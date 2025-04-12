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É uma hora.

Boa noite, sou o Guilherme Pires. É hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com o primeiro debate desta sexta-feira entre a líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, e o líder do CDS, em representação da AD. Nuno Melo diz que investir em defesa é uma obrigação e acusa o LIVRE de querer acabar com a NATO. O presidente do CDS-PP aponta pra um contexto iminente de guerra pra dizer que Portugal deve reforçar o pilar europeu de defesa e enumera ainda três pontos para o que diz ser um investimento na defesa, e não uma despesa.

Não só não é uma ilusão, como é uma obrigação. Eu sublinharia que, neste momento, o mundo corre riscos reais de guerra. E quando assim acontece, Portugal, no contexto da NATO, tem que estar à altura dos compromissos que firmou com os seus aliados. Se há lição que nós devemos retirar daquilo que acabei de descrever, é que é preciso reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa investir mais na Europa, produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Isso não é despesa, é investimento. O aumento de defesa tem que ter em conta três coisas: os equilíbrios orçamentais, o bom comportamento da economia e a certeza do Estado assegurar as prestações sociais.

Do outro lado, Isabel Mendes Lopes reitera que o LIVRE não quer que Portugal abandone a NATO, nem o fim da Aliança Atlântica. A líder parlamentar do LIVRE aproveita ainda para criticar a atuação do governo da AD no setor da habitação. Diz que o executivo liderado por Luís Montenegro nunca quis resolver os problemas.

Para o orçamento de 2024, o LIVRE fez aprovar uma medida, que é o Fundo de Emergência para a Habitação, que vai buscar 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Isto destinava para responder a esta emergência na habitação, cerca de € 100 milhões por ano. O ministro Miguel Pinto Luz foi avisado várias vezes que este Fundo de Emergência para a Habitação existia, é lei, falta apenas regulamentar e aplicar. Portanto, nós há um ano que poderíamos ter € 100 milhões para ajudar estas pessoas, estas famílias. E portanto, o que tem acontecido é que este governo não tem querido resolver este problema da habitação. Tinha aqui uma ferramenta, um grande orçamento para apoiar as pessoas e optou por não o fazer.

Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, e Nuno Melo, do CDS, em representação da AD, frente a frente esta sexta-feira, num debate transmitido pela TVI. Na análise ao debate entre Nuno Melo e Isabel Mendes Lopes, a jornalista de política do Observador, Mariana Lima Cunha, diz que houve vários momentos em que a discussão ficou pelo superficial. Mariana Lima Cunha diz que LIVRE e AD ficaram a perder quanto à decisão de se fazerem representar por diferentes protagonistas. Em relação à apresentação de Nuno Melo, a jornalista de política do Observador refere que o líder do CDS esteve mais preparado para o ataque do que para apresentar as medidas da AD.

Nuno Melo, em vários pontos do debate, acabou por ficar por referências mais genéricas, por medidas mais à superfície e por ataques. Ele estava mais preparado, penso eu, para atacar o adversário e por ir aos pontos fracos do adversário do que para apresentar as medidas da AD. E acho que neste debate faltou um bocadinho olhar pra frente e explicar mais em detalhe as medidas da AD. E talvez este seja um daqueles pontos em que seria conveniente termos tido o primeiro-ministro e o candidato da AD, que pode estar um bocadinho mais à vontade numa série de temas.

Mariana Lima Cunha, na análise ao debate desta noite entre Nuno Melo e Isabel Mendes Lopes. No segundo frente a frente, entre Iniciativa Liberal e PCP, o secretário-geral do Partido Comunista considera que o estado atual do setor da habitação demonstra que a visão dos liberais pra sociedade é errada. Paulo Raimundo diz que é neste ponto que reside o maior exemplo das fragilidades das políticas defendidas pela IL.

O exemplo mais evidente de que o modelo do Rui Rocha e da Iniciativa Liberal falhou é o drama da habitação que nós vivemos. O setor da habitação é aquele onde está explanado aquilo que é o projeto e o objetivo da Iniciativa Liberal. O Estado praticamente não existe, 2% de habitação pública. As rendas estão profundamente liberalizadas. Todo o apoio ao alojamento local e tudo em grande expansão e os resultados estão à vista de toda a gente. Talvez este seja o elemento central que explica a falência desse modelo de privatizar tudo.

O líder do PCP, Paulo Raimundo, sublinha ainda que é precisa a intervenção do Estado para que os problemas na habitação sejam resolvidos. Na resposta, o presidente da Iniciativa Liberal ironiza o fato de Paulo Raimundo ter apontado o dedo a abordagens econômicas falhadas, quando para Rui Rocha, o modelo econômico defendido pelos comunistas vai levar o país à bancarrota.

Ouvir o Paulo Raimundo falar de abordagens econômicas que falham é, de facto, absolutamente surpreendente, porque Paulo Raimundo representa uma ideologia que falhou em todos os sítios onde foi tentada.

Os seus programas têm sucesso.

Da Venezuela a Cuba, da Bielorrússia à Nicarágua. Para falar de falhas de programas econômicos, deixe-me falar do programa econômico que Paulo Raimundo apresenta ao país e que, se fosse aplicado, traria como consequência uma bancarrota do país.

