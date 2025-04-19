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As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pela política. O PS assegura que os imigrantes da CPLP que obtiveram autorização de residência automática foram sujeitos a verificações de segurança. Garantia deixada por José Luís Carneiro, ex-ministro da Administração Interna, depois de o Jornal de Notícias ter divulgado uma notícia que dava conta de que 120 mil imigrantes entraram em Portugal sem verificação do registo criminal. De acordo com o jornal, isso terá acontecido devido à autorização de residência automática, aprovada pelo governo socialista em 2022, para imigrantes provenientes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em nota enviada à agência Lusa, José Luís Carneiro frisa que a atribuição de residência temporária para cidadãos da CPLP foi aprovada na Assembleia da República com o acordo de todos os partidos. Durante a tarde, e em resposta à notícia do JN, o PSD acusou o Partido Socialista de ter comprometido a segurança nacional com a gestão da imigração. Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, considera que o PS pôs em causa a segurança nacional ao alegadamente ter permitido a entrada de 120 mil imigrantes em Portugal sem qualquer verificação do registo criminal.

Foi o Partido Socialista que é responsável pela total irresponsabilidade na gestão da imigração. Não é irrazoável dizer que o PS pôs em causa a segurança nacional e pôs em causa o humanismo com que devemos receber quem entra legitimamente em Portugal.

Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, em declarações aos jornalistas esta tarde, na sede do Partido Social Democrata. O PS acusa o governo de ter agravado a instabilidade nas urgências hospitalares. Em conferência de imprensa esta tarde, Mariana Vieira da Silva lembrou que a AD avançou com um plano de emergência de curto prazo e, contas feitas, há mais serviços fechados este ano na Páscoa do que no ano passado. As críticas recaem, em particular, sobre a ministra Ana Paula Martins, da Saúde, e sobre Luís Montenegro.

Tal como tem acontecido em todos os momentos de alguma dificuldade, o governo desapareceu e ninguém vê, nem o primeiro-ministro, nem a ministra da Saúde, a dar a resposta que os portugueses precisam e merecem quanto a esta situação. E esse silêncio em momentos de crise, que tem sido a marca deste governo, é também algo que o Partido Socialista não pode deixar de assinalar.

Mariana Vieira da Silva, esta tarde, na sede do PS, em Lisboa, que acusa o governo de optar pelo silêncio quando lhe convém. A sede do Chega foi vandalizada esta noite com grafites sobre fascismo. "Fascismo, mercadoria em voga da classe média agonizante", é o que se lê numa das mensagens grafitadas. Numa nota enviada aos jornalistas, o partido dá conta de que a sede em Lisboa voltou a ser vandalizada e realça que não é a primeira vez que estes episódios acontecem. O Chega fala numa intimidação pela calada da noite e num ato cobarde e antidemocrático. Nove distritos estão sob aviso a laranja este sábado, devido à previsão de agitação marítima. Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja a partir das 18h. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda, em Portugal continental, chuva mais intensa, com especial incidência no norte e centro, acompanhada de vento e descida da temperatura. Na atualidade internacional, Donald Trump sugere uma saída das negociações se não houver progresso muito em breve na Ucrânia. O presidente norte-americano esclarece que não estabeleceu um prazo concreto para que haja desenvolvimentos nas negociações entre Kiev e Moscovo, mas admite mesmo abandonar o processo caso não haja avanços. Uma posição que surge depois de declarações divergentes da Casa Branca. O vice-presidente J.D. Vance mostrou-se otimista e indicou avanços nas últimas horas no diálogo com a Ucrânia e a Rússia. No desporto, o Sporting venceu ao Moreirense por 3x1 e aumenta assim a vantagem na liderança, com o hat trick de Viktor Gyökeres do lado dos leões e a redução com golo de Cédric Tégia, aos 56 minutos, por parte do Clube de Moreira de Cónegos. Os Leões estão assim mais próximos do título com apenas quatro jornadas para o fim do campeonato. No final da partida, o treinador dos Leões, Rui Borges, considera que a vitória foi mais que justa, apesar de o Moreirense ter acreditado depois do golo marcado.

Deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho que o 3x1 faz parte também, mas depois controlámos o jogo, mesmo com o ritmo um pouco mais baixo do que em relação àquilo que foi a primeira parte. Controlámos o jogo, poderíamos ter feito mais golos. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao golo, é o único lance que me lembro de perigo do adversário. Por isso, uma vitória mais do que justa.

O técnico do Moreirense, Cristiano Bacci, que admite que os Leões estiveram melhor na partida e também que a equipa facilitou na primeira parte.

Apesar da força do Sporting, que é clara como a água, nós facilitamos muito na primeira parte. A malta não entrou com a entrega que normalmente costuma ser. Perdemos muitas bolas e deixamos para eles o contra-ataque. Mais de uma vez fomos expostos ao contra-ataque deles.

O Sporting continua no topo da tabela, com 72 pontos, e aumenta agora a pressão sobre o Benfica, que joga amanhã fora contra o Vitória de Guimarães. Um jogo que pode acompanhar em direto aqui na Rádio Observador este sábado, a partir das 20h10, com relato de Ricardo Loureiro e comentários de Mário Cajica, Pedro Henriques e João Pinto. Antes, o Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 2x1 e consegue assim a segunda vitória consecutiva. O avançado Rodrigo Mora marcou os dois gols dos Dragões, aos 20 minutos e depois aos 57. Pelo Famalicão, o gol foi feito por Pedro Bondo. Quase no final do jogo, o jogador Gonçalo Borges, do Futebol Clube do Porto, foi expulso. No fim da partida, o treinador dos azuis e brancos, Martín Anselmi, elogiou a prestação dos jogadores e diz que foram valentes. Já o treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, diz não estar satisfeito com o resultado. Ainda assim, admira a coragem da equipa.

Não vou embora satisfeito só porque fomos corajosos até o fim, só porque nos batemos e competimos até o fim. Não, temos que tirar coisas destes jogos. Temos que não só ter a coragem que mostramos depois para jogar, mas temos que sair daqui com pontos e o caminho é por aí.

O técnico do Famalicão, Hugo Oliveira, a analisar a derrota da equipa frente ao Futebol Clube do Porto. Os Dragões ficam assim em terceiro lugar, à condição, com 62 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga. E é a notícia de fecho, aqui na Rádio Observador. A informação volta a ser atualizada à 13h30. Até já.