia de guerra. E na análise a este debate entre Rui Tavares e Paulo Raimundo, o editor adjunto de política do Observador dá a vitória a Paulo Raimundo. Miguel Santos Carrapatoso considera que foi um bom debate, com divergências pouco frequentes nos frente a frente entre partidos da esquerda e sublinha que, apesar de algumas contradições, Paulo Raimundo esteve melhor neste debate.

Por serem temas mais decisivos para os eleitores portugueses, Paulo Raimundo acabou por bater Rui Tavares nestes pontos muito concretos. A determinada altura, Paulo Raimundo tem uma frase que pode ajudar a resumir o debate e a forma como saiu por cima do debate. A meu ver, claro, isto é tudo subjetivo, em que Paulo Raimundo diz: "Ou se tomam medidas de coragem ou andamos aqui a enrolar-nos uns aos outros". E, de facto, pareceu em muitos momentos que Rui Tavares estava a enrolar e Paulo Raimundo era o único que, concordes ou não com as soluções que propõe, era o único que as tinha para apresentar.

A análise do editor-adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, ao debate entre o PCP e o LIVRE. Tal como estes dois partidos, Mariana Mortágua diz que a Europa não precisa de mais armas. A coordenadora do Bloco de Esquerda repudia os planos de defesa da União Europeia numa sessão organizada pelo partido em Évora. Mariana Mortágua defende que a Europa já é uma potência militar.

Não precisamos de mais armas, em primeiro lugar, porque temos armas, porque a Europa tem como se defender, porque a Europa exporta armas, porque a Europa é uma potência militar neste momento e porque quem acha que produzir armamento como estratégia económica está a dizer que o seu projeto futuro é a guerra, o seu projeto futuro não é a paz.

Mariana Mortágua, que defende que a Europa está a investir em armas, dinheiro que deveria ser canalizado para a transição climática. Na saúde, a Unidade Local de Saúde de Braga realizou esta semana uma cirurgia inédita. Foi a primeira cirurgia robótica. Aconteceu na área da urologia e teve uma duração de duas horas e meia. Este robô resulta de um investimento de mais de € 2 milhões e permite operar a largas distâncias. A jornalista Maria Rego acompanhou esta operação.

Bloco operatório cheio, um robô robusto no centro da sala e uma espécie de consola no canto que comanda toda a ação. O cirurgião responsável pela operação, o urologista Emanuel Carvalho Dias, explica como tudo funciona.

Aquilo que acontece é que há um robô que está acoplado ao doente, que vai mimetizar os gestos que o cirurgião faz fora do doente, faz numa consola e depois esses gestos são transmitidos para o robô que vai operar dentro do doente.

Ainda que neste caso, quer cirurgião, quer robô estejam na mesma sala, nem sempre tal tem de acontecer.

Este género de cirurgia nasceu com o objetivo de se poder operar doentes à distância, poder-se operar doentes fora do planeta Terra, poder-se operar doentes em campos de batalha onde o cirurgião estivesse longe. Na realidade, este conceito é um conceito de telecirurgia, que é de se fazer cirurgia à distância.

Os resultados são promissores, ainda que com custos elevados.

Só na aquisição do robô são mais de € 2 milhões. Depois, o robô exige uma manutenção anual, que também custa umas dezenas de milhares de euros e em cada cirurgia, o robô tem consumíveis que também custam alguns milhares de euros. Por isso, é uma cirurgia cara, mas que vale a pena pelos resultados que vai dar aos doentes.

Mesmo com a estreia do novo procedimento na área da urologia, o hospital está já de olhos postos no futuro, explica a diretora clínica hospitalar, Paula Felgueiras.

Todas as cirurgias, todas as especialidades cirúrgicas vão caminhar nesse sentido e os médicos estão a receber formação em termos de estarem preparados para esta inovação tecnológica.

Neste momento, são já mais de seis médicos aptos para manusearem o robô. Ainda assim, o objetivo é estender a mais profissionais.

Todos os cirurgiões vão receber a formação para estarem capacitados, todos, de executarem esta nova técnica cirúrgica no fundo, esta inovação tecnológica.

Uma inovação tecnológica que veio para ficar e que tem vindo a aumentar cada vez mais em Portugal.

Maria Rego, repórter do Observador, que acompanhou esta operação inédita na Unidade Local de Saúde de Braga. Olhamos agora ainda para a atualidade internacional. Donald Trump aumenta para 125% as tarifas para a China e anuncia uma pausa de 90 dias para os restantes países. A decisão é explicada pelo presidente norte-americano nas redes sociais. De acordo com Donald Trump, mais de 75 países entraram em contacto com membros da administração norte-americana para negociar uma solução para as tarifas. Até esta decisão entrar em vigor, vai ser aplicada apenas uma taxa de 10%. Minutos antes, o próprio presidente norte-americano já tinha anunciado o aumento para 125% das tarifas sobre produtos chineses. Donald Trump diz que esta decisão foi tomada devido à falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados internacionais. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando for 13h30 da manhã. Até já.