Rui Rocha, no debate com Paulo Raimundo, do PCP, nesta noite na SIC Notícias O PS acusa a AD de estar a fazer truques de ilusionismo com o programa eleitoral apresentado esta sexta-feira. António Mendonça Mendes acusa a coligação de centro-direita de traçar metas de crescimento do PIB irreais para justificar promessas eleitorais que implicam um aumento de despesa.

Este é um truque que pretende ficcionar o crescimento do PIB para justificar a entrada de promessas eleitorais. E é com esse truque de ilusionismo que Luís Montenegro desmentiu hoje, na apresentação do programa eleitoral da AD, o seu ministro das Finanças, que já hoje assumiu na reunião do Eurogrupo em Varsóvia, Portugal entra em déficit no próximo ano, tal como o PS já tinha antecipado.

Também o Bloco de Esquerda já reagiu ao programa da AD. Mariana Mortágua centrou-se na meta traçada pela coligação de aumentar o salário mínimo nacional para os 1100 € até 2029. A coordenadora do Bloco desvaloriza.

Luís Montenegro apresenta no seu programa um salário mínimo nacional, que aliás é muito parecido ao do Partido Socialista, que aponta para o final da legislatura 1100 € de salário mínimo nacional. O T2 em Lisboa continua a custar 1200 €. E esta é a razão da instabilidade. Tudo o resto são cálculos de políticos que são incapazes de falar da vida das pessoas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, esta sexta-feira, numa conferência de imprensa na sede nacional do partido em Lisboa. O primeiro-ministro Luís Montenegro, que apresentou o programa da AD, atualizado para os próximos quatro anos, com críticas e recados a Pedro Nuno Santos. Foi o que marcou a apresentação do programa eleitoral da coligação PSD e CDS, esta sexta-feira, no Centro de Congressos de Lisboa. O líder da AD afasta o regresso do déficit e quer facilitar o trabalho das empresas. Mas já a antever algumas das críticas durante a campanha, procura antecipar e sair em contra-ataque. Miguel Viterbo Dias.

Numa apresentação com mais de uma hora, Luís Montenegro pegou no diagnóstico que tem feito.

Portugal está bem, Portugal recomenda-se. A Europa tem de superar desafios e está posta à prova. O mundo mudou e está instável.

E por isso lançou a escada para atirar a Pedro Nuno Santos.

O tempo é para a moderação autêntica, para a autenticidade. O tempo não é daqueles que se mascaram para a campanha eleitoral.

Montenegro a apontar a estratégia do PS de piscar o olho ao centro, com o líder da AD a garantir que não muda em nada.

Este meu sorriso acompanha-me desde que eu nasci e eu não vou deixar de ser quem sou.

Luís Montenegro, que insiste nas contas certas e em agitar o passado do PS com José Sócrates.

Não será connosco que Portugal vai tornar a ter déficit. Não será connosco que tornaremos a ter em Portugal restrições por causa da irresponsabilidade dos governantes.

O programa da AD prevê excedente durante todos os anos, até ao fim da legislatura, e puxa dos galões para dizer que a melhoria das carreiras não pôs em causa as contas do país.

Nós não estivemos em campanha eleitoral quando negociámos 19 acordos de valorização das carreiras na administração pública.

Mas a antever alguns dos problemas que pode ter na campanha, Luís Montenegro contra-ataca e deixa uma pergunta a Pedro Nuno Santos sobre a descida do IRS.

Diga com seriedade e rigor: o IRS baixou ou não? Diga só sim ou não.

A AD aposta numa descida de 2000 milhões em quatro anos. Já na saúde, faz mea-culpa, garante um SNS mais robusto, mas em vez de promessas, deixa um pedido.

Mas nós também temos de confiar que as coisas estão melhores.

Luís Montenegro na apresentação do programa da AD, a insistir nas contas certas e no crescimento económico, sempre inspirado em Cavaco Silva, até no tom que quer para a campanha.

Miguel Viterbo Dias com os destaques da intervenção de Luís Montenegro na apresentação do programa eleitoral da Aliança Democrática, em que o líder do CDS, Nuno Melo, marcou presença, mas sem usar da palavra. Sobre a nova polémica a envolver a empresa Spinum Viva, o PSD rejeita as acusações de promiscuidade e sublinha que o pico de donativos foi anterior à atual direção do partido. Em causa está uma notícia avançada hoje pelo jornal Expresso, que dá conta que foram doados cerca de 27 mil € ao PSD por parte de membros da gasolineira Joaquim Barros Rodrigues e Filhos. O filho do dono desta gasolineira é candidato do PSD à Câmara de Braga. As doações terão começado em 2021, altura em que Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança social-democrata. Ora, o mandatário financeiro do PSD, Ricardo Carvalho, assegura não ter havido qualquer ilegalidade no financiamento do partido, uma vez que os donativos são todos feitos a título individual e não por empresas. Esta foi a resposta do PSD depois da acusação do porta-voz da candidatura socialista, Marcos Perestrelo, critica o que diz ser a promiscuidade entre o PSD, governo e Estado.

O que esta notícia do Expresso hoje revela é a promiscuidade profunda entre o que é do partido, o que é do Primeiro-Ministro e o que é do Estado. É um padrão de falta de ética e de falta de seriedade que se reflete na afetação dos recursos do Estado ao serviço da campanha do PSD.

O porta-voz da candidatura do PS às legislativas volta a apelar aos esclarecimentos do atual Primeiro-Ministro. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação à 01h30 da manhã.